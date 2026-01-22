México

Marina desmanteló call center clandestino presuntamente vinculado al delito de extorsión en Ecatepec, Edomex

Tras labores de inteligencia, elementos de seguridad identificaron un centro que realizaba llamadas de extorsión

Elementos de seguridad clausuraron call center clandestino en Ecatepec. (Sintoniática Digital/FB)

Las autoridades confirmaron el desmantelamiento de un Call Center clandestino en Ecatepec de Morelos en el Estado de México.

De acuerdo con información difundida por medios locales, se trataría de dos locales que comenzaron a rentar hace un par de semanas en donde cometían delitos de extorsión.

Este caso no es el primero ni el único, pues desde el 2022 se registró el aseguramiento de inmuebles que llevaban a cabo las mismas acciones delictivas.

Desde 2022, la policía estatal ha asegurado inmuebles implicados en actividades de fraude telefónico en el municipio de Ecatepec. (@HRS4NTOS)

De acuerdo con noticias de la época, la policía del Estado de México aseguró dos inmuebles en el municipio de Ecatepec donde operaban call centers presuntamente dedicados a la comisión de fraudes con tarjetas bancarias.

En dos notas publicadas el 22 y 29 de abril de 2022, El Sol de Toluca aseguró que el primer operativo se realizó tras la denuncia de una víctima que informó que su tarjeta bancaria había sido retenida dentro de un inmueble ubicado sobre la avenida Carlos Hank González, en Ecatepec.

Las autoridades localizaron en el sitio a 17 personas, quienes fueron aseguradas por su presunta participación en actividades fraudulentas.

Según El Sol de Toluca, en el lugar también se incautaron documentos y dispositivos relacionados con el presunto delito.

En un segundo procedimiento, la policía estatal aseguró otro inmueble en el mismo municipio, donde detuvo a 32 personas, presuntamente implicadas en una red que obtenía información bancaria por teléfono para realizar compras en línea.

Los call centers operaban mediante engaños telefónicos para obtener datos confidenciales de clientes de bancos en México. Los call centers operaban mediante engaños telefónicos para obtener datos confidenciales de clientes de bancos en México. (Especial)

El Sol de Toluca detalló que los detenidos formaban parte de un esquema de fraude telefónico que operaba a través de la obtención ilícita de datos confidenciales de clientes bancarios.

Los reportes de El Sol de Toluca indicaron que los call centers desmantelados funcionaban con personal que, mediante llamadas y engaños, convencía a las víctimas para proporcionar datos personales y bancarios, con los que después realizaban transacciones sin autorización.

Las autoridades aseguraron diversos equipos de cómputo, teléfonos y listas con datos de clientes. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó a que las personas aseguradas quedaron a disposición del Ministerio Público.

Se abrió una carpeta de investigación por el delito de fraude y posibles delitos conexos. Fuentes oficiales señalaron que los operativos se derivaron de denuncias ciudadanas y del trabajo de inteligencia policial en la zona.

La policía estatal destacó que el Modus Operandi de estos grupos consistía en hacerse pasar por empleados bancarios y solicitar información confidencial a los usuarios.

En algunos casos, retuvieron físicamente las tarjetas de las víctimas, lo que permitió detectar la ubicación de los inmuebles utilizados como base de operaciones.

