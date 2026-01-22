“El Químico” y otro mexicano son acusados en EEUU de fabricación y distribución internacional de fentanilo

También se les acusa de conspiración para cometer lavado de dinero (DEA)

Carlos Alberto Guerrero Mercado, un sujeto apodado El Químico y Guillermo Isaías Pérez Parra son dos individuos de origen mexicano que enfrentan cargos relacionados con el trasiego de fentanilo en Estados Unidos.

Los dos sujetos mencionados son acusados de conspiración para fabricar y distribuir fentanilo, conspiración para fabricar y distribuir sustancias químicas listadas y conspiración para lavado de dinero.

Dichas acusaciones fueron reveladas el 21 de enero, tan solo un día después de que las autoridades mexicanas informaron sobre la entrega de 37 criminales a territorio estadounidense debido a motivos de seguridad.

El reporte indica que ambos sujetos habrían participado en un esquema internacional en el que conseguían percusores en China para llevarlos a México “a través de ciudades fronterizas en Estados Unidos”.

Parte de la movilización por la entrega de criminales a EEUU (SSPC)

Ya en territorio nacional los sujetos fabricaban cantidades relevantes de fentanilo, opioide que luego sería enviado y comercializado al país de las barras y las estrellas. Además, el informe agrega que cuando fueron bloqueados los envíos de precursores desde China, Pérez Parra y Guerrero Mercado se encargaron de fabricar sus propios precursores.

“Los acusados ​​y sus cómplices obtuvieron las sustancias químicas necesarias para fabricar grandes cantidades de fentanilo —también conocidos como precursores químicos— de empresas chinas. Ahora se enfrentarán a la justicia estadounidense", comentó Joseph Nocella, Jr., Fiscal para el Distrito Este de Nueva York.

Cabe destacar que los dos mexicanos acusados en EEUU forman parte de la lista de individuos que no son ligados de manera directa con un grupo delictivo regional.

El Departamento de Justicia indica que, por los delitos que se le acusan, ambos podrían pasar el resto de sus vidas tras las rejas, es decir, cadena perpetua. Mientras que la información compartida por el Distrito Este de Nueva York indica que la condena mínima contra los hombres sería de 10 años.

Dan cadena perpetua a miembro del CJNG por tráfico de fentanilo

En otras acciones, el pasado 9 de enero el Distrito Norte de Alabama informó sobre la sentencia de cadena perpetua en contra de Juan Francisco Castañeda, un sujeto de 44 años apodado Pariente y ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), este último uno de los grupos delictivos acusados de enviar la sustancia a EEUU.

"Pariente", ligado al CJNG, fue condenado en EEUU (Archivo)

Pariente aceptó su responsabilidad en actividades de lavado de dinero y tráfico de fentanilo. Como dicho hombre ya había sido condenado por homicidio en 2008, el informe detalla que Francisco Castañeda usaba mensajeros y negocios locales como una fachada para la movilización del opioide.

“Castañeda blanqueaba cientos de miles de dólares a fuentes del CJNG en México a través de estos mensajeros y negocios", establece la condena reciente en contra de Pariente.