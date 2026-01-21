Ángela Aguilar responde a críticas en redes y promociona mercancía oficial con su frase viral: “Amooor”

La cantante provocó revuelo en redes sociales, tras compartir fotografías luciendo un mini vestido rojo . (Instagram)

En medio del revuelo generado en redes sociales, Ángela Aguilar respondió a los comentarios surgidos tras compartir fotografías en Instagram luciendo un mini vestido rojo durante sus vacaciones en Puerto Vallarta. La cantante, hija de Pepe Aguilar, publicó imágenes en las que se le observa posando frente al mar, tras el reciente cumpleaños de su esposo, Christian Nodal, quien cumplió 27 años.

Las imágenes muestran a Ángela Aguilar en el balcón de un resort exclusivo en Puerto Vallarta, México, usando un vestido rojo entallado de tirantes finos y corte minimalista, acompañado de zapatillas blancas y el largo cabello oscuro recogido en una coleta. La publicación, destinada a sus más de 10 millones de seguidores, provocó una ola de reacciones que incluyeron elogios a su estilo y comentarios críticos sobre su apariencia física y la elección de su vestuario.

Entre los mensajes más destacados se encuentran los de Christian Nodal, quien comentó en la publicación con frases como: “Mía” y “Te amo”, acompañadas de emojis de corazones y rosas. Estas muestras públicas de cariño se producen poco después de la celebración de cumpleaños, que se extendió durante tres días, y de la reciente boda que los mantiene en el centro de la conversación pública.

La hija de Pepe Aguilar y Nodal se fueron de viaje a Puerto Vallarta. (Captura de pantalla)

“Soy el botón de no me gusta”, “Ella ganó”, “Fan de su relación”, “Ella jura”, “Voy a ser tía”, son algunos de los comentarios que se leen en plataformas como TikTok e Instagram.

A pesar de los mensajes positivos, la artista también enfrentó críticas y bromas relacionadas con frases virales que han circulado en su entorno desde su matrimonio con el sonorense. Un usuario escribió “Amaaaaaar”, haciendo alusión a uno de los memes más populares ligados a la figura de la cantante. Fue entonces que Ángela Aguilar respondió con ironía: “el merch ya está disponible”, añadiendo un emoji de corazón rojo. La respuesta hace referencia a la línea de mercancía oficial que incluye la frase viral y que está disponible en su tienda en línea, principalmente dirigida al mercado estadounidense. Tanto Nodal como Pepe Aguilar han promocionado estas prendas en sus perfiles de Instagram.

La cantante respondió a uno de los miles de usuarios que comentan en su perfil de Instagram. (Captura de pantalla @angela_aguilar_)

El origen de la frase “amoooor” se remonta a los Premios Juventud 2024. Durante una transmisión en vivo, Ángela Aguilar saludó a la audiencia y, al notar un gesto afectuoso del intérprete de mariacheño en cámara, pronunció la palabra que se convirtió rápidamente en tendencia y en un recurso frecuente para quienes buscan criticar o parodiar a la pareja en plataformas digitales.