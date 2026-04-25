Sheinbaum informa reconstrucciones en municipios afectados por lluvias en Hidalgo: “nunca abandonamos al desprotegido”

(Foto: Cuartoscuro)

Las autoridades federales y estatales anunciaron una inversión histórica en infraestructura educativa, carretera y ferroviaria en Hidalgo tras las afectaciones ocasionadas por las lluvias de octubre de 2025.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que todos los municipios dañados serán atendidos, con el compromiso de no abandonar a quienes más lo necesitan.

“Bueno, ¿ahora a qué venimos? A decirles que no los hemos olvidado, que vamos a reconstruir todos los caminos, todos los puentes afectados, si todavía queda una escuela, todas las escuelas que fueron dañadas, todo va a ser reconstruido en Tenango de Doria y en todos los municipios que fueron afectados por las lluvias.

“En algunos lados ya se empezó y en otros lados vamos a empezar el lunes, pero todos los caminos van a ser rehabilitados.

“Es una inversión muy importante, pero refleja algo que para nosotros es de corazón: y es que nosotros nunca abandonamos al desprotegido, al que lo necesita”, destacó la presidenta durante el evento llevado a cabo en la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo.

(Foto: Cuartoscuro)

El gobierno federal implementará una estrategia integral para reconstruir caminos, puentes y escuelas en los municipios afectados por las lluvias.

Ningún municipio quedará rezagado en la atención, mientras que los apoyos llegarán de forma directa a la población, informó Sheinbaum Pardo.

Afectaciones por lluvias en 2025

Las lluvias de octubre de 2025 afectaron a cinco estados:

Hidalgo

San Luis Potosí

Querétaro

Puebla

Veracruz.

Desde el inicio de la emergencia, se otorgaron apoyos directos para limpieza y reapertura de caminos.

También se puso en marcha el Plan DN-III-E y el Plan Marina, con respaldo de las Fuerzas Armadas, que establecieron un puente aéreo para asistir a más de 100 mil personas damnificadas.

En Hidalgo, una de las mayores exigencias en Tenango de Doria fue mejorar el suministro de medicamentos en hospitales y centros de salud.

La presidenta recorrió la Unidad de Salud del IMSS Bienestar y constató que el abasto de medicamentos alcanza un 80%, gracias al programa Rutas de la Salud.

El 20% restante corresponde a un problema con un proveedor, el cual ya se atiende para garantizar la cobertura total.

Inversiones, infraestructura y reconstrucción social

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, anunció que durante el sexenio se invertirán 41 mil 865 millones de pesos en Hidalgo, de los cuales casi 5 mil millones se ejercen este año para reconstrucción, rehabilitación y ampliación de la infraestructura más perjudicada.

Dentro de las acciones contempladas para 2026 destacan:

Reconstrucción y ampliación de 50 puentes en 18 municipios .

en . Ejecución de 1.295 acciones en carreteras y caminos.

en carreteras y caminos. Inversión en el programa Megabachetón .

. Construcción de 8 kilómetros de caminos artesanales.

de caminos artesanales. Ampliación del Bachillerato Tecnológico de Tizayuca con nueve aulas nuevas.

con nueve aulas nuevas. Progreso del proyecto del Tren Ciudad de México-Pachuca.

Reconstrucción y ampliación de 50 puentes en 18 municipios .

en . Ejecución de 1.295 acciones en carreteras y caminos.

en carreteras y caminos. Inversión en el programa Megabachetón .

. Construcción de 8 kilómetros de caminos artesanales.

de caminos artesanales. Ampliación del Bachillerato Tecnológico de Tizayuca con nueve aulas nuevas.

con nueve aulas nuevas. Progreso del proyecto del Tren Ciudad de México-Pachuca.

El gobernador Julio Menchaca Salazar resaltó que, gracias a la respuesta inmediata del gobierno federal, se restableció la comunicación con 256 comunidades en los 28 municipios hidalguenses afectados.

Para este año, la suma de recursos federales y estatales destinados a la reconstrucción supera los 8 mil 115 millones de pesos.