Resultados Lotería Nacional del Sorteo Mayor 3998 de hoy 20 de enero 2026: Premio mayor y números ganadores

Los ganadores pueden acudir al edificio de la Lotería Nacional o a los centros de venta autorizados para cobrar sus cachitos hasta 60 días posteriores al anuncio oficial

Todos los números ganadores y
Todos los números ganadores y reintegros del sorteo de este martes 20 de enero de 2026. (Lotería Nacional)

El Sorteo Mayor es uno de los juegos más reconocidos de la Lotería Nacional de México, se lleva a cabo cada martes a las 20:00 horas (hora del centro del país) y otorga un premio mayor de 21 millones de pesos repartidos en tres series.

En esta ocasión, la edición del billete de la lotería del sorteo de este martes 20 de enero de 2026, rinde homenaje a los “450 años de la Fundación de León Guanajuato”, honrando la memoria histórica y el esfuerzo de las generaciones que han forjado un espacio estratégico para el tránsito, la producción y el encuentro de distintas culturas.

Resultados y reintegro del Sorteo Mayor del martes 20 de enero de 2026

  • Premio mayor de 21 millones de pesos: 37112
  • Premio mayor de 2 millones 550 mil pesos: 25902
  • Premio mayor de 900 mil pesos: 19085
  • Premio mayor de 240 mil pesos: 28332
  • Premio mayor de 240 mil pesos: 59276
  • Premio mayor de 240 mil pesos: 21533
  • Premio mayor de 240 mil pesos: 58940
  • Premio mayor de 120 mil pesos: 16949
  • Premio mayor de 120 mil pesos: 42855
  • Premio mayor de 120 mil pesos: 44017
  • Premio mayor de 120 mil pesos: 36966
  • Premio mayor de 120 mil pesos: 15511

Reintegros: 2 y 5.

¿Cómo funciona el Sorteo Mayor?

la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada

El Sorteo Mayor utiliza 60,000 números (billetes) numerados del 00000 al 60000, divididos en 3 series. Cada boleto se fracciona en 20 cachitos, lo que significa que hay un total de 180,000 cachitos en juego (60,000 números x 3 series).

Un cachito es 1/20 de un boleto. Puedes comprar uno o más cachitos, o un boleto completo (20 cachitos). El premio que obtengas depende de la cantidad de cachitos o series que hayas comprado.

El costo por jugar el Sorteo Mayor de la Lotería Nacional es:

  • Cachito: $30 MXN.
  • Serie (20 cachitos): $600 MXN.
  • Tres series (boleto completo): $1,800 MXN.

El premio principal es de 21 millones de pesos en total, distribuidos en las 3 series. Si compras una serie completa, puedes ganar hasta 7 mil pesos, y con un cachito, hasta 350 mil pesos (1/20 del premio mayor por serie).

¿Cómo se cobra un premio de lotería?

Los premios deben reclamarse dentro de los 60 días naturales posteriores al sorteo. Si no se reclaman, el dinero se destina a la Tesorería de la Federación para la asistencia pública.

Los premios menores de hasta 10 mil pesos pueden cambiarse en expendios oficiales o puntos de venta autorizados.

Premios mayores: En las oficinas de la Lotería Nacional, ubicadas en Plaza de la República No. 117, Col. Tabacalera, Cuauhtémoc, Ciudad de México, de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas.

Requisitos: Presentar el boleto o cachito ganador y una identificación oficial.

Impuestos: Los premios están sujetos a descuentos fiscales conforme a la legislación mexicana.

