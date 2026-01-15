Caso Daysi: dan de alta a niña de 13 años que dio a luz en Chiapas y a su bebé

(Andina)

El caso de Daysi, una niña de 13 años que dio a luz a una bebé en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, causó indignación no solo por el embarazo adolescente en sí, sino por que el padre de la recién nacida es un joven de entre 17 y 18 años de edad, poniendo de nuevo la atención en la erradicación del abuso sexual infantil y el matrimonio forzado.

A esto se sumó que la menor permaneció hospitalizada y en estado de gravedad durante varios días después del parto, que de acuerdo con los primeros reportes, fue debido a sufrió daños severos después del parto, incluyendo el aplastamiento de la vejiga y la uretra, así como lesiones en otros tejidos internos.

La bebé también estuvo hospitalizada, aunque en un centro médico distinto al de su madre, ya que nació dos semanas antes de lo previsto.

Sin embargo, las dos ya fueron dadas de alta y se recuperan juntas en su domicilio, en un estado de salud estable, de acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de las Mujeres a Infobae Mx.

De igual forma, se indicó que esta semana personal del Centro Libre de San Cristóbal de las Casas tuvieron contacto con la mamá de Daysi y se notificó que la menor continúa en supervisión médica y psicológica.

De forma adicional, la dependencia señaló que la Fiscalía General del Estado de Chiapas mantiene abierta la investigación del embarazo, para asegurar que la relación entre Daysi y el papá de su bebé se acople a la legislación vigente, luego de que inicialmente se señaló como un posible caso de abuso sexual infantil y matrimonio forzado.

La Secretaría de las Mujeres precisó a Infobae Mx que estuvo en contacto con los familiares de la menor y con las autoridades estatales desde el primer momento en que se dio a conocer el caso.

Ante la consulta sobre la edad de la menor, precisó que Daysi tiene 13 años de edad ante la especulación sobre que tenía 10 años, la cual se pudo generar debido a que sus padres la registraron años después de su nacimiento.

El 8 de enero pasado, la Fiscalía de Chiapas confirmó que el padre del bebé tiene 17 años y que ambos viven juntos con el consentimiento de sus padres. Asimismo, mencionó que las complicaciones en el parto también derivaron de que la menor tenía sarampión.

Sin embargo, en ese entonces, las autoridades también informaron que la Fiscalía de Justicia Indígena mantiene abierta la investigación para esclarecer los hechos según la ley.