Policías detuvieron a dos presuntos ladrones con armas de fuego en la Central de Abasto

Según reportes oficiales, los dos presuntos delincuentes portaban uniformes color vino de una empresa de seguridad privada

Dos presuntos ladrones fueron detenidos
Dos presuntos ladrones fueron detenidos en la Central de Abasto de Iztapalapa. Crédito: SSC

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a dos presuntos ladrones que portaban armas de fuego en la Central de Abasto, ubicada en la alcaldía Iztapalapa.

La acción policial se desarrolló tras un reporte del Centro de Comando y Control (C2), el cual alertó sobre la presencia de dos sujetos armados despojando de sus pertenencias a personas al interior de la Central de Abasto.

De acuerdo con el informe oficial, los sujetos detenidos fueron identificados como los presuntos responsables de un robo con violencia dentro de las instalaciones.

Al momento de su captura, ambos portaban una subametralladora y un arma corta, lo que agravó la situación debido a la peligrosidad de las armas aseguradas. Además, las autoridades señalaron que iban vestidos con uniformes de una empresa de seguridad privada, los cuales eran de color vino.

El centro de distribución donde ocurrieron los hechos es considerado uno de los espacios más concurridos y estratégicos para el abastecimiento de la capital.

Alerta y operativo policial tras aviso del C2 CEDA

Mientras los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana recorrían la Central de Abasto como parte de su labor de vigilancia, recibieron una notificación de los operadores del Centro de Comando y Control (C2) CEDA.

La alerta advertía sobre la presencia de dos personas armadas que, en ese momento, despojaban de sus pertenencias a dos peatones en el pasillo 3, letras S-T, dentro de las instalaciones.

Ante la información proporcionada por el sistema de videovigilancia, los uniformados se dirigieron de inmediato al sitio señalado.

Según las autoridades, la reacción coordinada entre el C2 CEDA y los policías permitió que la respuesta fuera casi instantánea, con el objetivo de evitar que los presuntos responsables lograran escapar del área.

Además, la SSC detalló que este tipo de operativos muestra la colaboración entre los sistemas de monitoreo y las fuerzas policiales puede agilizar la atención de emergencias en espacios tan concurridos como la Central de Abasto.

Testimonios de las víctimas y señalamiento de los presuntos responsables

Al arribar al lugar, los efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se entrevistaron con las personas afectadas por el asalto.

Se trataba de dos hombres, uno de 43 y otro de 25 años, quienes relataron a los policías lo sucedido momentos antes.

De acuerdo con las víctimas, los agresores los amedrentaron utilizando armas de fuego para obligarlos a entregar sus pertenencias.

Ese señalamiento directo permitió a los policías actuar de inmediato y enfocar sus esfuerzos en la localización de los sospechosos.

La claridad del testimonio de las víctimas resultó fundamental para orientar el operativo y evitar la fuga de los implicados.

Persecución, revisión y hallazgo de armas y dinero en efectivo

Una vez que las víctimas identificaron a los sospechosos, los policías emprendieron una persecución por los pasillos de la Central de Abasto.

Metros adelante, lograron interceptar a los dos jóvenes señalados, quienes no opusieron mayor resistencia al ser alcanzados.

Siguiendo el protocolo de actuación, los uniformados realizaron una revisión de seguridad a los detenidos en el sitio.

Durante la inspección, encontraron una subametralladora con un cargador y seis cartuchos útiles, así como un arma de fuego corta equipada con su respectivo cargador y diez cartuchos útiles.

Indicios asegurados tras la detención.
Indicios asegurados tras la detención. Crédito: SSC

Además, los policías aseguraron dinero en efectivo que los sujetos llevaban consigo.

Los dos hombres arrestados vestían uniformes color vino correspondientes a una empresa de seguridad privada, además de portar un chaleco balístico y una chamarra negra con la leyenda “policía”. Según las autoridades, los sujetos no presentaron documentación que acreditara la tenencia legítima de estas prendas y accesorios.

Los detenidos, de 22 y 23 años, fueron llevados ante el agente del Ministerio Público correspondiente para determinar su situación.

