México

Caso Daysi: dan de alta a niña de 13 años que dio a luz en Chiapas y a su bebé

La Fiscalía General estatal mantiene abierta la investigación del caso, ante los señalamientos de abuso sexual infantil

Guardar
(Andina)
(Andina)

El caso de Daysi, una niña de 13 años que dio a luz a una bebé en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, causó indignación no solo por el embarazo adolescente en sí, sino por que el padre de la recién nacida es un joven de entre 17 y 18 años de edad, poniendo de nuevo la atención en la erradicación del abuso sexual infantil y el matrimonio forzado.

A esto se sumó que la menor permaneció hospitalizada y en estado de gravedad durante varios días después del parto, que de acuerdo con los primeros reportes, fue debido a sufrió daños severos después del parto, incluyendo el aplastamiento de la vejiga y la uretra, así como lesiones en otros tejidos internos.

La bebé también estuvo hospitalizada, aunque en un centro médico distinto al de su madre, ya que nació dos semanas antes de lo previsto.

Sin embargo, las dos ya fueron dadas de alta y se recuperan juntas en su domicilio, en un estado de salud estable, de acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de las Mujeres a Infobae Mx.

De igual forma, se indicó que esta semana personal del Centro Libre de San Cristóbal de las Casas tuvieron contacto con la mamá de Daysi y se notificó que la menor continúa en supervisión médica y psicológica.

De forma adicional, la dependencia señaló que la Fiscalía General del Estado de Chiapas mantiene abierta la investigación del embarazo, para asegurar que la relación entre Daysi y el papá de su bebé se acople a la legislación vigente, luego de que inicialmente se señaló como un posible caso de abuso sexual infantil y matrimonio forzado.

La Secretaría de las Mujeres precisó a Infobae Mx que estuvo en contacto con los familiares de la menor y con las autoridades estatales desde el primer momento en que se dio a conocer el caso.

Ante la consulta sobre la edad de la menor, precisó que Daysi tiene 13 años de edad ante la especulación sobre que tenía 10 años, la cual se pudo generar debido a que sus padres la registraron años después de su nacimiento.

El 8 de enero pasado, la Fiscalía de Chiapas confirmó que el padre del bebé tiene 17 años y que ambos viven juntos con el consentimiento de sus padres. Asimismo, mencionó que las complicaciones en el parto también derivaron de que la menor tenía sarampión.

Sin embargo, en ese entonces, las autoridades también informaron que la Fiscalía de Justicia Indígena mantiene abierta la investigación para esclarecer los hechos según la ley.

Temas Relacionados

Caso DaysiChiapasembarazo infantilabuso sexual infantilmexico-noticias

Más Noticias

Salud femenina: más del 40% de las mujeres no acude a revisiones, advierten especialistas

La falta de revisiones ginecológicas periódicas incrementa el riesgo de diagnósticos tardíos

Salud femenina: más del 40%

Tiktoker coreana se vuelve viral al presumir su primera bolsa de mercado: “Ya soy una de ustedes”

La creadora de contenido compartió su emoción al sentirse finalmente parte de la comunidad mexicana

Tiktoker coreana se vuelve viral

Retrasos, cierres y afectaciones en el Metrobús en tiempo real

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Retrasos, cierres y afectaciones en

Confirmado: Pato O’Ward continuará como piloto de reserva de McLaren en la Fórmula 1 2026

El piloto mexicano continuará ligado a la estructura de Woking mientras compite en la IndyCar, dentro de una estrategia enfocada en desarrollo y continuidad

Confirmado: Pato O’Ward continuará como

Alertan autoridades sobre falsas ofertas laborales: así operan las ‘empresas fantasma’

Ser preventivo para evitar caer en redes que buscan defraudar

Alertan autoridades sobre falsas ofertas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a “El Trini”, líder

Detienen a “El Trini”, líder de Los Cabrera, en Chihuahua

Cae “El Cubano”, figura relevante dentro del Cártel de Sinaloa y encargado del tráfico de drogas a los EEUU

‘El Bótox’ pidió intervención de Donald Trump en México para terminar con la corrupción

Golpe al narco: incautan más 200 kilos de metanfetamina en Sonora e inhabilitan 11 narcolaboratorios en Sinaloa

Marina desmantela narcocampamento en Guerrero vinculado a Omar Coronel Aispuro, cuñado de El Chapo Guzmán

ENTRETENIMIENTO

Médicos descartan gravedad de Verónica

Médicos descartan gravedad de Verónica Castro tras hospitalización por secuelas de antiguo accidente

Shanik Berman relató cómo fue dormir en el hotel donde murió Liam Payne: “Se siente su sufrimiento”

Disco de Harry Styles 2026: ¿cuánto costará en México y qué merch oficial habrá?

Juan Diego Covarrubias vislumbra demanda contra su ex Edna Monroy tras ser acusado de violencia

Vanessa Labios 4K se integra al elenco del Tenorio Cómico

DEPORTES

Confirmado: Pato O’Ward continuará como

Confirmado: Pato O’Ward continuará como piloto de reserva de McLaren en la Fórmula 1 2026

Henry Martín vuelve a entrenar con el América: ¿cuándo podría jugar de nuevo?

Comienza el Australian Open 2026: cuándo y dónde ver en México el primer Grand Slam de la temporada

Director técnico de Canadá reconoce que fue un error convocar a Marcelo Flores ante Guatemala: ¿por qué?

Renata Zarazúa debuta en el Abierto de Australia ante una rival que le tiene tomada la medida