Alcaldía Cuajimalpa realizó operativo contra la tala ilegal en el Bosque de Acopilco

Operativo de seguridad contra la tala clandestina en la alcaldía Cuajimalpa en el Bosque de Acopilco (especial)

En atención a reportes ciudadanos sobre una posible tala ilegal en el Bosque de Acopilco, la alcaldía de Cuajimalpa desplegó un operativo interinstitucional de verificación y supervisión ambiental con el objetivo de proteger el suelo de conservación y garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente contra la tala clandestina.

La acción fue coordinada por la Dirección General de Sustentabilidad, Recursos Naturales y Áreas Protegidas y encabezada por el alcalde Carlos Orvañanos, como parte de una estrategia permanente de vigilancia ambiental en una de las zonas forestales más importantes de la Ciudad de México.

Las autoridades señalaron que en el recorrido participaron elementos de Seguridad Pública de Cuajimalpa, la Policía Montada Guardabosques, así como personal de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (CORENADR), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la Guardia Nacional (GN) y la Policía de Inteligencia (PI).

La presencia de autoridades de los tres órdenes de gobierno permitió una revisión integral del área señalada en las denuncias, además de delimitar con precisión las competencias territoriales entre la Ciudad de México y el Estado de México.

Recorridos serán constantes

Operativo tala clandestina Cuajimalpa Seguridad Bosque de Acopilco (especial)

El Director Ejecutivo de Seguridad Pública en Cuajimalpa, Mario Miranda Gutiérrez, destacó la relevancia de mantener estos recorridos de manera constante.

Señaló que para la Policía Guardabosques es prioritario reforzar el patrullaje y el trabajo coordinado con otras dependencias para proteger uno de los principales pulmones ambientales de la capital del país, subrayando que la conservación del bosque también es una forma de cuidar a las familias que habitan en la demarcación.

Como resultado del operativo, las autoridades confirmaron que en la zona correspondiente a la alcaldía de Cuajimalpa no se detectaron actividades de tala ilegal.

Edomex, aprovechamiento forestal regulado

Operativo en el Bosque de Acopilco donde participaron los tres órdenes de gobierno

En contraste, del lado del Estado de México se identificaron trabajos de aprovechamiento forestal que cuentan con los permisos correspondientes y se realizan bajo esquemas regulados, de acuerdo con la normatividad ambiental vigente. Este hallazgo permitió descartar afectaciones directas al suelo de conservación de la capital y aclarar la información que había circulado entre vecinos de la zona.

Las dependencias participantes coincidieron en que este tipo de operativos son fundamentales para prevenir delitos ambientales, evitar la desinformación y fortalecer la confianza ciudadana.

Asimismo, resaltaron que los bosques cumplen una función estratégica para la captación de agua, la conservación de la biodiversidad y la regulación del clima, por lo que su protección debe ser una prioridad permanente para las autoridades.

La alcaldía informó que estos recorridos interinstitucionales se llevan a cabo al menos una vez al mes, mientras que la Policía Montada Guardabosques mantiene patrullajes diarios en puntos estratégicos del bosque.

Además, se atienden de forma permanente los reportes ciudadanos relacionados con posibles afectaciones ambientales, lo que ha permitido una respuesta oportuna ante cualquier riesgo al entorno natural.

Entre las acciones que forman parte de la estrategia de vigilancia ambiental en Cuajimalpa destacan:

Patrullajes diarios de la Policía Montada Guardabosques en zonas forestales prioritarias.

Operativos interinstitucionales mensuales con dependencias federales, estatales y locales.

Atención inmediata a denuncias ciudadanas por posibles delitos ambientales.

Coordinación permanente para delimitar competencias territoriales y evitar conflictos legales.

Supervisión técnica basada en criterios ambientales y normativos.

Finalmente, la Alcaldía de Cuajimalpa reiteró su compromiso con el cuidado y la preservación de los bosques de la demarcación, al señalar que dará seguimiento puntual a todos los reportes ciudadanos y mantendrá operativos permanentes de vigilancia.

Las autoridades hicieron un llamado a la población para continuar denunciando cualquier actividad irregular y sumarse a la protección del patrimonio natural, clave para el bienestar presente y futuro de la Ciudad de México.