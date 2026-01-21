Quejas por obra vial en Cuajimalpa, alcalde asegura que se busca resolver un nudo vial histórico

Obra del bajo puente Honorio Segura ha generado dudas y quejas ciudadanas (especial)

Ante quejas de vecinos y automovilistas por la obra de bajo puente Honorio Segura, el alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos Rea, aseguró que las molestias son temporales, pero la obra ayudará a la movilidad de la alcaldía.

Al supervisar los avances de una de dicha obra, el alcalde señaló que esta infraestructura vial es una de las más importantes que actualmente se ejecutan en su demarcación, un proyecto que tiene como objetivo mejorar de manera sustancial la movilidad y la conectividad en el poniente de la Ciudad de México.

Durante su visita, el edil destacó que mantendrá una supervisión permanente de los trabajos, incluso la obra se desarrollará en horarios nocturnos, con el fin de garantizar que la obra se haga conforme a los tiempos establecidos y con la calidad necesaria. Esta postura, dijo, responde a las quejas ciudadanas de que no haya mayores afectaciones por el tráfico así de contar con proyectos bien ejecutados que generen beneficios reales y duraderos.

A través de un video difundido en sus redes sociales, Carlos Orvañanos informó directamente a la población sobre los avances y el seguimiento puntual que su administración realiza a esta intervención vial, como parte de una política de cercanía y rendición de cuentas.

“Sabemos que las obras pueden causar molestias, pero igualmente tener vialidades seguras y en buen estado es fundamental para todas y todos”, se lee en su post.

Resolver nudo vial

Con la obra del bajo puente Honorio Segura, en Cuajimalpa, se busca resolver un nudo vial histórico en la zona (especial)

Durante el recorrido por la zona, Orvañanos Rea explicó que la intervención en Honorio Segura busca resolver un nudo vial histórico que durante años ha generado congestionamientos constantes, afectando de manera directa a colonias como La Navidad, Vista Hermosa y Bosques de las Lomas, así como a miles de automovilistas que transitan diariamente por este punto estratégico de Cuajimalpa.

Detalló que los trabajos contemplan la sustitución de la carpeta asfáltica por concreto hidráulico, lo que permitirá una mayor durabilidad y resistencia de la vialidad. Además, se realizan mejoras en los radios de giro, así como adecuaciones en guarniciones y banquetas, acciones que permitirán una circulación más fluida y segura tanto para vehículos como para peatones.

El alcalde reconoció que, como toda obra de gran magnitud, los trabajos han generado afectaciones temporales a la movilidad y a las actividades cotidianas de vecinos y conductores. Sin embargo, subrayó que se trata de una intervención estratégica y necesaria para atender uno de los principales retos que enfrenta la alcaldía: la movilidad urbana.

Orvañanos Rea destacó que una vez concluidos los trabajos, la zona contará con una vialidad más eficiente, segura y funcional, lo que se traducirá en una mejor calidad de vida para los habitantes de la zona Poniente de la CDMX.

Finalmente, el alcalde pidió la paciencia y comprensión de la ciudadanía ante las molestias que la obra ha ocasionado, y aseguró que su administración continuará informando de manera puntual sobre los avances tanto de este proyecto como de otras obras de infraestructura que se desarrollarán próximamente en la demarcación.