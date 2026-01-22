Balacera en Río Churubusco: motociclistas atacan a conductor de auto deportivo

(X/@Gposiadeoficial)

Una agresión armada dirigida contra el conductor de un auto deportivo provocó un choque múltiple y una intensa movilización policíaca en Río Churubusco, alcaldía Coyoacán.

El incidente ocurrió la noche del miércoles 21 de enero en la colonia San Diego Churubusco, en los límites de las alcaldías Benito Juárez y Coyoacán.

Ataque directo y persecución

De acuerdo con las primeras informaciones, sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron al conductor de un Mazda MX-5 gris en la lateral de Río Churubusco, cerca de la calle Chilaque.

Los agresores dispararon al menos en tres ocasiones contra el vehículo, lo que provocó que el conductor perdiera el control y se estrellara contra un poste, una motocicleta y una camioneta Ford Escape con matrícula NRX-578-B.

Vecinos del lugar relataron a Nmas que escucharon las detonaciones y observaron, a través de cámaras de seguridad, cómo el motociclista cayó tras el impacto y los presuntos atacantes abandonaron la zona a pie.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arribaron rápidamente al lugar, acompañados por bomberos y equipos de emergencia.

Al llegar, encontraron la motocicleta incendiada y casquillos percutidos en la vialidad, mientras los paramédicos revisaban tanto al conductor del Mazda como a un motociclista, aunque no queda claro si éste último era del mismo grupo que disparó. Ambos fueron trasladados a un hospital y se desconoce cuál es su estado de salud.

En las imágenes se observa que el vehículo Mazda MX-5 terminó con graves daños en la parte frontal. El auto impactó de frente contra un poste, lo que ocasionó que el cofre quedara severamente doblado y abollado. La defensa y el área del motor muestran destrozos significativos, con partes del automóvil desprendidas y esparcidas en el pavimento.

El vehículo tiene, por lo menos, dos impactos de arma de fuego, uno en el parabrisas y otro en el medallón.

Autoridades aseguraron el área y comenzaron la revisión de cámaras de videovigilancia para esclarecer el móvil del ataque. Hasta este momento no se han confirmado detenciones.

De manera extraoficial, se ha comentado que el ataque habría sido consecuencia de un intento de robo.

Hasta los datos más recientes de 2025, los informes de seguridad de la Ciudad de México muestran que el robo de vehículos —incluyendo casos con violencia en que el automovilista puede ser despojado de su auto— ha tendido a la baja: en lo que va del año ha disminuido alrededor de 17.4 % en comparación con 2024, pasando de 14 mil 388 a 11 mil 886 atenciones por robo de autos en la capital, según cifras del C5 y la Fiscalía General de Justicia local. Además, el robo de vehículo con violencia cayó hasta 80 % respecto a 2019 y cerca de 35 % frente a 2024.