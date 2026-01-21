México

La vez que MrBeast, el youtuber más famoso del mundo que no tiene dinero en efectivo, desató una polémica en México

El creador de contenido abrió un debate en redes sociales tras grabar un video en zonas arqueológicas resguardadas por el INAH

Jimmy Donaldson, mejor conocido como MrBeast, reveló que se encuentra en números rojos pese a tener una fortuna de 2.600 millones de dólares.

La declaración del youtuber se viralizó en redes sociales, provocando que se posicionara entre las principales tendencias y revivieran sus polémicas más sonadas en los últimos meses.

El youtuber MrBeast generó revuelo con su más reciente video, donde registró un recorrido por una pirámide en la zona arqueológica Chichén Itzá. Crédito: Mrbeast, YouTube

MrBest entró a zonas arqueológicas resguardadas por el INAH

Fue en 2025 cuando el creador de contenido abrió un debate en México.

Y es que en su video “Sobreviví 100 horas dentro de un templo antiguo”, no solo mostró cómo recorrió las zonas arqueológicas de Chichen Itzá, Calakmul y Balankanché -resguardadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)-, también presumió haber entrado.

Esto dividió opiniones entre usuarios mexicanos, pues muy pocas personas tienen acceso a las zonas restringidas, principalmente investigadores o arqueólogos.

Las filmaciones contaron con el permiso correspondiente del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), bajo la condición de que la grabación se limitara a áreas de acceso público y se garantizara la protección de los monumentos. Sin embargo, el acceso de MrBeast a una sección restringida en Calakmul desató críticas sobre el trato preferencial otorgado a figuras públicas, cuestionando la equidad en el acceso a estos espacios.

“El INAH condena a quienes con afanes comerciales y fines de lucro privado, se atreven a desvirtuar el valor de las zonas arqueológicas (...) El patrimonio de la nación, que por su naturaleza es público, no puede ser objeto de explotación de empresas comerciales (...) Es por ello que el INAH ha interpuesto una demanda administrativa contra dicha empresa productora, exigiéndole el resarcimiento de daños, y la retractación pública, ante el incumplimiento de los términos de los permisos de buena fe emitidos por la institución", se lee en el comunicado.

Cabe recordar que los creadores de contenido ganan dinero en algunas plataformas conforme a la cantidad de reproducciones.

REUTERS/Mohammed Benmansour
REUTERS/Mohammed Benmansour

El INAH respondió desmintiendo algunas escenas del vídeo. Específicamente, la institución aclaró que el aterrizaje de helicópteros y el uso de drones en interiores fueron manipulaciones introducidas en la postproducción.

Además, informó que la máscara funeraria exhibida era una réplica contemporánea y que el equipo no pernoctó dentro de las instalaciones arqueológicas. El instituto aseguró que ninguna de las actividades realizadas interfirió con el ingreso normal de visitantes ni causó daños a los monumentos históricos.

MrBeast respondió a la controversia a través de su cuenta personal de X (anteriormente Twitter); negó la existencia de una demanda en su contra.

(Cary Edmondson-Imagn Images)
(Cary Edmondson-Imagn Images)

Hasta ahora no he recibido una demanda, pues al momento se siguieron todas las normas; además, su equipo contó con expertos en el tema que estuvieron presentes al momento de la grabación para corroborar que se respetaran los términos”.

Donaldson subrayó el respeto hacia la cultura y la gente de México y los mayas, explicando: “Mi equipo y yo tenemos un gran respeto por la cultura y la gente de México y los mayas. Hicimos este video para que la gente de todo el mundo se entusiasmara por aprender más sobre su cultura, al igual que hicimos con nuestro video de las Pirámides”.

