Sheinbaum respalda a fans de BTS que exigen transparencia en venta de boletos

El titular de la dependencia mencionó que la Profeco y Ticketmaster están en comunicación para transparentar la venta de boletos

El movimiento organizado por fans mexicanos de BTS para exigir transparencia en la venta de boletos llegó hasta la conferencia matutina en Palacio Nacional. Este lunes 19 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se refirió públicamente a la inconformidad del llamado ARMY frente a Ocesa y Ticketmaster, y calificó la movilización como un hecho relevante dentro del contexto cultural y social del país.

Sheinbaum sobre BTS en México: “Era una petición histórica”

Durante su intervención, la mandataria contextualizó el fenómeno y destacó el peso generacional del grupo surcoreano: “BTS es un grupo coreano muy famoso que les encanta a los jóvenes. Viene a México y hubo todo un problema relacionado con BTS y trae la aclaración Iván”, dijo al ceder la palabra al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Sheinbaum subrayó además el significado simbólico de la llegada de la agrupación al país, en medio de la polémica por la preventa de boletos para los conciertos programados el 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros.

“Qué bueno que viene porque era una petición histórica de —ríe— los jóvenes mexicanos, las y los jóvenes”, expresó.

La inconformidad del ARMY

La inconformidad de las fans se detonó antes del inicio formal de la preventa, cuando Ticketmaster informó que los mapas de zonas y los precios se conocerían hasta estar dentro de la fila virtual.

La respuesta generó miles de comentarios en redes sociales, donde el ARMY exigió precios claros, mapas oficiales, cargos transparentes y la eliminación de esquemas de tarifa dinámica, apelando incluso a lo establecido en el artículo 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Así lucen los cambios en la página web oficial del tour. (Captura de pantalla)

Mapa oficial de los conciertos de BTS en México. (Captura de pantalla)

Profeco recibe miles de quejas y pide transparencia a Ocesa

El procurador Federal del Consumidor, Iván Escalante, confirmó que la dependencia ya intervino ante la presión social generada por las seguidoras del grupo.

“Del jueves de la semana pasada al día de ayer, nos han llegado cuatro mil setecientas cuarenta y seis, entre documentos y correos electrónicos, solicitando que Profeco revise que se anuncien los precios a tiempo, que se publiquen los mapas de los asientos, que se determinen cuáles van a ser los cargos, las condiciones completas en la venta de los boletos”, detalló.

Escalante precisó que las peticiones incluyen claridad sobre “los precios de entrada y qué incluyen estos paquetes como especiales, que de repente venden en estos conciertos”, así como la vigilancia permanente del resguardo de datos personales de los compradores.

El funcionario informó que Ocesa ya fue incorporada al sistema ConciliaExprés y que este mismo lunes se enviaría un exhorto formal para que la empresa transparente toda la información solicitada por las fans. Además, adelantó cómo se perfila el esquema de venta: “La información que tenemos hasta ahorita nosotros es que va a existir por lo menos dos preventas y una venta general”.

El procurador Federal del Consumidor, Iván Escalante, confirmó que la dependencia ya intervino ante la presión social generada por las seguidoras del grupo. Crédito: X: PROFECO

Una preventa estará dirigida a miembros oficiales del club del grupo, otra a usuarios de servicios financieros vinculados a la boletera y, posteriormente, se abrirá la venta general. Profeco también solicitó que la empresa informe “qué porcentaje de los boletos van a determinar para cada uno de estos procesos”.

El caso BTS-Ocesa se convirtió así en un precedente que, desde la Presidencia, ya fue reconocido como un movimiento “histórico” impulsado por jóvenes consumidores organizados.