Un juez vinculó a proceso y dictó resguardo domiciliario al periodista Rafael León Segovia

El hombre fue detenido en Coatzacoalcos (FGE Veracruz)

La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que Rafael León Segovia fue vinculado a proceso este 30 de diciembre por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública.

Tras el informe de la autoridad, se confirma que León no será jugado por el delito de terrorismo, cargo que causó revuelo entre el gremio y la sociedad por el nivel de la acusación.

La audiencia tuvo lugar en el distrito judicial de Coatzacoalcos, tras la ejecución de una orden de aprehensión y la formulación de imputación realizada por la autoridad ministerial.

A Rafael se le dictó prisión domiciliaria por un año.

Vinculación a proceso

De acuerdo con un comunicado publicado por la FGE, este martes 30 de diciembre, un juzgador valoró los argumentos de la defensa y la información aportada por la la institución, lo que llevó a dictar el auto de vinculación a proceso conforme a lo dispuesto en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

En los informes, la fiscal general Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre subrayó que el proceso se desarrolla en estricto apego a la ley y bajo el principio de buena fe que rige la investigación de los delitos.

Además, destacó que la institución mantiene un compromiso con el respeto a la libertad de expresión y el ejercicio periodístico, garantizando el debido proceso para todas las personas involucradas y actuando con objetividad bajo control judicial.

El periodista saldrá de prisión

Según los reportes oficiales, como medida cautelar, al imputado se le impuso el resguardo domiciliario por un año, decisión que se habría adoptado dentro de los plazos y etapas procesales establecidos por la legislación vigente.

La FGE reiteró que las investigaciones se conducen de manera profesional, transparente y sin distingo alguno, y anunció que continuará informando a la opinión pública conforme avance el proceso y en cumplimiento de los tiempos legales.

“Esta institución actúa con estricto respeto a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico, garantizando en todo momento el debido proceso a las personas involucradas, conduciéndose con estricta objetividad y sujetándose al tamiz jurisdiccional”, afirmó Jiménez Aguirre durante la conferencia de prensa.

Contexto de su detención

Rafael León Segovia, reportero de nota roja en Coatzacoalcos, Veracruz, fue detenido el 24 de diciembre de 2025 por elementos de la Policía Ministerial y la Secretaría de la Defensa Nacional.

La Fiscalía General del Estado lo señaló en un principio como presunto responsable de los delitos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública.

El caso causó inconformidad en el gremio, debido al tipo de acusaciones. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La detención se realizó tras la emisión de una orden de aprehensión por parte de un juez del distrito de Coatzacoalcos.

Organizaciones como Artículo 19 exigieron a la Fiscalía respetar el debido proceso y abstenerse de criminalizar la labor periodística, subrayando que la cobertura de hechos de violencia no debe usarse como base para imputar delitos a periodistas.

En redes sociales, periodistas locales y familiares denunciaron un patrón previo de hostigamiento contra León Segovia, quien había reportado abusos policiales y denunciado irregularidades de las autoridades.

Declaraciones sobre los cargos

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió el pasado 29 de diciembre explicaciones sobre la calificación del delito de terrorismo, señalando que este cargo no se ha utilizado en México y que la acusación debe estar fundamentada y no relacionada con su labor periodística.

También la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, declaró desconocer los motivos del uso de ese tipo penal y afirmó que se debe explicar públicamente la decisión. Además, sus declaraciones se viralizaron, luego de que afirmara que en el estado hay libertad de expresión “hasta con excesos”.

Por otra parte, el hijo del periodista, Garddiel León Oropeza, afirmó que la detención se produjo tras años de hostigamiento y denunció irregularidades durante el operativo, como el robo de dinero y la sustracción de un vehículo. Sostuvo que las acusaciones carecen de fundamento y forman parte de una persecución sistemática por su trabajo periodístico.