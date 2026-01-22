México

Alerta de fraudes en la Army Membership de BTS: cómo obtenerla de forma segura

Fans reciben advertencia de Weverse ante el aumento de sitios falsos que prometen la membresía global

La banda anunció fechas en México (Jovani Pérez/Infobae)

La emoción por el regreso de BTS y su próxima gira mundial ha generado el surgimiento de sitios fraudulentos que buscan aprovecharse de la comunidad ARMY en México y otros países.

BIGHIT MUSIC alertó a los fans este 22 de enero mediante un comunicado en Weverse sobre la proliferación de páginas falsas que se hacen pasar por canales oficiales para la venta de la Army Membership y boletos de la gira.

Advierten estafas

En el mensaje, BIGHIT MUSIC advirtió:

“Hemos detectado sitios web fraudulentos que se hacen pasar por canales oficiales para vender ARMY MEMBERSHIPS y boletos de la gira mundial de BTS”.

La empresa recalcó que estas páginas no están afiliadas a Weverse ni tienen relación alguna con BIGHIT MUSIC o BTS.

Además, advirtió a los fans que no pueden ofrecer protección ni asistencia por daños derivados de registros, compras o divulgación de datos personales en sitios ilegales o no autorizados.

La banda se presentará en México próximamente (Zurisaddai González/Infobae)

¿Cuál es el canal oficial para comprarla y cómo hacerlo de forma segura?

En el comunicado se destacó que la inscripción a la Membresía Army (Global y EEUU) solo está disponible en la app y web oficial de Weverse: https://weverse.io/

La empresa también destacó:

  • Toda la información sobre la gira mundial de BTS se publica únicamente en el sitio oficial: https://ibighit.com/en/bts/tour/
  • Las reservas de boletos solo pueden hacerse a través de las plataformas reconocidas y anunciadas en la página oficial.
La influencia de BTS ARMY| Foto: AFP

Recomendaciones para evitar fraudes

BIGHIT MUSIC subrayó la importancia de evitar el uso de páginas sospechosas y de verificar siempre que se utilicen canales oficiales para cualquier trámite de membresía o compra de boletos.

La compañía reiteró su compromiso con la protección de los derechos de propiedad intelectual de BTS y agradeció la atención de la comunidad.

La advertencia llega en un contexto donde la demanda y la emoción por la gira “BTS World Tour ‘ARIRANG’” han aumentado el riesgo de fraudes y estafas. Ante cualquier duda, los fans deben acudir solo a los canales indicados por la empresa.

¿Cuándo será la preventa?

La preventa exclusiva de boletos para los conciertos de BTS en la Ciudad de México ha sido reprogramada.

Las nuevas fechas y horarios quedaron de la siguiente manera:

  • Día 1 y 2:
    • De 9:00 am a 9:59 pm, viernes 23 de enero de 2026 (hora local)
  • Día 3:
    • De 12:00 pm a 9:59 pm, viernes 23 de enero de 2026 (hora local)

