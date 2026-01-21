México

Sheinbaum pide investigar caso de Daysi, niña de 13 años que dio a luz en Chiapas: “Evidentemente hay un delito”

La presidenta recordó que hay un protocolo para que los hospitales notifiquen a las autoridades sobre embarazos de menores de edad

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la Fiscalía General del Estado de Chipas debe investigar el caso de Daysi, la menor de 13 años que dio a luz a una bebé en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el 8 de enero pasado.

La mandataria reconoció que desconoce el caso; sin embargo, aseguró que lo investigará, señalando que la Fiscalía estatal “tiene que atenderlo”.

“No conozco el caso, pero con gusto lo investigo”, dijo al ser cuestionada sobre el tema en su conferencia mañanera de hoy, en Palacio Nacional.

Sheinbaum Pardo recordó que en junio del 2025 se difundió una lista de al menos 30 menores de edad que tuvieron un bebé con hombres adultos, de hasta 70 años, los cuales se consideraron presuntos casos de matrimonio forzado y abuso sexual infantil.

Recalcó que a raíz de esto último, Citlalli Hernández, secretaria de las Mujeres, atendió dicha situación, señalando que en los casos de embarazos infantiles “evidentemente hay un delito”.

“Lo tiene Citlalli y también se preguntó hace tiempo aquí en La Mañanera sobre el caso de menores de edad que llegan a un hospital a dar a luz sin que necesariamente haya el consentimiento, digamos, y particularmente son menores de edad.

No es lo mismo que llegue una mayor de edad de 18 años en adelante a dar a luz, que una niña de 10 años evidentemente, ahí hay un delito. Entonces hay un protocolo en el que el hospital tiene que notificar a la fiscalía de los estados o a la Fiscalía General de la República, depende del tipo de hospital. Este mecanismo tiene que seguirse necesariamente", concluyó.

Caso Daysi: dan de alta a menor y a su bebé

Daysi fue dada de alta junto a su bebé tras permanecer hospitalizadas por complicaciones derivadas del parto, de acuerdo con información que proporcionó en exclusiva la Secretaría de las Mujeres a Infobae MX.

De acuerdo con los primeros reportes del caso, debido al embarazo, Daysi sufrió daños severos, como el aplastamiento de la vejiga y la uretra, además de lesiones en otros tejidos internos.

A esto se suma que la bebé nació dos semanas antes de lo previsto y también estuvo hospitalizada en un centro médico diferente al de su madre.

Según la dependencia, desde poco antes del 15 de enero pasado, ambas se encuentran en su domicilio, en estado de salud estable, bajo supervisión médica y psicológica.

La Secretaría de las Mujeres informó que ha mantenido contacto con la familia y las autoridades estatales desde que se conoció el caso, destacando que la Fiscalía General del Estado de Chiapas mantiene abierta la investigación para asegurar que la relación entre Daysi y el padre de la bebé, un joven de 17 años, cumpla con la legislación vigente.

Esto, debido a que el caso se consideró inicialmente como posible abuso sexual infantil o matrimonio forzado. La Fiscalía de Justicia Indígena también sigue investigando los hechos.

Daysi tiene 13 años, aunque hubo especulación sobre que tenía 10 años debido a un registro tardío de nacimiento. Las complicaciones en el parto también se atribuyeron a que la menor tenía sarampión.

