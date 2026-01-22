Productora de Hoy desmiente que Andrea Legarreta le haya exigido contratar a Luis Carlos Origel en el matutino

La productora desmintió que la presencia del creador de contenido sea nueva en el programa de Televisa. (IG)

Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel, su nuevo novio, siguen generando controversia sobre su presencia en el programa Hoy, ya que durante la semana pasada aparecieron juntos en el matutino.

Ante la ola de rumores que circulan sobre su presencia en el programa, la productora Andrea Rodríguez rompió el silencio y aclaró que Luis Carlos Origel ha estado en el programa desde hace años.

La productora Andrea Rodríguez aclara que Luis Carlos Origel forma parte del matutino Hoy desde hace ocho años y no por su relación sentimental con Legarreta. (Foto: Televisa)

La presencia de Luis Carlos Origel en Hoy desata rumores

Durante un reciente encuentro con la prensa, Andrea Rodríguez confesó que la pareja de Andrea Legarreta ha colaborado en el matutino desde hace ocho años y no tiene nada que ver con su noviazgo.

“Tiene 8 años en Hoy, no se habían fijado, pero tiene 8 años en Hoy, hace la sección de deportes todos los martes, entonces justamente no crean que ahora lo voy a contratar, eso no. Él ya tiene muchos años trabajando conmigo”, explicó.

Por otra parte, cuestionaron a la productora sobre las razones que llevaron a la actriz y presentadora a darse una segunda oportunidad en el amor con un hombre más joven.

“Más que rehusarse, yo creo que la estaba pensando bien, yo creo que estaba viendo, al final de cuentas, Luis Carlos y ella han sido amigos desde hace muchísimos años”, señaló.

Andrea Legarreta y su nuevo novio, Luis Carlos Origel, generan controversia por aparecer juntos en el programa Hoy. (IG: @lcorigel)

La productora saldría con un hombre más joven al igual que las conductoras

Durante el mismo encuentro con los medios, Rodríguez se sinceró sobre las posibilidades de salir con una persona más joven, tal y como ocurrió con las conductoras Andrea Legarreta, Galilea Montijo y Tania Rincón.

“Ya en algún momento de mi vida anduve con alguien más joven, cuando encuentras a la persona que es a la que necesitas en tu vida, yo creo que no importa la edad”, señaló.

Pese a la buena aceptación que ha tenido el nuevo romance de la presentadora, las críticas no se han quedado fuera; sin embargo, Legarreta ha decidido estar fuera de la polémica.

Andrea Legarreta ignora las críticas sobre su relación con alguien menor y responde de forma irónica en sus redes sociales. (IG: @andrealegarreta)

Andrea Legarreta responde a las críticas por salir con alguien menor

En medio del revuelo por su nueva relación, la conductora de Hoy reaccionó públicamente con ironía. A través de su cuenta de Instagram, compartió una fotografía donde observa su reloj y añadió un mensaje dirigido a quienes critican su relación: “Aquí viendo a qué hora comienzan a importarme”.

Desde la viralización del dato sobre la edad de Luis Carlos Origel, la atención mediática se intensificó. Fue el periodista de espectáculos Pepillo Origel, tío del joven entrenador fitness, quien reveló durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante que su sobrino “acaba de cumplir 33 años".

“Aparte le están poniendo que tiene cuarenta y tantos años. Acaba de cumplir 33 años. Que no lo jodan, ¿eh? Y está como a mí, también... Me ponen de más siempre”, reveló.