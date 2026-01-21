México

A un año del pleito legal con Maribel Guardia, Imelda Tuñón asegura que “luchar con monstruos” no es fácil

Fue en enero de 2025 cuando la presentadora costarricense anunció que había demandado a la viuda de su hijo Julián Figueroa

La cantante compartió un mensaje
La cantante compartió un mensaje muy personal en redes sociales, reflexionando sobre la batalla legal por la custodia de José Julián y asegurando que hoy se siente más fuerte que nunca tras este complicado proceso.

Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón se volvieron tendencia en enero de 2025, cuando salió a la luz que la actriz y conductora demandó a la viuda de su hijo Julián Figueroa.

En ese entonces, se mencionó que la demanda interpuesta en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se realizó por presunta violencia familiar y consumo de sustancias ilícitas.

A raíz de las acciones legales realizadas, las autoridades tomaron la decisión de que el pequeño José Julián viviera con su abuela, Maribel Guardia, de manera temporal. Sin embargo, después de algunos días, el menor regresó con su mamá.

La actriz confirma el reencuentro
La actriz confirma el reencuentro con su hijo en febrero de 2025.

A un año de la demanda de Maribel Guardia contra Imelda Tuñón

A través de su cuenta personal de Instagram, Imelda Garza Tuñón compartió un mensaje de reflexión tras un año de que el pleito legal con la presentadora comenzara.

“Se cumple un año de una injusticia por el simple hecho de que traté de escapar junto con mi hijo de una casa en la que ya no éramos bienvenidos, por tratar de cumplir una promesa a una persona que ya no está aquí, pero luchó con todas sus fuerzas por salir de ahí”, escribió junto a una foto en la que sujeta la mano de su primogénito.

Y agregó: "Luchar con monstruos no es fácil, pero tampoco imposible, hoy soy más fuerte que nunca y no pienso perder ninguna batalla que se ponga en mi camino".

Mensaje de Imelda Tuñón a
Mensaje de Imelda Tuñón a través de Instagram.

Imelda Tuñón asegura que todo va quedando en su lugar

Para finalizar su mensaje, la actriz reflexionó sobre los meses que han pasado desde entonces y aseguró que todo se va colocando en su lugar y se hace “más fuerte”.

“Es complicado enfrentarse a una figura que lleva años construyendo un personaje para limpiar los errores de su pasado, y a todas las personas que la apoyan porque le creen ciegamente, pero cada vez despiertan más personas, cada vez más pueden ver la mentira y la falsedad y eso hace que mi fe en Dios y la justicia prevalezcan”, concluyó.

Maribel Guardia demandó a Imelda
Maribel Guardia demandó a Imelda Garza Tuñón por presunta violencia familiar y consumo de sustancias ilícitas, según la denuncia de enero de 2025.

Puntos clave del pleito legal entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón

  • Luego de la presentación de la denuncia, el DIF intervino y José Julián pasó bajo su custodia de manera provisional, aunque más tarde fue entregado temporalmente a Maribel Guardia por diez días, mientras avanzaba la investigación.
  • Imelda Tuñón negó todas las acusaciones e insistió en que no existen pruebas que justifiquen el retiro de la custodia.
  • La cantante atribuyó la denuncia en su contra a su decisión de mudarse para criar a su hijo de manera independiente y anunció que emprendería acciones legales contra su ex suegra y su pareja, Marco Chacón.
  • Finalmente, rumores sobre estafas y mal uso de tarjetas bancarias circularon en algunos medios, aunque no forman parte de la denuncia oficial.

