Capturan a dos estadounidenses en Sinaloa requeridos en Montana por diversos delitos

Los hermanos son requeridos por diversos delitos. Foto: SSPC

Las autoridades mexicanas lograron la detención de dos ciudadanos estadounidenses en el fraccionamiento Real del Valle, en el municipio de Mazatlán, Sinaloa.

Su captura se llevó a cabo en una operación conjunta en la que participaron elementos de seguridad federal, las Fuerzas Armadas y el Instituto Nacional de Migración.

Los individuos, identificados como Joshua “J”, de 40 años, y Raymond “E”, de 43, fueron localizados tras el seguimiento a líneas de investigación y derivado del intercambio de información con el Servicio de Marshals de EEUU.

Este intercambio de información permitió a los agentes identificar la zona donde se movían los sospechosos, lo que derivó en su captura.

Joshua “N” y Raymond “N” son identificados por las autoridades federales como hermanos, quienes eran requeridos en Montana por diversos delitos.

Las acusaciones incluyen conspiración para distribuir sustancias controladas, posesión de una metralleta en un crimen violento vinculado con drogas y violación a la libertad condicional.

Foto: SSPC

Una vez asegurados, los detenidos fueron puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM), donde se iniciaron los trámites correspondientes para responder a los requerimientos judiciales internacionales.

Las autoridades mexicanas reiteraron que, mediante este tipo de operativos, se refuerza el compromiso de colaborar con otros países en la persecución de delitos de alto impacto y el cumplimiento de órdenes de captura internacionales.

Detienen a uno de los “10 fugitivos más buscados” por el FBI

Estas detenciones se suman a la realizada el pasado sábado 17 de enero, cuando las autoridades localizaron a Alejandro Rosales Castillo, considerado uno de los “10 fugitivos más buscados” por el FBI.

Rosales fue detenido en el estado de Hidalgo en una operación de coordinación binacional efectuada por agentes federales y de las Fuerzas Armadas.

Alejandro Rosales fue capturado tras el intercambio de información por ambas naciones. Foto: SSPC

Tras el intercambio de información, se logró identificar al municipio de Pachuca como la zona de residencia del sujeto, por lo que derivado de labores de vigilancia fue detenido.

Alejandro Rosales contaba con una Ficha Roja emitida por la INTERPOL y era requerido por las autoridades de Carolina del Norte al estar relacionado con el asesinato de una mujer.

Las autoridades le imputan los delitos de asesinato en primer grado, robo con arma, hurto de vehículo y secuestro en primer grado.

De acuerdo con el FBI, el sujeto está involucrado en el asesinato en agosto de 2016 de Truc Quan “Sandy” Ly Le, quien era su excompañera de trabajo en Charlotte.

Alejandro Rosales Castillo fue detenido en Hidalgo el 16 de enero. | X- FBI

Las investigaciones refieren que el cuerpo de la joven fue localizado el 17 de agosto de 2016 en un área boscosa en las inmediaciones del condado de Cabarrus, Carolina del Norte, con disparos de arma de fuego.

Rosales permanece bajo custodia de las autoridades mexicanas y está a la espera de la resolución de su proceso de extradición a EEUU.