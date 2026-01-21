Nuevo esquema tecnológico del Gobierno genera ahorros millonarios y refuerza la innovación digital

El Gobierno de México reportó ahorros por 2 mil 900 millones de pesos durante 2025 gracias a la aplicación de un nuevo esquema de dictaminación tecnológica en la adquisición y contratación de bienes y servicios de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) dentro de la Administración Pública Federal.
La estrategia es coordinada por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y forma parte de una política de racionalización del gasto público y fortalecimiento de la infraestructura tecnológica del Estado.
Dictaminación tecnológica para un gasto público más eficiente
La dictaminación tecnológica es un mecanismo de evaluación y autorización previa que se aplica a los procesos de compra, arrendamiento y contratación de servicios TIC.
Su finalidad es asegurar que cada proyecto responda a una necesidad técnica justificada, cumpla con criterios estandarizados y evite adquisiciones innecesarias o con sobrecostos.
Este esquema permite homologar requisitos técnicos y administrativos entre dependencias y organismos federales, lo que contribuye a una mayor transparencia, así como a la prevención de prácticas irregulares.
De acuerdo con la ATDT, la implementación de este modelo ha sido clave para impulsar un uso más responsable y ordenado de los recursos públicos destinados a tecnología.
Ahorros acumulados y proyección al cierre del sexenio
Como resultado de estas medidas, el Gobierno federal proyecta una reducción del 25% del presupuesto total asignado a TIC entre 2024 y 2030, lo que representaría un ahorro acumulado de 16 mil millones de pesos al final del sexenio.
Los recursos liberados podrán ser redirigidos a otros programas y rubros prioritarios.
Además del impacto financiero inmediato, las autoridades destacan que el nuevo modelo facilita una mejor planeación a largo plazo y reduce la necesidad de contrataciones emergentes, que suelen implicar mayores costos y menor control administrativo.
Innovación e independencia tecnológica del Estado
El esquema de dictaminación también ha permitido identificar con mayor precisión las necesidades institucionales para el desarrollo de soluciones tecnológicas propias, a través de la Fábrica de Software y del Centro de Datos de Aguascalientes.
Estas plataformas buscan disminuir la dependencia de proveedores privados, reducir pagos por licencias y bajar costos operativos asociados a servicios externos.
Con ello, el Gobierno avanza en una estrategia de independencia tecnológica, orientada a fortalecer capacidades internas y asegurar que las herramientas digitales respondan directamente a los objetivos de cada dependencia.
Acciones complementarias y Acuerdos Marco de contratación
Dentro de este proceso, la ATDT formalizó los Acuerdos Marco en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG).
Estos acuerdos establecen condiciones generales, precios y especificaciones técnicas para la contratación tecnológica, lo que agiliza los procesos y mejora las condiciones para el Estado.
Entre las acciones implementadas para optimizar el gasto público destacan:
- Renegociación de contratos y cotizaciones para evitar sobrecostos
- Donación de equipos al término de contratos vigentes
- Ajuste de requerimientos técnicos conforme a necesidades reales
- Aprovechamiento de infraestructura existente y recursos compartidos
Con estos avances, el Gobierno de México mantiene su estrategia de modernización administrativa basada en criterios de honestidad, eficiencia y uso responsable de los recursos públicos, con énfasis en la transformación digital de la gestión gubernamental.