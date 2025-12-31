México

Un juez vinculó a proceso y dictó resguardo domiciliario al periodista Rafael León Segovia

Durante la audiencia se desestimó el cargo por terrorismo que se señalaba contra el comunicador

Guardar
El hombre fue detenido en
El hombre fue detenido en Coatzacoalcos (FGE Veracruz)

La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que Rafael León Segovia fue vinculado a proceso este 30 de diciembre por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública.

Tras el informe de la autoridad, se confirma que León no será jugado por el delito de terrorismo, cargo que causó revuelo entre el gremio y la sociedad por el nivel de la acusación.

La audiencia tuvo lugar en el distrito judicial de Coatzacoalcos, tras la ejecución de una orden de aprehensión y la formulación de imputación realizada por la autoridad ministerial.

A Rafael se le dictó prisión domiciliaria por un año.

Vinculación a proceso

De acuerdo con un comunicado publicado por la FGE, este martes 30 de diciembre, un juzgador valoró los argumentos de la defensa y la información aportada por la la institución, lo que llevó a dictar el auto de vinculación a proceso conforme a lo dispuesto en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

En los informes, la fiscal general Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre subrayó que el proceso se desarrolla en estricto apego a la ley y bajo el principio de buena fe que rige la investigación de los delitos.

Además, destacó que la institución mantiene un compromiso con el respeto a la libertad de expresión y el ejercicio periodístico, garantizando el debido proceso para todas las personas involucradas y actuando con objetividad bajo control judicial.

El periodista saldrá de prisión

Según los reportes oficiales, como medida cautelar, al imputado se le impuso el resguardo domiciliario por un año, decisión que se habría adoptado dentro de los plazos y etapas procesales establecidos por la legislación vigente.

La FGE reiteró que las investigaciones se conducen de manera profesional, transparente y sin distingo alguno, y anunció que continuará informando a la opinión pública conforme avance el proceso y en cumplimiento de los tiempos legales.

“Esta institución actúa con estricto respeto a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico, garantizando en todo momento el debido proceso a las personas involucradas, conduciéndose con estricta objetividad y sujetándose al tamiz jurisdiccional”, afirmó Jiménez Aguirre durante la conferencia de prensa.

Contexto de su detención

Rafael León Segovia, reportero de nota roja en Coatzacoalcos, Veracruz, fue detenido el 24 de diciembre de 2025 por elementos de la Policía Ministerial y la Secretaría de la Defensa Nacional.

La Fiscalía General del Estado lo señaló en un principio como presunto responsable de los delitos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública.

El caso causó inconformidad en
El caso causó inconformidad en el gremio, debido al tipo de acusaciones. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La detención se realizó tras la emisión de una orden de aprehensión por parte de un juez del distrito de Coatzacoalcos.

Organizaciones como Artículo 19 exigieron a la Fiscalía respetar el debido proceso y abstenerse de criminalizar la labor periodística, subrayando que la cobertura de hechos de violencia no debe usarse como base para imputar delitos a periodistas.

En redes sociales, periodistas locales y familiares denunciaron un patrón previo de hostigamiento contra León Segovia, quien había reportado abusos policiales y denunciado irregularidades de las autoridades.

Declaraciones sobre los cargos

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió el pasado 29 de diciembre explicaciones sobre la calificación del delito de terrorismo, señalando que este cargo no se ha utilizado en México y que la acusación debe estar fundamentada y no relacionada con su labor periodística.

También la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, declaró desconocer los motivos del uso de ese tipo penal y afirmó que se debe explicar públicamente la decisión. Además, sus declaraciones se viralizaron, luego de que afirmara que en el estado hay libertad de expresión “hasta con excesos”.

Por otra parte, el hijo del periodista, Garddiel León Oropeza, afirmó que la detención se produjo tras años de hostigamiento y denunció irregularidades durante el operativo, como el robo de dinero y la sustracción de un vehículo. Sostuvo que las acusaciones carecen de fundamento y forman parte de una persecución sistemática por su trabajo periodístico.

Temas Relacionados

DetenciónPeriodista procesadoPeriodistaVeracruzDetenidoTerrorismoFiscalía General del Estado de VeracruzLisbeth Aurelia Jiménez AguirreRafael León SegoviaÚltimas noticiasmexico-noticias

Más Noticias

Frío CDMX: qué significa la ‘alerta roja’ emitida por bajas temperaturas en algunas alcaldías para fin de año

Protección Civil dio a conocer las recomendaciones debido al descenso de temperaturas para las primeras horas de este miércoles 31 de diciembre

Frío CDMX: qué significa la

¿Cómo los cambios en aranceles a partir del 1 de enero beneficiarán a la industria del calzado, textil, acero y automotriz?

La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que la medida se tomó en consenso con sectores empresariales e industriales

¿Cómo los cambios en aranceles

“La Perrita Perrona”: Momo Guzmán estaría preparando nueva ‘mascotidrag’ tras separarse de Turbulence

El comediante sacudió la escena drag mexicana al anunciar el final de su mítico personaje, “La Burrita Burrona”, durante un show en la Ciudad de México, prometiendo sorprender pronto con una nueva y enigmática identidad

“La Perrita Perrona”: Momo Guzmán

Las monedas conmemorativas y billetes que salen de circulación en 2026, según Banxico

El banco central mantendrá en 2026 la campaña para retirar distintas familias de billetes y monedas

Las monedas conmemorativas y billetes

La dependencia emocional en la pareja: cómo romper ciclos dañinos tras una ruptura

Reconocer patrones de apego dañinos es uno de los primeros pasos para la reconstrucción de la autoestima después del fin de la relación romántica

La dependencia emocional en la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Decomiso millonario: autoridades aseguraron 172

Decomiso millonario: autoridades aseguraron 172 kilos de cocaína con un valor de 37 mdp en Caborca, Sonora

Procesan al suegro y el cuñado de Iván Archivaldo, líder de “Los Chapitos”

Atacan e incendian propiedades de exalcalde de Puebla, no se registran detenidos

Fiscalía de Jalisco confirma que participaron más de 30 sicarios en intensa balacera de Zapopan

Aseguran casa con ametralladoras, fusil Barrett y camioneta blindada en Culiacán, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

“La Perrita Perrona”: Momo Guzmán

“La Perrita Perrona”: Momo Guzmán estaría preparando nueva ‘mascotidrag’ tras separarse de Turbulence

Kunno revela cómo Nodal y Ángela Aguilar tomaron el odio mediático para fortalecer su matrimonio

Ranking Disney+ México: Mi pobre angelito conquista la cima del top 10 de las mejores producciones

Las mejores cintas de Google México para ver en cualquier momento

Eiza González aclara por qué “perreó” muy cerca de Diego Boneta en ‘La Casita’ de Bad Bunny, fue señalada de infiel

DEPORTES

Las famosas tortas del luchador

Las famosas tortas del luchador Súper Astro anuncian su cierre definitivo

Mariana Cadena se convierte en nuevo refuerzo de las Bravas de Juárez

Isa Haas llega al Nido, conoce todo sobre la nueva futbolista del América

Así se movió el valor de mercado de los futbolistas mexicanos en Europa durante 2025

Gilberto Mora se coloca como el jugador más caro de la Liga MX