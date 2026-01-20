Denuncian abusos y extorsiones de presuntos ministeriales de la FGJEM en la carretera México-Pachuca

Denuncia presunta extorsión de ministeriales de la FGJEM en Tecámac, Edomex

Ciudadanos que transitan de manera cotidiana por la carretera México-Pachuca libre denunciaron una serie de presuntos abusos, detenciones arbitrarias y actos de extorsión cometidos por elementos ministeriales adscritos a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), principalmente en tramos que comprenden municipios como Tecámac, Ecatepec, Coacalco y Cuautitlán Izcalli.

De acuerdo con el testimonio de uno de los afectados, quien recientemente difundió un video en redes sociales donde se observa a una camioneta evadiendo a presuntos agentes ministeriales, los hechos ocurrieron hace aproximadamente un mes en un tramo federal de la carretera México-Pachuca, ya en los límites territoriales entre el Edomex e Hidalgo, lo que incrementa la preocupación por la actuación de estas corporaciones fuera de su ámbito territorial.

El denunciante relató que el día de los hechos se dirigía desde una plaza comercial en Tecámac hacia el municipio de Tizayuca, Hidalgo, luego de haber retirado dinero de una sucursal bancaria.

En el trayecto, notó que sujetos intentaron detenerlo en un punto donde no existen cámaras de vigilancia, lo que le generó desconfianza y temor.

Según su versión, al no detenerse, los agentes lo siguieron incluso varios kilómetros dentro del estado de Hidalgo, para posteriormente retornar, sin que existiera una coordinación visible con autoridades de esa entidad.

Ya había sido extorsionado varias veces

Denuncia a ministeriales de la FGJEM por extorsionar en carretera libre Mexico-Pachuca Crédito: (Autoboutique 1/4 de milla/FB)

Tras este incidente, el ciudadano aseguró haber recibido en el pasado hostigamientos, incluyendo revisiones de celulares en puntos comerciales y paradas reiteradas en la misma zona.

El temor a represalias lo llevó a tomar una decisión drástica: vender su camioneta a un precio muy por debajo de su valor comercial, con el objetivo de evitar volver a circular por la zona y proteger su integridad y la de su familia. “Ya no puedo ni pasar por ahí ni ir al banco en Tecámac; diario están en esa área”, señaló.

El caso no sería aislado. El afectado aseguró que un amigo fue trasladado a instalaciones de la Fiscalía tras ser retenido únicamente por haber tomado una fotografía, mientras que un familiar fue detenido por presuntas irregularidades en el Registro Público Vehicular (REPUVE).

En este último caso, denunció que se le exigió una suma de 45 mil pesos para evitar que fuera puesto a disposición del Ministerio Público por el delito de ataques a las vías de comunicación, además de recibir amenazas sobre la posible siembra de droga.

“Si no aflojas, ellos mismos te denuncian y se hacen pasar por víctimas”, afirmó el denunciante, quien también acusó que estas prácticas presuntamente se realizan con conocimiento de mandos superiores y dentro de las propias instalaciones de la Fiscalía.

Actuar se da en diversas regiones del Edomex

Denuncia a ministeriales de la FGJEM por extorsionar en carretera libre Mexico-Pachuca y tratan de perseguir a automovilista Crédito: (News zumpanguito y tizayork/FB)

Las denuncias apuntan a un patrón de conducta que, según diversos testimonios, se repite en distintos municipios del Valle de México, particularmente en zonas de alta circulación vehicular y en zonas donde no hay cámaras de seguridad.

Ante esta situación, los afectados hicieron un llamado a las autoridades estatales y federales para investigar estos señalamientos y garantizar que las corporaciones de seguridad actúen conforme a la ley.

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no ha emitido una postura oficial sobre estas acusaciones y si se hará algo al respecto.