Fiscalía de Veracruz rechaza criminalización del periodismo tras detención de Rafael León Segovia

La fiscal Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre afirmó ante el Congreso local que en Veracruz no se persigue a periodistas, pese a la detención del comunicador Rafael León Segovia

La fiscal Lisbeth Aurelia Jiménez
La fiscal Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre dijo que en Veracruz no se criminaliza el periodismo, a pesar de la detención de León Segobia. (Artículo 19)

La fiscal general del estado de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, aseguró que en la entidad no existe persecución contra periodistas ni contra ningún otro sector, a pesar del encarcelamiento del comunicador Rafael León Segovia, quien fue detenido y acusado inicialmente por el delito de terrorismo, imputación que posteriormente fue retirada.

Durante su comparecencia ante diputados del Congreso local, la funcionaria rechazó de manera categórica que la Fiscalía General del Estado (FGE) dirija acciones en contra de personas por su actividad profesional, y sostuvo que el organismo actúa únicamente con base en elementos jurídicos y resoluciones judiciales.

Caso Rafael León y señalamientos de criminalización

Rafael León Segovia, también conocido como “Lafita”, fue detenido el pasado 24 de diciembre y vinculado a proceso por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública. La fiscal recordó que, aunque en un inicio se le imputó el delito de terrorismo, este fue desestimado por la autoridad judicial durante el proceso.

Jiménez Aguirre enfatizó que la decisión de vincularlo a proceso no fue discrecional, sino que correspondió a un juez, quien —aseguró— encontró elementos suficientes para determinar su situación jurídica. En ese sentido, recalcó que la Fiscalía no fabrica delitos ni actúa con motivaciones políticas o profesionales.

“No podemos hablar de una persecución sistemática; por el contrario, esta Fiscalía respeta el ejercicio profesional de los periodistas y comunicadores”, expresó la fiscal ante los legisladores.

Rafael León Segovia fue detenido
Rafael León Segovia fue detenido el 24 de diciembre y enfrenta cargos distintos al de terrorismo, que fue desestimado. (FOTO: Article 19)

Fiscalía afirma respeto al ejercicio periodístico

La titular de la FGE insistió en que el organismo que encabeza no dirige investigaciones contra sectores específicos, como el gremio periodístico, y que cada carpeta de investigación se integra con base en hechos concretos y no en la condición laboral o ideológica de las personas involucradas.

Subrayó que la Fiscalía reconoce la labor de los periodistas y su papel en la vida democrática del estado, por lo que negó que el caso de Rafael León represente un intento de criminalizar la libertad de expresión.

Avances en el asesinato de Carlos Leonardo Ramírez

Durante la comparecencia, la fiscal también fue cuestionada sobre el asesinato del periodista Carlos Leonardo Ramírez Castro, ocurrido el 8 de enero en Poza Rica. Jiménez Aguirre afirmó que ya existen avances en la investigación, aunque aclaró que no puede ofrecer detalles debido a la secrecía del caso.

La funcionaria reconoció que, a dos semanas del homicidio, la Fiscalía no ha logrado desbloquear el teléfono celular del comunicador, un elemento considerado clave para la investigación. Explicó que este procedimiento requiere de especialistas, por lo que el proceso ha tomado más tiempo del esperado.

