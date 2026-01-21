México

Ángela Aguilar responde a críticas en redes y promociona mercancía oficial con su frase viral: “Amooor”

La cantante provocó revuelo en redes sociales tras compartir fotografías luciendo un mini vestido rojo

Guardar
La cantante provocó revuelo en
La cantante provocó revuelo en redes sociales, tras compartir fotografías luciendo un mini vestido rojo . (Instagram)

En medio del revuelo generado en redes sociales, Ángela Aguilar respondió a los comentarios surgidos tras compartir fotografías en Instagram luciendo un mini vestido rojo durante sus vacaciones en Puerto Vallarta. La cantante, hija de Pepe Aguilar, publicó imágenes en las que se le observa posando frente al mar, tras el reciente cumpleaños de su esposo, Christian Nodal, quien cumplió 27 años.

Las imágenes muestran a Ángela Aguilar en el balcón de un resort exclusivo en Puerto Vallarta, México, usando un vestido rojo entallado de tirantes finos y corte minimalista, acompañado de zapatillas blancas y el largo cabello oscuro recogido en una coleta. La publicación, destinada a sus más de 10 millones de seguidores, provocó una ola de reacciones que incluyeron elogios a su estilo y comentarios críticos sobre su apariencia física y la elección de su vestuario.

Entre los mensajes más destacados se encuentran los de Christian Nodal, quien comentó en la publicación con frases como: “Mía” y “Te amo”, acompañadas de emojis de corazones y rosas. Estas muestras públicas de cariño se producen poco después de la celebración de cumpleaños, que se extendió durante tres días, y de la reciente boda que los mantiene en el centro de la conversación pública.

La hija de Pepe Aguilar
La hija de Pepe Aguilar y Nodal se fueron de viaje a Puerto Vallarta. (Captura de pantalla)

“Soy el botón de no me gusta”, “Ella ganó”, “Fan de su relación”, “Ella jura”, “Voy a ser tía”, son algunos de los comentarios que se leen en plataformas como TikTok e Instagram.

A pesar de los mensajes positivos, la artista también enfrentó críticas y bromas relacionadas con frases virales que han circulado en su entorno desde su matrimonio con el sonorense. Un usuario escribió “Amaaaaaar”, haciendo alusión a uno de los memes más populares ligados a la figura de la cantante. Fue entonces que Ángela Aguilar respondió con ironía: “el merch ya está disponible”, añadiendo un emoji de corazón rojo. La respuesta hace referencia a la línea de mercancía oficial que incluye la frase viral y que está disponible en su tienda en línea, principalmente dirigida al mercado estadounidense. Tanto Nodal como Pepe Aguilar han promocionado estas prendas en sus perfiles de Instagram.

La cantante respondió a uno
La cantante respondió a uno de los miles de usuarios que comentan en su perfil de Instagram. (Captura de pantalla @angela_aguilar_)

El origen de la frase “amoooor” se remonta a los Premios Juventud 2024. Durante una transmisión en vivo, Ángela Aguilar saludó a la audiencia y, al notar un gesto afectuoso del intérprete de mariacheño en cámara, pronunció la palabra que se convirtió rápidamente en tendencia y en un recurso frecuente para quienes buscan criticar o parodiar a la pareja en plataformas digitales.

Temas Relacionados

Ángela Aguilarmexico-noticiasmexico-entretenimiento

Más Noticias

Sismo de 4.1 de magnitud se registra en Chiapas

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Sismo de 4.1 de magnitud

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 21 de enero de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este miércoles

Temblor hoy en México: noticias

¿Cómo funciona el hígado y qué puedes hacer para mantenerlo sano?

Este órgano cumple un papel importante en el bienestar, por lo que es necesario adoptar ciertas medidas que garanticen su salud

¿Cómo funciona el hígado y

México entregó 92 narcotraficantes a EEUU en 11 meses: lista completa de capos

Entre febrero de 2025 y enero de 2026, México entregó a Estados Unidos a líderes y operadores clave de los principales cárteles del país

México entregó 92 narcotraficantes a

Profepa impulsa el avistamiento responsable de ballenas en Baja California Sur

Las medidas buscan capacitar a prestadores de servicios turísticos para realizar actividades responsables con las ballenas y su hábitat

Profepa impulsa el avistamiento responsable
MÁS NOTICIAS

NARCO

De capos históricos a operadores

De capos históricos a operadores silenciosos: el perfil de cada uno de los 37 narcos enviados a EEUU

México entregó 92 narcotraficantes a EEUU en 11 meses: lista completa de capos

Desmantelan banda de extorsionadores que operaban en Tecámac: hay 3 mujeres y 6 hombres detenidos

EEUU podría aumentar presión a México para combatir a los cárteles tras tercera entrega de narcos: exagente de la DEA

Quiénes son Los Hermanos Bonques y cómo apoyan al CJNG para el trasiego de fentanilo

ENTRETENIMIENTO

“Sigo con la lucha”: Alicia

“Sigo con la lucha”: Alicia Villarreal molesta tras acudir a ratificar su denuncia contra Cruz “N” y Francisco “N”

Entre corridos y autos de lujo: quién es La Nicholette, tiktoker que fue privada de su libertad en Culiacán

Shanik Berman se defiende las críticas por hacer video desde el hotel donde murió Liam Payne

Brenda Bezares, esposa de Mayito, sorprende al mostrarse sin maquillaje en ¿Apostarías por mí?

Jay de la Cueva confiesa estar triste porque no lo consideraron para reencuentro de Fobia: “No fui convocado”

DEPORTES

SAT cobrará hasta 25% de

SAT cobrará hasta 25% de impuestos a futbolistas extranjeros que jueguen el Mundial 2026 en México: ¿quiénes tendrán que pagar?

Sergio Bueno regresa a la Liga MX: dirigirá a Mazatlán en su última etapa antes de desaparecer de la Primera División

Esto piensa Ivar Sisniega sobre los abucheos de la afición a la Selección Mexicana en sus partidos de preparación mundialista

América blinda su plantilla con la renovación de Scarlett Camberos y 4 más de sus figuras

FMF confirma que Richard Ledezma y Brian Gutiérrez sí pueden jugar con la Selección Mexicana