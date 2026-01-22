México

El pueblito mágico mexicano más visitado

Este destino, famoso por su riqueza natural, su herencia cultural y su vibrante gastronomía, atrae cada año a miles de visitantes en busca de experiencias únicas

Visitantes disfrutan de la vista
Visitantes disfrutan de la vista panorámica desde la cima de un monte en un pueblito mágico

El pueblo mágico mexicano más visitado

Determinar cuál es el pueblo mágico más visitado en México puede parecer complicado, pero datos de Google Trends muestran que Morelos es el estado que despierta mayor interés entre quienes buscan destinos turísticos. Dentro de esta entidad, Tepoztlán destaca como la opción predilecta.

De acuerdo con una consulta realizada por Infobae México a la inteligencia artificial ScribNews IA, Tepoztlán encabeza el listado de los pueblos mágicos más buscados en el país.

¿Cuál es el pueblito mágico más visitado en México?

Se trata de Tepoztlán, ubicado a pocos kilómetros de la Ciudad de México. Este destino es favorito tanto para turistas nacionales como extranjeros. Aquí se disfruta de un ambiente rodeado de bosque, naturaleza, cultura y arqueología, lejos del bullicio citadino y los grandes edificios.

La Secretaría de Turismo destaca a Tepoztlán por su zona arqueológica llamada el Tepozteco, construida en el siglo XII y dedicada al dios de la fertilidad. El lugar se conserva en buen estado y ofrece una vista panorámica impresionante del valle.

El colorido mercado de Tepoztlán
El colorido mercado de Tepoztlán ofrece artesanías y sabores únicos en el corazón del pueblo mágico.

¿Qué se puede hacer en este pueblito mágico en México?

Además del Tepozteco, sobresale el ex convento de Nuestra Señora de la Natividad, parte de la Ruta de los Conventos de Morelos y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este sitio resguarda más de 1.600 metros de pintura mural que reflejan el arte cristiano temprano en América.

La gastronomía local es otro de los grandes atractivos. En Tepoztlán se encuentran platillos como cecina, barbacoa y mole rojo, así como tradicionales gorditas, quesadillas, tacos e itacates. También hay opciones de comida prehispánica y orgánica a base de vegetales y granos, disponibles tanto en restaurantes como en puestos y el mercado central. El abanico de sabores aquí es inigualable.

Las nieves de Tepoztlán son famosas por su originalidad: hay más de cien sabores, incluyendo pétalos de rosa, leche quemada, hierbabuena y tequila. Probar estas nieves es una experiencia que no puede faltar.

(Foto: Centro INAH-Morelos)
(Foto: Centro INAH-Morelos)

Bienestar, arte y tradición en cada rincón

Tepoztlán es reconocido por su ambiente holístico. En sus calles abundan locales que ofrecen masajes integrales impartidos por habitantes del pueblo, técnicas que han pasado de generación en generación y que ayudan a aliviar la tensión física y emocional.

El temazcal, un baño de vapor ancestral guiado por expertos locales, es otra de las experiencias imperdibles. Hay paquetes que combinan temazcal y masaje, lo que suma beneficios terapéuticos y ofrece una pausa renovadora para cuerpo y mente.

La artesanía es otro orgullo del pueblo: hay huipiles, ponchos, sombreros tejidos, joyería de oro, plata y acero inoxidable, junto a objetos simbólicos como cuadros, tapetes, alebrijes, atrapasueños y campanas de viento. La variedad artesanal te sorprenderá.

No pueden faltar los murales coloridos que llenan de vida callejones, restaurantes, hoteles y comercios. Cada uno cuenta una historia y refleja la cultura de Tepoztlán. Es imposible no llevarse una foto entre estos murales llenos de arte.

El hombre era un amante
El hombre era un amante de la naturaleza y en especial de la zona de Tepoztlán. Foto: IG @explora_tepoztlan

Un destino que conquista a quien lo visita

Tepoztlán es mucho más que un pueblo mágico: es un lugar donde la naturaleza, la tradición, la gastronomía y el bienestar se unen para crear una experiencia inolvidable. Si buscas un destino lleno de energía, sabores únicos y cultura viva, no cabe duda de que Tepoztlán tiene todo para conquistarte.

