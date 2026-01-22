México

Asegura Profepa más de 100 aves silvestres en operativo contra el tráfico ilegal en Yecapixtla

Tras los hechos se logró poner a dos personas a disposición de las autoridades

Autoridades realizaron un operativo de seguridad en la zona reportada. Foto: (Profepa)

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en coordinación con personal de la Policía Municipal de Yecapixtla, Morelos, llevó a cabo un operativo de vigilancia en el tianguis ganadero de este municipio, que derivó en el aseguramiento de 107 ejemplares de aves silvestres que eran ofrecidas de manera ilegal para su venta, sin contar con la documentación que acreditara su legal procedencia.

El operativo fue realizado como resultado de una denuncia ciudadana, la cual alertó a las autoridades sobre la presunta comercialización de fauna silvestre en dicho tianguis. En atención a este reporte, personal de Profepa y de la Policía Municipal efectuaron un recorrido de inspección en el lugar, durante el cual detectaron un puesto ambulante donde se exhibían diversas especies de aves silvestres con fines de venta.

Ante la falta de documentos legales, se procedió al aseguramiento de los ejemplares y a la puesta a disposición de dos personas ante las autoridades competentes.

El operativo surgió de una denuncia ciudadana. Foto: (Profepa)

Entre las aves aseguradas se encuentran 13 ejemplares de psitácidos mexicanos, grupo cuya venta está prohibida en México desde el año 2008. Estas especies se encuentran enlistadas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, así como en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), debido a su vulnerabilidad y al impacto negativo que el tráfico ilegal tiene sobre sus poblaciones.

Asimismo, se aseguraron seis ejemplares correspondientes a dos especies de clarín y un trogón collaris, también protegidos por la normativa ambiental vigente.

El resto de los ejemplares asegurados, un total de 87 aves, corresponde a distintas especies de vida silvestre como gorriones americanos (Sicalis luteola), tordos cabeza amarilla (Xanthocephalus xanthocephalus) y cardenales (Cardinalis cardinalis).

Aunque estas especies no todas se encuentran en categoría de riesgo, la ley establece que su comercialización requiere documentación que acredite su origen legal, es decir, que no fueron extraídas ilegalmente de su hábitat natural, conforme a lo estipulado en la Ley General de Vida Silvestre y su reglamento.

Los ejemplares rescatados permanecen bajo observación especializada. Foto: (Profepa)

Tras el aseguramiento, las aves fueron trasladadas a las instalaciones de la Profepa en Morelos, donde quedaron bajo observación médico-veterinaria. De acuerdo con los primeros reportes, algunos ejemplares presentan afectaciones derivadas del hacinamiento, mientras que uno de los trogones registra una infección respiratoria severa.

La evaluación técnica permitirá determinar si las aves pueden ser reintegradas a su medio natural o canalizadas a Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) o a Predios o Instalaciones que Manejan Vida Silvestre (PIMVS) debidamente autorizados.

Como parte del proceso legal, la Profepa elaborará el dictamen técnico pericial solicitado por la Fiscalía General de la República, con el objetivo de determinar el daño ambiental ocasionado y coadyuvar en la investigación penal correspondiente.

El tráfico ilegal de fauna silvestre es un delito grave que puede ser sancionado con multas de entre 300 y 3 mil días, así como penas de uno a nueve años de prisión, de acuerdo con el Código Penal Federal. Las autoridades reiteraron que la denuncia ciudadana es fundamental para combatir este delito, considerado una de las principales amenazas para la biodiversidad del país.

