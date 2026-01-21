México

Quejas por obra vial en Cuajimalpa, alcalde asegura que se busca resolver un nudo vial histórico

La obra en el bajo puente Honorio Segura busca mejorar la movilidad en colonias clave de la zona

Guardar
Obra del bajo puente Honorio
Obra del bajo puente Honorio Segura ha generado dudas y quejas ciudadanas (especial)

Ante quejas de vecinos y automovilistas por la obra de bajo puente Honorio Segura, el alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos Rea, aseguró que las molestias son temporales, pero la obra ayudará a la movilidad de la alcaldía.

Al supervisar los avances de una de dicha obra, el alcalde señaló que esta infraestructura vial es una de las más importantes que actualmente se ejecutan en su demarcación, un proyecto que tiene como objetivo mejorar de manera sustancial la movilidad y la conectividad en el poniente de la Ciudad de México.

Durante su visita, el edil destacó que mantendrá una supervisión permanente de los trabajos, incluso la obra se desarrollará en horarios nocturnos, con el fin de garantizar que la obra se haga conforme a los tiempos establecidos y con la calidad necesaria. Esta postura, dijo, responde a las quejas ciudadanas de que no haya mayores afectaciones por el tráfico así de contar con proyectos bien ejecutados que generen beneficios reales y duraderos.

A través de un video difundido en sus redes sociales, Carlos Orvañanos informó directamente a la población sobre los avances y el seguimiento puntual que su administración realiza a esta intervención vial, como parte de una política de cercanía y rendición de cuentas.

“Sabemos que las obras pueden causar molestias, pero igualmente tener vialidades seguras y en buen estado es fundamental para todas y todos”, se lee en su post.

Resolver nudo vial

Con la obra del bajo
Con la obra del bajo puente Honorio Segura, en Cuajimalpa, se busca resolver un nudo vial histórico en la zona (especial)

Durante el recorrido por la zona, Orvañanos Rea explicó que la intervención en Honorio Segura busca resolver un nudo vial histórico que durante años ha generado congestionamientos constantes, afectando de manera directa a colonias como La Navidad, Vista Hermosa y Bosques de las Lomas, así como a miles de automovilistas que transitan diariamente por este punto estratégico de Cuajimalpa.

Detalló que los trabajos contemplan la sustitución de la carpeta asfáltica por concreto hidráulico, lo que permitirá una mayor durabilidad y resistencia de la vialidad. Además, se realizan mejoras en los radios de giro, así como adecuaciones en guarniciones y banquetas, acciones que permitirán una circulación más fluida y segura tanto para vehículos como para peatones.

El alcalde reconoció que, como toda obra de gran magnitud, los trabajos han generado afectaciones temporales a la movilidad y a las actividades cotidianas de vecinos y conductores. Sin embargo, subrayó que se trata de una intervención estratégica y necesaria para atender uno de los principales retos que enfrenta la alcaldía: la movilidad urbana.

Orvañanos Rea destacó que una vez concluidos los trabajos, la zona contará con una vialidad más eficiente, segura y funcional, lo que se traducirá en una mejor calidad de vida para los habitantes de la zona Poniente de la CDMX.

Finalmente, el alcalde pidió la paciencia y comprensión de la ciudadanía ante las molestias que la obra ha ocasionado, y aseguró que su administración continuará informando de manera puntual sobre los avances tanto de este proyecto como de otras obras de infraestructura que se desarrollarán próximamente en la demarcación.

Temas Relacionados

ObraQuejasAlcaldía de CuajimalpaCDMXmexico-noticias

Más Noticias

Metrobús hoy 21 de enero: estado del servicio en esta última hora

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Metrobús hoy 21 de enero:

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 21 de enero: se restablece la circulación en bloque izquierdo de Av. Arcos de Belén

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Alan Pulido aparecería como opción de Rayados ante la posible baja de Berterame

Las versiones sobre la salida de Berterame activaron el radar ofensivo de Rayados, donde el nombre de Pulido aparece como una posibilidad

Alan Pulido aparecería como opción

El paso a paso del secuestro de ‘La Nicholette’ en Culiacán: con auto robado y ponchallantas

Fuentes federales revelaron nuevos detalles sobre el caso de la influencer que fue secuestrada

El paso a paso del

Qué tipos de bebidas no alcohólicas pueden ser perjudiciales para el hígado

Especialistas en salud advierten que algunos productos populares incrementan el riesgo de hígado graso no alcohólico

Qué tipos de bebidas no
MÁS NOTICIAS

NARCO

El paso a paso del

El paso a paso del secuestro de ‘La Nicholette’ en Culiacán: con auto robado y ponchallantas

Departamento de Justicia de EEUU celebra entrega de 37 narcos: “Logro histórico de Trump”

Así es Isla Musala, la zona residencial de Culiacán donde secuestraron a la tiktoker Nicholette y en la que celebraron al Chapo Guzmán

Atacan a dos hermanas en Mexicali, Baja California: una muere y otra resultó herida

El embajador Ronald Johnson resalta “la voluntad compartida” de México y EEUU para entregar a “narcoterroristas”

ENTRETENIMIENTO

Martha Higareda cuenta una experiencia

Martha Higareda cuenta una experiencia espiritual que vivió cuando se debatió entre la vida y la muerte

¿Eiza González nominada a los Razzies 2026? La actriz responde a rumores y desmiente versión

Diagnostican dengue a Carin León y reprograma sus shows en la Feria de León 2026: estos días se presentará

¡Paris Hilton pone la mirada en México! Karime Pindter, invitada de honor en su exclusiva premiere: “Noche icónica”

Danna vuelve a cantar como Rapunzel y desata nostalgia entre millones de fans

DEPORTES

Alan Pulido aparecería como opción

Alan Pulido aparecería como opción de Rayados ante la posible baja de Berterame

Cómo le fue a los mexicanos en la jornada del Australian Open 2026 este 20 de marzo

Fabio Capello advierte sobre el futuro de Santi Gimenez en Europa: “Está sufriendo la presión”

Directiva de Pumas se pronuncia sobre la continuidad de Keylor Navas

Aitana Bonmatí no descarta jugar en la Liga MX: “Es un futbol que está creciendo”