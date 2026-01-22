México

Gobierno de la CDMX y Aeroméxico establecen acuerdo para impulsar turismo en 2026

El acuerdo busca impulsar a la capital mexicana como uno de los destinos turísticos más conectados a nivel mundial

Ciudad de México y Aeroméxico
Ciudad de México y Aeroméxico fortalecen alianza para impulsar la promoción turística en FITUR 2026. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, el Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México (FMPT) y Aeroméxico firmaron una Carta de Intención con el objetivo de establecer una colaboración conjunta orientada a fortalecer la promoción turística de la capital del país a nivel nacional e internacional.

Este acuerdo tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 y busca consolidar a la Ciudad de México como un destino global de primer nivel.

La firma de este instrumento refrenda el compromiso de ambas instituciones por impulsar la conectividad aérea, la visibilidad internacional y el posicionamiento estratégico de la capital mexicana en un momento clave para su proyección turística.

La alianza se inscribe en una visión compartida de largo plazo que reconoce al turismo como un motor de desarrollo económico, generación de empleo y proyección internacional.

El acuerdo busca fortalecer la
El acuerdo busca fortalecer la promoción turística de la CDMX, considerando las facilidades de este sector para generar empleos, su impacto económico, etc. Foto: (Gobierno de la CDMX)

La Carta de Intención fue suscrita por Carlos Martínez Velázquez, Director General del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México, y Giancarlo Mulinelli, Vicepresidente Senior de Ventas Globales de Aeroméxico.

El acto contó con la participación de Alejandra Frausto Guerrero, Secretaria de Turismo de la Ciudad de México, quien fungió como testigo de honor y destacó la importancia de sumar esfuerzos entre el sector público y privado para ampliar el alcance global del destino.

A través de esta alianza estratégica, el FMPT y Aeroméxico explorarán acciones conjuntas de promoción turística, campañas de posicionamiento y sinergias en materia de conectividad aérea, con el objetivo de fortalecer la presencia de la Ciudad de México en mercados clave.

Estas acciones buscan consolidar a la capital como uno de los principales hubs turísticos, culturales y de negocios de América Latina, en un contexto de crecimiento sostenido del turismo y de realización de grandes eventos internacionales.

El acuerdo se firma en un escenario favorable para la conectividad aérea del país y, en particular, de la Ciudad de México, que actualmente se posiciona como la ciudad más conectada de América Latina.

El acuerdo surge en el
El acuerdo surge en el marco de 2026, incluyendo la Copa Mundial 2026. Foto: (Gobierno de la CDMX)

En los últimos años, la capital ha fortalecido su red de vuelos internacionales con la apertura de nuevas rutas estratégicas desde y hacia destinos como San Juan, Cali y Punta Cana, ampliando su presencia en el Caribe, Sudamérica y otros mercados prioritarios.

Esta expansión aérea ha permitido reforzar el papel de la Ciudad de México como un hub regional y global, facilitando la llegada de visitantes internacionales y fortaleciendo su competitividad frente a otros destinos urbanos del mundo.

La colaboración con Aeroméxico, principal aerolínea del país, resulta clave para maximizar el impacto de estas estrategias de promoción y conectividad.

Asimismo, la firma de la Carta de Intención forma parte de la preparación integral de la Ciudad de México rumbo a 2026, año en el que será una de las sedes protagonistas de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En este contexto, la capital busca reafirmar su liderazgo en materia de conectividad, hospitalidad, infraestructura turística y proyección internacional, posicionándose como una ciudad abierta al mundo y preparada para recibir a millones de visitantes.

