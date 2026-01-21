México

Escándalo por falta de precios de boletos para BTS escala y el ARMY exige claridad con memes

El anuncio de los conciertos de la banda surcoreana no ha estado exento de polémicas

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

A pocos días del inicio de la preventa de boletos para los conciertos del grupo surcoreano BTS en la Ciudad de México, la movilización de su comunidad de fans, conocida como ARMY, ha protagonizado las principales redes sociales, e incluso la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum.

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

El regreso de la banda tras dos años de ausencia —debido a su servicio militar obligatorio— colocó aún más presión sobre el sistema de boletería, provocando que miles de seguidores reclamen, a través de una protesta planificada, condiciones claras y equitativas para acceder a los espectáculos programados para mayo.

Profeco está al tanto del problema

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

En respuesta a la preocupación creciente y luego de recibir 4 mil 746 solicitudes formales de fanáticos que pedían “transparencia en los mapas de asientos, cargos y condiciones, así como detalles de los paquetes especiales”, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante, anunció que la institución enviará un exhorto formal a Ticketmaster.

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Escalante declaró: “Sí, la semana pasada se anunció que habrá tres conciertos, por los que se recibieron 4.746 solicitudes a Profeco para revisar que se anuncien los mapas de los asientos, que se determine cuáles van a ser los cargos y las condiciones, así como qué incluyen los paquetes especiales”.

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

El origen del descontento colectivo responde a la divulgación tardía de información sobre la distribución exacta de zonas y los precios definitivos, una situación que, según los fans, dificulta una planificación justa y promueve la actuación de revendedores y el uso de algoritmos que inflan los costos.

Dos hashtags que el ARMY no suelta

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

Aunque desde la noche del domingo 18 de enero comenzó a visualizarse el mapa de asientos en la plataforma de venta, los precios finales de los tickets aún no han sido divulgados

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

Por ello, la comunidad ARMY recurrió ya desde días anteriores a redes sociales para presionar tanto a Ticketmaster como a OCESA y a la propia Profeco, solicitando información detallada y controles efectivos.

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

Actualmente, los fans de BTS han posicionado dos hashtags en los primeros dos lugares de los Trending Topic de X: #OcesaAnunciaPreciosBTS y #OcesaArmyQuierePrecios.

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

El desarrollo de los conciertos de BTS en México —uno de los retornos más demandados del pop global en 2026— permanece así condicionado por la gestión de la crisis de transparencia en la venta de boletos. La intervención de Profeco y la presión ciudadana han colocado la venta de entradas de este evento bajo escrutinio público, a la espera de respuestas concretas de las empresas implicadas.

