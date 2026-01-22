Reportan intenso operativo de fuerzas federales en Apatzingán

Helicópteros sobrevolando el área de Cenobio Moreno en Apatzingán. Crédito: Redes sociales

La tarde de este 21 de enero, pobladores de la localidad de Cenobio Moreno, en el municipio de Apatzingán, Michoacán, comenzaron a compartir videos en los que se observan helicópteros patrullando la zona.

El operativo de seguridad en la región cobró fuerza tras el descenso de un helicóptero artillado, por lo que comenzaron las especulaciones sobre una posible captura realizada por elementos federales.

Según reportes, se trataría de una aeronave BlackHawk perteneciente a la Guardia Nacional la que estaría involucrada en las acciones de seguridad.

Extraoficialmente hubo reportes de que este trabajo en conjunto de fuerzas federales y estatales habría estado orientado en detener a César Alejandro Sepúlveda, alias “El Botox”, señalado por autoridades federales como el líder del grupo criminal “Los Blancos de Troya”.

Operativo en Cenobio Moreno, Apatzingán

Medios locales han reportado en las ultimas horas que estarían involucradas aproximadamente 30 unidades terrestres de la Fiscalía General del Estado de Michoacán y del Ejército Mexicano, las cuales contarían con el apoyo aéreo de los helicópteros reportados.

Las acciones de las fuerzas federales y estatales se centraron en revisar distintos puntos del área, con patrullajes y retenes que alteraron la rutina local.

Helicóptero bajando en una zona rural de Apatzingán. Crédito: Redes sociales

El movimiento constante de vehículos oficiales y personal armado habría generado inquietud entre los habitantes, quienes observaron cómo la presencia militar crecía a lo largo del día.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre detenciones ni aseguramientos en el marco de este operativo.

Video de los helicópteros sobrevolando en Michoacán

Helicóptero volando bajo en Cenobio Moreno, Michoacán. Crédito: Redes sociales

En uno de los videos viralizados la tarde de este 21 de enero se observa un helicóptero de la Guardia Nacional realizando un descenso en una zona rural.

El terreno muestra vegetación y algunas casas.

Mientras la aeronave se aproxima y desciende, se levanta una nube de polvo.

El helicóptero finalmente aterriza y deja de ser visible tras un árbol que delimita una propiedad.

No aparecen elementos ni personas uniformadas en el encuadre, solo el descenso.

El sitio corresponde a una zona que presuntamente es Cenobio Moreno, en el municipio de Apatzingán, Michoacán.

Por quién irían las fuerzas federales

El Botox reapareció en un video donde acusa a empresarios de aprovecharse de los limoneros. (Captura de pantalla)

Según reportes extraoficiales, los cuales Infobae México no pudo confirmar, las fuerzas federales habrían enfocado un reciente operativo en la captura de César Arellano Sepúlveda, conocido como “El Botox”, identificado como líder de "Los Blancos de Troya" en Michoacán.

La atención sobre su caso creció luego de la difusión de videos en los que acusa al gobierno mexicano de represalias y solicita la liberación de su esposa e hija, a quienes señala como víctimas.

En sus mensajes, también lanza acusaciones contra autoridades y miembros de la familia de Bernardo Bravo, líder limonero que presuntamente fue asesinado por “El Botox”.

Recientemente, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, declaró que la detención de “El Botox” es una prioridad.

Además, el fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, afirmó que “El Botox” cuenta con diversas órdenes de aprehensión en su contra por delitos como homicidio, extorsión y secuestro.

“El Botox” ha sido vinculado a la extorsión de productores de limón en la región de Tierra Caliente y a la coordinación de actividades delictivas junto a grupos.

Hasta el momento las autoridades no han confirmado que el operativo ocurrido la tarde de este 21 de diciembre estuviera dirigido a él.