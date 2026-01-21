México

Nuevo esquema tecnológico del Gobierno genera ahorros millonarios y refuerza la innovación digital

Plataformas como la Fábrica de Software y el Centro de Datos de Aguascalientes fortalecen capacidades internas y reducen costos operativos

Se busca que las herramientas
Se busca que las herramientas digitales respondan directamente a los objetivos institucionales, impulsando la independencia tecnológica del Estado.

El Gobierno de México reportó ahorros por 2 mil 900 millones de pesos durante 2025 gracias a la aplicación de un nuevo esquema de dictaminación tecnológica en la adquisición y contratación de bienes y servicios de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) dentro de la Administración Pública Federal.

La estrategia es coordinada por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y forma parte de una política de racionalización del gasto público y fortalecimiento de la infraestructura tecnológica del Estado.

Dictaminación tecnológica para un gasto público más eficiente

La dictaminación tecnológica es un mecanismo de evaluación y autorización previa que se aplica a los procesos de compra, arrendamiento y contratación de servicios TIC.

La ATDT coordina la evaluación
La ATDT coordina la evaluación previa de proyectos tecnológicos para optimizar recursos y prevenir sobrecostos en las adquisiciones de TIC. Crédito: ATDT

Su finalidad es asegurar que cada proyecto responda a una necesidad técnica justificada, cumpla con criterios estandarizados y evite adquisiciones innecesarias o con sobrecostos.

Este esquema permite homologar requisitos técnicos y administrativos entre dependencias y organismos federales, lo que contribuye a una mayor transparencia, así como a la prevención de prácticas irregulares.

De acuerdo con la ATDT, la implementación de este modelo ha sido clave para impulsar un uso más responsable y ordenado de los recursos públicos destinados a tecnología.

Ahorros acumulados y proyección al cierre del sexenio

Como resultado de estas medidas, el Gobierno federal proyecta una reducción del 25% del presupuesto total asignado a TIC entre 2024 y 2030, lo que representaría un ahorro acumulado de 16 mil millones de pesos al final del sexenio.

Se proyecta que, al cierre
Se proyecta que, al cierre del sexenio, la dictaminación tecnológica permitirá un ahorro acumulado de 16 mil millones de pesos en TIC.

Los recursos liberados podrán ser redirigidos a otros programas y rubros prioritarios.

Además del impacto financiero inmediato, las autoridades destacan que el nuevo modelo facilita una mejor planeación a largo plazo y reduce la necesidad de contrataciones emergentes, que suelen implicar mayores costos y menor control administrativo.

Innovación e independencia tecnológica del Estado

El esquema de dictaminación también ha permitido identificar con mayor precisión las necesidades institucionales para el desarrollo de soluciones tecnológicas propias, a través de la Fábrica de Software y del Centro de Datos de Aguascalientes.

Estas plataformas buscan disminuir la dependencia de proveedores privados, reducir pagos por licencias y bajar costos operativos asociados a servicios externos.

Se desarrollarán soluciones tecnológicas propias
Se desarrollarán soluciones tecnológicas propias mediante la Fábrica de Software y el Centro de Datos de Aguascalientes, fortaleciendo capacidades internas del Estado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con ello, el Gobierno avanza en una estrategia de independencia tecnológica, orientada a fortalecer capacidades internas y asegurar que las herramientas digitales respondan directamente a los objetivos de cada dependencia.

Acciones complementarias y Acuerdos Marco de contratación

Dentro de este proceso, la ATDT formalizó los Acuerdos Marco en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG).

Estos acuerdos establecen condiciones generales, precios y especificaciones técnicas para la contratación tecnológica, lo que agiliza los procesos y mejora las condiciones para el Estado.

La Secretaría de Hacienda y
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público colabora con la Agencia de Dictaminación Tecnológica para formalizar los Acuerdos Marco. (Cuartoscuro)

Entre las acciones implementadas para optimizar el gasto público destacan:

  • Renegociación de contratos y cotizaciones para evitar sobrecostos
  • Donación de equipos al término de contratos vigentes
  • Ajuste de requerimientos técnicos conforme a necesidades reales
  • Aprovechamiento de infraestructura existente y recursos compartidos

Con estos avances, el Gobierno de México mantiene su estrategia de modernización administrativa basada en criterios de honestidad, eficiencia y uso responsable de los recursos públicos, con énfasis en la transformación digital de la gestión gubernamental.

