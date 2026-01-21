Morena alista plenaria con Ebrard, De la Fuente y Gobernación para definir la agenda legislativa

Se prevé discutir reformas estructurales, como la electoral, laboral y judicial.

Morena confirmó la realización de su plenaria legislativa como parte de los trabajos previos al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones, un encuentro clave para definir prioridades, afinar la agenda legislativa y coordinarse con el Ejecutivo federal en un momento decisivo para el país.

El encuentro reunirá a legisladores del partido y a integrantes del gabinete federal, en medio de la discusión de reformas estructurales que marcarán el rumbo de 2026.

Morena define quiénes asistirán a la plenaria legislativa

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, detalló que la plenaria se llevará a cabo el sábado 31 de enero, con la participación de funcionarios considerados estratégicos por el contexto político, económico y social que atraviesa México.

Ricardo Monreal encabezará la coordinación de los legisladores durante la plenaria.

La inauguración estará a cargo de la secretaria de Gobernación, quien ofrecerá un mensaje inicial.

Posteriormente, acudirán el canciller Juan Ramón de la Fuente, para abordar temas de política exterior y la coyuntura internacional, incluido el Tratado de Libre Comercio; así como el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien expondrá los principales retos económicos.

Más tarde participará el secretario del Trabajo, Marath Baruch Bolaños, con énfasis en la jornada laboral de 40 horas y las prioridades laborales del próximo periodo.

También asistirá la consejera jurídica del Ejecutivo y, al cierre de la jornada, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde.

¿Qué es una plenaria y por qué es clave para Morena?

La plenaria legislativa es una reunión interna de los grupos parlamentarios que se realiza antes del inicio del periodo ordinario de sesiones.

Una plenaria es una reunión interna de los grupos parlamentarios para coordinar agendas y definir prioridades.

Su objetivo es analizar la agenda, establecer acuerdos políticos, definir posturas y coordinarse con el gobierno federal para impulsar iniciativas prioritarias.

En el caso de Morena, estas reuniones son fundamentales para mantener la cohesión de la mayoría legislativa y avanzar en lo que el partido denomina el “segundo piso de la Cuarta Transformación”, alineando esfuerzos entre el Congreso y el Ejecutivo.

Agenda legislativa y coordinación con el Ejecutivo

Ricardo Monreal explicó que sostuvo una reunión privada con la presidenta de la República para revisar temas relacionados con la Cámara de Diputados.

La plenaria permite al grupo parlamentario coordinarse directamente con el Ejecutivo para alinear prioridades y estrategias. Crédito: Cuartoscuro

Posteriormente, participó en el encuentro semanal de coordinación legislativa, junto con la secretaria de Gobernación, la consejera jurídica y el senador Adán Augusto López.

En estas reuniones se revisan las prioridades del Ejecutivo y las iniciativas que podrían presentarse en el próximo periodo, que inicia el 1 de febrero, además de definir qué secretarios deben comparecer ante el Congreso.

Temas que podrían discutirse en la plenaria de Morena

De cara a 2026, Morena perfila una agenda centrada en reformas estructurales y asuntos estratégicos. Entre los temas que podrían abordarse destacan:

La plenaria permitirá discutir reformas estructurales en áreas clave como laboral, electoral y judicial. (Twitter/@LuisaAlcalde)

Reforma electoral , con cambios en la representación proporcional , el financiamiento a partidos y la estructura del INE .

Jornada laboral de 40 horas , como una de las principales reformas laborales pendientes.

Reforma judicial y fiscalías , incluyendo la continuidad de la transformación del Poder Judicial .

Presupuesto de Egresos 2026 , en un contexto de alta deuda y financiamiento de obras prioritarias .

Reforma al Infonavit , para fortalecer el derecho a la vivienda .

Seguridad y prisión preventiva, con posibles ajustes al catálogo de delitos.

Sobre la reforma electoral, Monreal adelantó que podrían retomarse las conversaciones con la presidenta en los próximos días, una vez que avancen los acuerdos con los partidos aliados.

La expectativa es que la plenaria marque el arranque formal de un periodo legislativo clave para Morena y su proyecto político.