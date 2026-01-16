México

Caen seis presuntos miembros de la Unión Tepito en un centro de distribución de drogas en la Peralvillo

El sitio, habilitado para el almacenamiento de drogas, quedó bajo resguardo de las autoridades

Parte del operativo en la
Parte del operativo en la alcaldía Cuauhtémoc (SSC)

Elementos de seguridad de la Ciudad de México, en conjunto con fuerzas federales, realizaron el arresto de seis personas que serían integrantes del grupo delictivo Unión Tepito y que estaban en un inmueble adaptado como centro de almacenamiento y embalaje de drogas en la colonia Peralvillo de la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

Pablo Vázquez Camacho informó en sus redes sociales que los seis individuos detenidos están “presuntamente vinculados con un grupo delictivo dedicado al narcomenudeo, extorsión y homicidio principalmente en la #ZonaCentro“.

Los arrestos de cinco hombres y una mujer, quienes fueron identificados como Jonathan Jasiel “N”, Ángel Getsemaní “N”, Cristian Abraham “N”, Marco “N”, Paola Yadira “N” y Jonathan “N”, fueron informados por las autoridades el 15 de enero.

Cabe destacar que los reportes indican que los sujetos capturados estarían relacionados con José Arturo “N” y/o Renat Dassae “N”, un sujeto apodado El Daza y quien fue identificado como líder de la Unión Tepito.

Los sujetos capturados (SSC)
Los sujetos capturados (SSC)

Aseguran marihuana y metanfetamina

Desde la noche del 14 de enero fue registrado movimiento policiaco en al colonia Peralvillo, lo que derivó en los arrestos recientes. El reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detalla que los sujetos fueron asegurados junto con un arma de fuego corta, un cargador, 17 cartuchos útiles y un bote con presunta marihuana.

De igual manera, en el sitio fueron incautados 53 cigarros, además de bolsas y envases, al parecer con cannabis. A lo anterior se suma el aseguramiento de 59 tabletas de presunta metanfetamina y 99 bolsas pequeñas con una sustancia cristalina.

Información compartida por el reportero Carlos Jiménez señal que en el sitio también fueron halladas dosis de fentanilo.

Los indicios asegurados (SSC)
Los indicios asegurados (SSC)

El inmueble fue asegurado y bajo resguardo de la policía, toda vez que las investigaciones de las autoridades señalan que estaría relacionado con un grupo delictivo. Por su parte, los capturados fueron llevados ante el Ministerio Público.

Los agentes acudieron a realizar el cateo en predio ubicado en la avenida Río Consulado, entre la calle Wagner y la calzada De Los Misterios luego de recibir denuncias sobre el guardado y distribución de drogas.

El operativo estuvo a cargo de policías capitalinos en conjunto con miembros de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJ), quienes contaron con el apoyo de la Secretaría de Marina (Semar), el Ejército y la Guardia Nacional.

Fue a finales de julio de 2025 que El Daza fue detenido en la alcaldía Venustiano Carranza. Dicho hombre fue identificado como cercano a Mauricio Hernández Gasca, alias El Tomate, este último otro de los líderes de la Unión Tepito.

El Tomate murió en Reclusorio Sur y su fallecimiento fue informado por la SSC en septiembre de 2025.

