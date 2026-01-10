Hombre asalta con un machete a un peatón en la Central de Abasto de CDMX y comerciantes lo detienen

Una joven había denunciado ser víctima de robo por parte del presunto asaltante. Foto: (iStock)

La Central de Abasto de la Ciudad de México, ubicada en la alcaldía Iztapalapa, no solo es el mercado más grande de Latinoamérica, sino que también es una de las zonas más concurridas de la capital del país, por lo que no está exenta de situaciones como incidentes o la inseguridad.

Es este contexto, esta semana ocurrió un asalto dentro de la Central de Abasto que incluyó el uso de un machete y que fue resuelto por los mismos comerciantes del mercado, con apoyo de policías capitalinos.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, este viernes 9 de enero, un hombre fue detenido por presuntamente asaltar con un machete a un peatón, en la Sección 2 de la Nave 3 de la CEDA.

La dependencia indicó que los oficiales realizaban labores de vigilancia en la central, cuando observaron a un sujeto que se encontraba retenido por varias personas.

La Central de Abasto es el mercado más grande del mundo, pues alberga una cantidad aproximada de 122 mil toneladas de productos. Crédito: Cuartoscuro

En ese momento, un hombre solicitó su apoyo y denunció que, momentos antes, dicha persona lo amagó con un machete y lo desapoderó de dinero en efectivo.

De inmediato y de acuerdo con los protocolos de actuación policial, los oficiales resguardaron la integridad física del posible responsable a quien le hallaron los objetos descritos por el afectado.

A petición del denunciante, los policías detuvieron al probable implicado de 30 años de edad, lo informaron de sus derechos constitucionales y junto con lo recuperado y un machete asegurado, lo pusieron a disposición del agente el Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

Detienen a presuntos narcomenudistas en Iztapalapa

En un comunicado, la SSC también informó sobre la detención de dos hombres en posesión de varias dosis de aparente marihuana y cocaína, en calles de la alcaldía Iztapalapa.

La dependencia detalló que ayer, cuando policías que realizaban un patrullaje de seguridad detectaron a dos hombres intercambiando envoltorios como los utilizados para la venta y distribución de droga por dinero en efectivo, en el cruce de la calle 59 y la avenida 14.

Ante la probabilidad de que se estuviera cometiendo un delito, los policías se acercaron a las personas sospechosas, quienes al notar la presencia de los oficiales huyeron del lugar.

Sin embargo, los dos sospechosos fueron interceptados por los uniformados metros adelante, y conforme al protocolo de actuación policial, les realizaron una revisión preventiva.

La SSC señaló que les hallaron 15 bolsitas de plástico con una hierba verde y seca con las características de la marihuana, 10 envoltorios de papel con una sustancia sólida similar a la cocaína en piedra y dinero en efectivo.

Por tales hechos, los hombres de 36 y 29 años de edad fueron detenidos, informados de sus derechos de ley y presentados, junto con la posible droga asegurada, ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.