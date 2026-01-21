México

Capturan a dos estadounidenses en Sinaloa requeridos en Montana por diversos delitos

Los hermanos Joshua “N” y Raymond “N” son requeridos por autoridades de EEUU

Guardar
Los hermanos son requeridos por
Los hermanos son requeridos por diversos delitos. Foto: SSPC

Las autoridades mexicanas lograron la detención de dos ciudadanos estadounidenses en el fraccionamiento Real del Valle, en el municipio de Mazatlán, Sinaloa.

Su captura se llevó a cabo en una operación conjunta en la que participaron elementos de seguridad federal, las Fuerzas Armadas y el Instituto Nacional de Migración.

Los individuos, identificados como Joshua “J”, de 40 años, y Raymond “E”, de 43, fueron localizados tras el seguimiento a líneas de investigación y derivado del intercambio de información con el Servicio de Marshals de EEUU.

Este intercambio de información permitió a los agentes identificar la zona donde se movían los sospechosos, lo que derivó en su captura.

Joshua “N” y Raymond “N” son identificados por las autoridades federales como hermanos, quienes eran requeridos en Montana por diversos delitos.

Las acusaciones incluyen conspiración para distribuir sustancias controladas, posesión de una metralleta en un crimen violento vinculado con drogas y violación a la libertad condicional.

Foto: SSPC
Foto: SSPC

Una vez asegurados, los detenidos fueron puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM), donde se iniciaron los trámites correspondientes para responder a los requerimientos judiciales internacionales.

Las autoridades mexicanas reiteraron que, mediante este tipo de operativos, se refuerza el compromiso de colaborar con otros países en la persecución de delitos de alto impacto y el cumplimiento de órdenes de captura internacionales.

Detienen a uno de los “10 fugitivos más buscados” por el FBI

Estas detenciones se suman a la realizada el pasado sábado 17 de enero, cuando las autoridades localizaron a Alejandro Rosales Castillo, considerado uno de los “10 fugitivos más buscados” por el FBI.

Rosales fue detenido en el estado de Hidalgo en una operación de coordinación binacional efectuada por agentes federales y de las Fuerzas Armadas.

Alejandro Rosales fue capturado tras
Alejandro Rosales fue capturado tras el intercambio de información por ambas naciones. Foto: SSPC

Tras el intercambio de información, se logró identificar al municipio de Pachuca como la zona de residencia del sujeto, por lo que derivado de labores de vigilancia fue detenido.

Alejandro Rosales contaba con una Ficha Roja emitida por la INTERPOL y era requerido por las autoridades de Carolina del Norte al estar relacionado con el asesinato de una mujer.

Las autoridades le imputan los delitos de asesinato en primer grado, robo con arma, hurto de vehículo y secuestro en primer grado.

De acuerdo con el FBI, el sujeto está involucrado en el asesinato en agosto de 2016 de Truc Quan “Sandy” Ly Le, quien era su excompañera de trabajo en Charlotte.

Alejandro Rosales Castillo fue detenido
Alejandro Rosales Castillo fue detenido en Hidalgo el 16 de enero. | X- FBI

Las investigaciones refieren que el cuerpo de la joven fue localizado el 17 de agosto de 2016 en un área boscosa en las inmediaciones del condado de Cabarrus, Carolina del Norte, con disparos de arma de fuego.

Rosales permanece bajo custodia de las autoridades mexicanas y está a la espera de la resolución de su proceso de extradición a EEUU.

Temas Relacionados

EstadounidensesSinaloaMazatlánMontanaNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Paro del Trolebús, Cablebús y Tren Ligero: qué pasará con la huelga de la Alianza de Tranviarios

Trabajadores del Servicio de Transportes Eléctricos de la CDMX entablaron mesas de diálogo con las autoridades capitalinas para acordar acciones ante sus demandas

Paro del Trolebús, Cablebús y

Qué tan bueno es para los riñones tomar agua mineral con limón todos los días

La prevención de cálculos y un buen equilibrio de minerales dependen de varios factores

Qué tan bueno es para

La Suprema Corte y Unicef firman convenio para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes

Este acuerdo busca promover el desarrollo de iniciativas enfocadas en la no revictimización y acceso efectivo a derechos legales para personas menores de edad

La Suprema Corte y Unicef

ISSSTE moderniza área de urgencias del Hospital “Dr. Fernando Quiroz Gutiérrez”

Martí Batres destacó que la intervención busca dignificar las condiciones laborales del personal y optimizar la atención a pacientes

ISSSTE moderniza área de urgencias

Desarticulan célula criminal en Sonora ligada con el homicidio de Nancy Jazmín, mujer ligada al “Chino Rivotril”

Los detenidos serían integrantes de un grupo ligado con delitos de alto impacto

Desarticulan célula criminal en Sonora
MÁS NOTICIAS

NARCO

Desarticulan célula criminal en Sonora

Desarticulan célula criminal en Sonora ligada con el homicidio de Nancy Jazmín, mujer ligada al “Chino Rivotril”

FGR aseguró más de 29 mil litros de huachicol tras un cateo en Coatzacoalcos, Veracruz

Quién es “La Señora”, la única mujer que integra la lista de los 37 criminales entregados a EEUU

Revelan las primeras imágenes de los 37 narcos en EEUU

Ellos son los cinco capos más importantes que fueron entregados a EEUU

ENTRETENIMIENTO

Kenia Os habla por primera

Kenia Os habla por primera vez de los inicios de su relación con Peso Pluma a pocas semanas de su primer aniversario

Quién es Óscar Eduardo Alvarado, cantante conocido como “El Chino del Rancho” que fue baleado en Durango

Lalo España renuncia el reencuentro de ‘Otro Rollo’ y destapa caos interno: “No estoy ni estaré”

Brenda Bezares revela lo que hizo con los 4 millones de pesos que Mayito ganó en La Casa de los Famosos México

Estas son las películas que están de moda en Google México este día

DEPORTES

Estos son los delanteros que

Estos son los delanteros que América tendría en la mira para cubrir la posible baja de “La Pantera” Zuñiga"

Santiago Nieto, titular del IMPI, confirma ofensiva contra piratería y marcas apócrifas en el Mundial 2026

IMPI va contra la piratería en la lucha libre y anuncia ofensiva histórica

Refuerzo extranjero deja Necaxa tras un semestre sin consolidarse

El jugador americanista que tomará el lugar de Gilberto Mora en la Selección Mexicana