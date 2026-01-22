México

Tras 30 años de Ventaneando, Pati Chapoy anuncia larga ausencia del programa: “Me espera una maleta”

La líder del emblemático programa de TV Azteca y su equipo están festejando tres décadas al aire, y para descansar de la demandante labor periodística, Pati anunció un misterioso viaje

Ricardo Salinas Pliego estuvo presente
Ricardo Salinas Pliego estuvo presente en el foro de Ventaneando por sus 30 años (Infobae México)

Ventaneando cumple 30 años. El programa de espectáculos que nació como “una charla como en la sala de tu casa para comentar las telenovelas” en un foro de la naciente TV Azteca, se ha consolidado al paso del tiempo como un referente en la televisión mexicana contemporánea y como una fuente de información veraz en materia de farándula y nota rosa.

Con un equipo completo que incluye productora, staff en foro, redacción con periodistas en escritorio, reporteros y camarógrafos en campo y un grupo de presentadores a cuadro, Ventaneando es la ‘obra maestra’ de la ya emblemática Pati Chapoy.

La periodista destaca la rigurosa
La periodista destaca la rigurosa labor del estudio de espectáculos de TV Azteca (Infobae México)

Una exhaustiva labor informativa durante tres décadas

En charla con la prensa en el foro 5 del Ajusco este jueves 22 de enero, la periodista destacó el trabajo de un equipo cuya constante es el entusiasmo por informar con rigor.

“Han sido 30 años de un entusiasmo permanente, de un entusiasmo cada día, y de estar trabajando muchísimo, en el caso de los reporteros hay veces que pueden estar ocho horas haciendo una guardia, y no se diga los editores que llegan a las 6:30 de la mañana”.

La periodista, consciente del desgaste que suponen tan arduas jornadas de trabajo, anunció que está por emprender un viaje a un destino que no quiso revelar, como los que ya ha hecho periódicamente, pues, destaca, uno “necesita desconectarse”.

Les aviso que en mi casa me está esperando una maleta y mi marido porque nos vamos a ir unos días, varios, a un destino del mundo, ¿okay? Porque obviamente van a empezar con que si estoy enferma, que si estoy achacosa, que si se me rompió la ventana de mi casa...¡no es cierto!”, dijo a la prensa y afirmó merecer “un break”.

“Claro (que me lo merezco) y también se lo merecen todos los que están aquí.”

El director de Grupo Salinas
El director de Grupo Salinas se mostró orgulloso de la labor de Pati Chapoy al frente del equipo de Ventaneando (Infobae México)

Totalmente desconectada de la cobertura noticiosa

Para mantenerse en un estado de relajación y ajeno a la demandante cobertura periodística, durante su descanso Pati no estará disponible para nadie, casi ni para su propia familia.

“Claro, yo sí (me desconecto). No usando el celular, es un ejercicio que permanentemente hago, no ver el celular a determinadas horas. En el caso de mi familia les aviso que no voy a estar comunicada con ninguno. Si llega a haber algún problema familiar, pues me lo hacen saber de alguna forma, pero en el caso del trabajo, pues obviamente volteo, checo, si es Rosario (Murrieta) ya sé que necesito verlo, si es Iyari (González) también, no los veo a los demás, que se rasquen con sus uñas”, dijo en tono de broma tras referirse a la jefa de información y a la productora de la emisión, respectivamente.

Luego de su descanso, Pati volverá al foro para seguir liderando a un equipo que la admira “como guía y profesional del espectáculo” y, entre risas, se dijo estará lista para otra larga temporada del programa: “Vamos por otros treinta años. Cómo no, aquí estaremos”.

