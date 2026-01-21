México

Vinculan a exesposo de la gobernadora Marina del Pilar con Los Rusos, facción del Cártel de Sinaloa

Una investigación periodística reveló que el exdiputado panista formaría parte de una red de tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero

La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene bajo investigación una supuesta red que estaría implicada en tráfico de armas, narcotráfico, extorsión y lavado de dinero, presuntamente vinculada a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, reveló una investigación realizada por N+ Focus.

Según una denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada en junio de 2025, Torres habría recibido 150 mil dólares mensuales de parte de Pedro Ariel Mendivil García, exsecretario de Seguridad del Ayuntamiento de Mexicali, a cambio de facilitar la operación del grupo delictivo conocido como Los Rusos —una célula vinculada al Cártel de Sinaloa— en territorios de Baja California.

La carpeta de investigación citada por N+ Focus identifica como presunto líder operativo a Luis Alfonso Torres Torres, hermano de Carlos, quien supuestamente manejaba la logística financiera de la red a través de empresas fachada y apoyos a campañas políticas.

De acuerdo con las acusaciones, la red criminal detenía mercancías en aduanas de la entidad y exigía pagos millonarios para su liberación. Parte de estos recursos habría sido remitida a Ulises Ramírez Loya, notario público de la región. Además de la extorsión, se señala la participación en tráfico de armas, dinero y sustancias ilícitas.

La denuncia también sostiene que las ganancias obtenidas de actividades delictivas se invirtieron en bienes raíces en Estados Unidos.

Antecedentes de Torres

Anteriormente, en noviembre de 2025, la FGR ya había llamado a comparecer a Torres. De acuerdo con los citatorios filtrados, se le solicitaba presentarse en las oficinas centrales en la Ciudad de México, acompañado de un abogado.

La carpeta de investigación se desprendía de una denuncia anónima, la cual señala a por lo menos veinte personas, entre políticos y empresarios, señalados por delitos relacionados con recursos de procedencia ilícita y presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

Torres Torres también estuvo en el centro de la discusión pública, cuando el gobierno de Estados Unidos revocó su visa de turista, así como la de su entonces esposa.

Quién es Carlos Torres Torres

Carlos Alberto Torres Torres, de 50 años de edad, es abogado y político mexicano que actualmente milita en el Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Torres ocupó el cargo honorario de Coordinador de Proyectos Estratégicos de Baja California, puesto que dejó el 3 de junio de 2025, en medio de los señalamientos mencionados.

Anteriormente, fue diputado local y federal por el Partido Acción Nacional (PAN) hasta el 2019, cuando fue expulsado; así como candidato a presidente municipal de Tijuana por el PAN.

En el PAN fue representante como diputado federal plurinominal del Congreso de la Unión de 2006 a 2009 y diputado local del Congreso de Baja California de 2016 a 2019.

Fue secretario de Acción Juvenil del PAN en Baja California de 1996 al 2000 y de 2001 a 2004 Secretario Nacional de Acción Juvenil. El último año de su periodo, de 2003 a 2004, fue presidente de Juventud Demócrata Cristina de América Latina, organismo juvenil perteneciente la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA).

