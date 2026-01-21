México

Hamburguesa de pollo al curry, un antojo sencillo con sabor especiado

Una receta práctica combina ingredientes cotidianos con un toque aromático ideal para una comida rápida y bien equilibrada

La receta de hamburguesa de pollo al curry combina carne magra y especias para una alternativa saludable a la clásica hamburguesa. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hamburguesa de pollo al curry se presenta como una alternativa versátil para quienes buscan variar el menú sin complicaciones. A diferencia de las versiones tradicionales de res, la carne de pollo aporta una textura más ligera que se adapta fácilmente a distintos condimentos y estilos de preparación.

En esta receta, el curry amarillo en polvo es el elemento que define el perfil del platillo. Su sabor especiado se integra con ingredientes frescos como cebolla morada, pimiento morrón y hierbas secas, logrando una mezcla aromática sin resultar invasiva.

Pensada como un antojo perfecto para el almuerzo, esta hamburguesa equilibra practicidad y sabor. El resultado es un platillo completo que puede prepararse en poco tiempo y que se acompaña de una guarnición clásica: papas a la francesa.

Receta de hamburguesa de pollo al curry

La preparación de la hamburguesa de pollo al curry requiere solo 35 minutos y utiliza ingredientes sencillos como pollo molido, cebolla morada y pimiento morrón.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta la puedes encontrar disponible en el portal web de Larousse Cocina. Su preparación es fácil y rápida ya que solo tardarás aproximadamente 35 minutos en hacerla.

Ingredientes

Carne para hamburguesa

  • 300 g de pechuga de pollo molida
  • curry amarillo en polvo, al gusto
  • 2 cucharadas de cebolla morada picada finamente
  • 2 cucharadas de pimiento morrón picado finamente
  • 1 cucharadita de sal
  • ½ cucharadita de pimienta
  • 1 diente de ajo picado finamente
  • 1 cucharadita de orégano seco molido
  • 4 cucharadas de harina de trigo
  • 1 cucharada de perejil chino picado finamente
  • 1 huevo
  • cantidad necesaria de aceite de oliva

Montaje

  • 2 panes para hamburguesa
  • 2 hojas de lechuga italiana
  • germen de alfalfa, al gusto
  • col morada fileteada, al gusto
  • 4 rodajas de jitomate
  • zanahoria rallada, al gusto
  • 2 tiras de tocino fritas
  • 2 rebanadas de queso cheddar
  • 4 rebanadas de salami

Guarnición

  • Papas a la francesa

Preparación

Carne para hamburguesa

  • Mezcle todos los ingredientes, excepto el aceite de oliva
  • Divida la mezcla en dos partes, y moldee cada una en forma de disco de 1 centímetro de grosor
  • Fría las porciones de carne en un sartén con aceite de oliva; cuando estén bien cocidas en el interior y doradas en el exterior, retírelas y resérvelas en un recipiente con papel absorbente

Montaje

  • Caliente sobre una plancha a fuego bajo los panes para hamburguesa. Sobre la base de los panes distribuya las hojas de lechuga, el germen de alfalfa, la col morada, las rebanadas de jitomate, la zanahoria rallada y las tiras de tocino
  • Coloque las porciones de carne en la plancha, sobre cada una agregue 1 rebanada de queso cheddar y 2 rebanadas de salami; cuando el queso se derrita, coloque las carnes sobre las bases de los panes con los demás ingredientes y colóqueles encima las tapas de pan
  • Sirva las hamburguesas acompañadas de papas a la francesa

El montaje, equilibrio entre frescura y sabor

La versatilidad de la carne de pollo al curry permite adaptaciones con diferentes ingredientes, manteniendo siempre un balance de sabor y practicidad. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El armado de la hamburguesa comienza con el calentado ligero de los panes, lo que mejora su textura y evita que se humedezcan con los ingredientes. Sobre la base se colocan lechuga italiana, germen de alfalfa y col morada fileteada, aportando frescura y contraste.

A estos elementos se suman rodajas de jitomate y zanahoria rallada, que equilibran el conjunto con notas vegetales. Las tiras de tocino fritas añaden un toque crujiente que complementa la suavidad del pollo.

La carne se termina en la plancha con queso cheddar y rebanadas de salami, permitiendo que el queso se funda y envuelva los sabores. Una vez lista, se coloca sobre el pan y se cubre con la tapa para cerrar la hamburguesa.

Un antojo ideal para el almuerzo

La hamburguesa de pollo al curry se sirve acompañada de papas a la francesa, convirtiendo el platillo en una opción completa para el almuerzo. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Servida con papas a la francesa, esta hamburguesa se convierte en una comida completa y reconfortante. La guarnición clásica refuerza la idea de un platillo casual, ideal para una pausa a medio día.

La carne de pollo demuestra ser una opción funcional y adaptable dentro del mundo de las hamburguesas, capaz de absorber especias y combinarse con ingredientes variados sin perder identidad.

Sencilla en su preparación pero rica en matices, la hamburguesa de pollo al curry confirma que un antojo bien pensado puede ofrecer sabor, equilibrio y practicidad en un solo plato.

Temas Relacionados

Hamburguesa de polloCurryAntojitosRecetasmexico-recetasmexico-noticias

