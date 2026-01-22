México

Jarabe de naranja: el remedio natural para reforzar defensas y calmar la tos

Esta preparación ofrece una solución práctica para potenciar la inmunidad

Esta preparación ofrece una solución práctica para potenciar la inmunidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jarabe de naranja destaca por su contenido en vitamina C, compuestos antioxidantes y flavonoides, convirtiéndose en una opción popular para fortalecer el sistema inmunológico y aliviar la tos. Este producto combina el jugo de naranja con azúcar, lo que resulta en un jarabe aromático y denso, ideal para consumir en pequeñas cantidades durante episodios de resfriado o como complemento en la dieta.

El principal aporte del jarabe de naranja proviene de la vitamina C, presente en grandes cantidades en la naranja. Una naranja mediana aporta alrededor de 82 miligramos de vitamina C, cubriendo la recomendación diaria para adultos. Este nutriente protege las células frente al daño oxidativo y apoya la producción de defensas. Además, la naranja contiene folatos, importantes para la formación normal de las células sanguíneas, y carotenoides con actividad provitamina A, que apoyan la salud visual y el funcionamiento del sistema inmunológico. El jarabe conserva parte de estos micronutrientes, aunque su proporción disminuye durante la cocción. Aporta también minerales como potasio y pequeñas cantidades de fósforo y magnesio. El azúcar presente incrementa las calorías, con unos 282 kilocalorías por 100 gramos, y aporta energía rápida.

El jarabe de naranja destaca por su contenido en vitamina C, compuestos antioxidantes y flavonoides. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así actúa el jarabe de naranja para fortalecer el sistema inmunológico

El consumo de jarabe de naranja apoya el sistema inmune gracias a su alto contenido en vitamina C, esencial para mantener las defensas del organismo en óptimas condiciones. Los flavonoides y carotenoides que aporta la naranja actúan como antioxidantes, ayudando a reducir la inflamación y protegiendo tejidos durante infecciones respiratorias. Además, el jarabe de naranja suaviza la garganta y puede contribuir al alivio de la tos, especialmente cuando se combina con miel. Su aporte energético lo convierte en un recurso útil para personas convalecientes o en épocas de decaimiento, ya que proporciona azúcares simples de rápida asimilación.

El jarabe de naranja debe consumirse con moderación, ya que su alto contenido en azúcares puede afectar a personas con diabetes, resistencia a la insulina o quienes buscan controlar su peso corporal. Un consumo excesivo puede provocar picos de glucosa en sangre y favorecer la aparición de caries. No se recomienda su uso continuado en menores de dos años sin supervisión, ni en personas con intolerancia a los cítricos.

El jarabe de naranja suaviza la garganta y puede contribuir al alivio de la tos, especialmente cuando se combina con miel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta para preparar el jarabe de naranja

  • Exprime 4 naranjas grandes y cuela el jugo para eliminar la pulpa y las semillas.
  • Coloca el jugo en una cacerola y añade 200 gramos de azúcar y la piel de media naranja (sin la parte blanca).
  • Calienta a fuego medio hasta que el azúcar se disuelva por completo y la mezcla espese ligeramente, removiendo ocasionalmente.
  • Retira la piel de naranja, deja enfriar y envasa en un frasco esterilizado. Guarda en refrigeración y consume una cucharada cuando lo necesites para fortalecer las defensas o calmar la tos.

