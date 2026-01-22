México

“El Señor de los Cielos” regresa: Rafael Amaya anuncia nueva temporada

El actor mexicano volverá a interpretar a ‘Aurelio Casillas’ y su imagen contrasta con cómo lucía cuando se estrenó el proyecto hace más de 10 años

Foto: Instagram @rafaelamayanunez
Foto: Instagram @rafaelamayanunez

“La décima temporada del ‘El señor de los cielos’ está confirmada, así lo dio a conocer el protagonista de la serie, Rafael Amaya, el 22 de enero a través de sus redes sociales.

El actor oriundo de Hermosillo, Sonora, no compartió información sobre los temas que se abordarán en la nueva entrega ni cuándo podría llegar a la pantalla chica, pero aseguró que será muy pronto.

“Soy Rafael Amaya y les traigo una noticia muy importante. El Señor de los Cielos, la décima temporada está confirmada. Y quería que saliera de mi boca, porque ahora sí es oficial. Así que nos vemos muy pronto”, dijo.

El actor volverá a interpretar al capo Aurelio Casillas | IG: @rafaelamayanunez
  • "Sin palabras, lo que todos queríamos escuchar."
  • “Permítanme, pero voy a llorar, me desmayo de la emoción.”
  • “Regresa el papá de los pollitos. Esto era lo que había esperado.”
  • “Desde la 1 temporada sigo la serie y es una de las mejores de las décadas.”

Información en desarrollo...

