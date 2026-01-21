México

Pensión del Bienestar 2026: estos son los beneficiarios que cobran el miércoles 21 de enero

La Secretaría de Bienestar continúa con la entrega del primer apoyo bimestral de este año

El calendario de pagos de la Pensión del Bienestar 2026 avanza esta semana con la dispersión del apoyo económico correspondiente al bimestre enero-febrero, uno de los primeros movimientos financieros del año para millones de beneficiarios en todo el país.

La entrega se realiza de forma escalonada, siguiendo el orden alfabético del primer apellido, como parte de la estrategia de la Secretaría de Bienestar para evitar concentraciones en sucursales y cajeros.

Hoy, miércoles 21 de enero, el depósito llega a las personas cuyo primer apellido comienza con las letras P y Q, de acuerdo con el calendario oficial difundido por las autoridades federales.

¿Qué beneficiarios cobran hoy miércoles 21 de enero?

Las personas que reciben su pago este día están inscritas en alguno de los Programas para el Bienestar que se encuentran activos en 2026. El depósito se realiza de manera directa en la Tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios ni gestiones adicionales.

Hoy cobran beneficiarios de los siguientes programas:

  • Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, dirigida a personas de 65 años o más.
  • Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, que garantiza un ingreso bimestral a este sector.
  • Pensión Mujeres Bienestar, destinada a mujeres de 60 a 64 años, en las entidades donde el programa opera.
  • Apoyo para Madres Trabajadoras, en los casos correspondientes.

¿Cuánto depositan en enero de 2026?

Los montos vigentes para este año, correspondientes al bimestre enero-febrero, son:

  • Adultos mayores: 6 mil 400 pesos bimestrales.
  • Personas con discapacidad permanente: 3 mil 300 pesos bimestrales.
  • Pensión Mujeres Bienestar 2026: otorga 3 mil 100 pesos bimestrales.

Este primer pago del año se dispersa del 5 al 28 de enero de 2026, por lo que cada beneficiario recibe el depósito conforme a la fecha asignada por la inicial de su primer apellido.

¿Es necesario retirar el dinero hoy?

No. La Secretaría de Bienestar ha reiterado que no es obligatorio retirar el dinero el mismo día del depósito. El recurso permanece seguro en la cuenta del Banco del Bienestar y puede utilizarse en cualquier momento posterior.

Las personas beneficiarias pueden:

  • Retirar efectivo en cajeros automáticos o ventanillas del Banco del Bienestar.
  • Utilizar la tarjeta para pagar directamente en comercios con terminal bancaria, como supermercados, farmacias o tiendas de conveniencia.
  • Dejar el dinero en la cuenta para administrarlo de forma gradual, ya que el saldo no caduca.

¿Cómo consultar si ya te depositaron?

Para confirmar el pago, las autoridades recomiendan:

  • Revisar el saldo en cajeros automáticos del Banco del Bienestar.
  • Consultar la aplicación móvil del Banco del Bienestar, si se cuenta con acceso.
  • Acudir a una sucursal bancaria en caso de dudas.

En algunos casos, el depósito puede reflejarse a lo largo del día, por lo que se sugiere esperar antes de acudir al banco si el pago no aparece de inmediato.

Recomendaciones para evitar fraudes

La Secretaría de Bienestar recuerda que todos los trámites son gratuitos y exhorta a la población a informarse únicamente a través de canales oficiales, evitando supuestos gestores o intermediarios que soliciten dinero o datos personales.

El calendario de pagos de la Pensión del Bienestar 2026 continuará en los próximos días con el resto de las letras del abecedario, por lo que se recomienda a las y los beneficiarios mantenerse atentos a la fecha que les corresponde para recibir su apoyo económico sin contratiempos.

