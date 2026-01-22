México

Beca Rita Cetina 2026: fechas de inscripción, montos y requisitos para el trámite en línea

El objetivo del programa es evitar la deserción escolar y contribuir con un recurso monetario para que estos alumnos continúen sus estudios

La Llave MX es una herramienta necesaria para poder registrarse a la Beca Rita Cetina (Gobierno de México)

La Beca Universal para la Educación Básica Rita Cetina es un programa social que comenzó a implementar el gobierno de México bajo el mandato de Claudia Sheinbaum en el 2025 con el objetivo de ayudar a estudiantes en alguna situación de vulnerabilidad.

La iniciativa se ha puesto en marcha de forma escalonada, en su primera etapa se enfocó en beneficiar a alumnos de secundaria de escuelas públicas a través de un depósito bimestral de 1,900 pesos. Además, cada padre de familia con más de un alumno inscrito recibió 700 pesos adicionales por cada uno de ellos.

El objetivo del programa es evitar la deserción escolar y contribuir con un recurso monetario para que estos alumnos continúen y concluyan sus estudios de forma satisfactoria.

Fechas de inscripción y montos de la Beca Rita Cetina

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), no ha dado a conocer las fechas exactas del próximo periodo de registros. Sin embargo, indicó que las inscripciones comenzarán una vez que terminen de realizarse las Asambleas Informativas, mismas que se llevarán a cabo a partir de febrero.

Cabe puntualizar que el registro solamente será para alumnos que cursen el 4to, 5to o 6to año de primaria en alguna escuela pública del país. De acuerdo con la dependencia, en septiembre de 2026 se podrán integrar niños de primero, segundo y tercer año.

Dinero que entregará la beca en 2026

  • Alumnos de secundaria: 1,900 pesos bimestrales cada dos meses (julio y agosto no por ser periodo vacacional).
  • Alumnos de primaria: 2,500 pesos al año que se entregará en un solo pago.

Requisitos y cómo realizar el tramite para solicitar la beca

La CNBBBJ ha insistido en que el trámite de solicitud de la beca únicamente puede llevarse a cabo por medio del portal oficial becaritacetina.gob.mx. Para registrarse, las familias deben contar con una cuenta Llave, que funciona como credencial digital imprescindible para comenzar el procedimiento.

Respecto al estudiante que desea obtener la beca, se solicita proporcionar la CURP, la clave de centro de trabajo (CCT) de la escuela pública donde estudia, el grado, grupo, edad y una dirección detallada que contemple calle, números exterior e interior, colonia, municipio o alcaldía, localidad y estado.

Para el padre, madre o tutor legal, los requisitos consisten en la CURP, el código postal del domicilio, una credencial para votar (INE) vigente, un número telefónico de contacto y un correo electrónico personal en funcionamiento. El sistema de la plataforma exigirá cargar todos estos documentos para finalizar correctamente la solicitud.

La dispersión del bimestre noviembre–diciembre inicia hoy a los beneficiarios que ya tienen su tarjeta del Bienestar Crédito: X/BecasBenito

¿Qué es lo que sigue después del registro?

Tras realizar el registro en línea, los beneficiarios tendrán que esperar a que su escuela los mande a traer para la entrega de la tarjeta del Bienestar, ahí se depositará el dinero de forma directa y sin intermediarios.

Por ahora, se recomienda mantenerse informado mediante los canales oficiales del programa que son las redes sociales verificadas de la CNBBBJ y de Julio León titular de la misma.

