¿Cómo funcionan las arterias y por qué es importante mantenerlas limpias?

Las arterias son vasos sanguíneos fundamentales para el funcionamiento del cuerpo humano, ya que su principal función es transportar la sangre rica en oxígeno y nutrientes desde el corazón hacia todos los órganos y tejidos.

A través de este sistema de conducción, el organismo recibe el suministro necesario para mantener sus funciones vitales, desde el movimiento muscular hasta la actividad cerebral.

El sistema arterial forma parte del aparato circulatorio y está compuesto por una red de arterias de distintos tamaños. Las arterias más grandes, como la aorta, salen directamente del corazón y se ramifican en arterias más pequeñas que, a su vez, se convierten en arteriolas y capilares.

A diferencia de las venas, las arterias cuentan con paredes gruesas, elásticas y resistentes, diseñadas para soportar la alta presión con la que la sangre es expulsada por el corazón en cada latido.

Prevenir enfermedades en las arterias es fundamental para ayudar a mantener funciones vitales de otros órganos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las paredes arteriales están formadas por tres capas principales. La capa interna o íntima es lisa y permite que la sangre fluya sin fricción. La capa media está compuesta de músculo liso y fibras elásticas, lo que permite que las arterias se contraigan y se dilaten según las necesidades del organismo.

Finalmente, la capa externa proporciona soporte y protección. Gracias a esta estructura, las arterias pueden adaptarse a los cambios de presión y volumen sanguíneo.

Sin embargo, diversos factores pueden afectar el buen funcionamiento de las arterias. Uno de los principales problemas es la aterosclerosis, una condición en la que se acumulan placas de grasa, colesterol y otras sustancias en las paredes arteriales.

Esta acumulación reduce el diámetro de las arterias y dificulta el flujo sanguíneo, aumentando el riesgo de enfermedades cardiovasculares como infartos y accidentes cerebrovasculares. El tabaquismo, la hipertensión, el colesterol elevado, la diabetes y el sedentarismo son algunos de los principales factores de riesgo.

Cuidar la salud de las arterias es esencial para prevenir estas enfermedades. Una de las medidas más importantes es mantener una alimentación equilibrada, rica en frutas, verduras, granos integrales, leguminosas y grasas saludables como las que se encuentran en el pescado y el aceite de oliva. Reducir el consumo de sal, azúcares y grasas saturadas ayuda a controlar la presión arterial y los niveles de colesterol.

Las arterias cumplen una función importante dentro del sistema circulatorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actividad física regular también desempeña un papel clave en el cuidado arterial. Realizar al menos 150 minutos de ejercicio moderado a la semana mejora la circulación, fortalece el corazón y contribuye a mantener las arterias flexibles.

Asimismo, evitar el consumo de tabaco es fundamental, ya que fumar daña directamente las paredes arteriales y acelera el proceso de endurecimiento.

Finalmente, es importante realizar chequeos médicos periódicos para controlar la presión arterial, los niveles de glucosa y colesterol en sangre. Detectar a tiempo cualquier alteración permite tomar medidas preventivas y reducir riesgos.

Cuidar las arterias no solo favorece la salud del corazón, sino que también garantiza un adecuado funcionamiento de todo el organismo a lo largo de la vida.