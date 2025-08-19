“Pido a Dios volver a verlo”: Maribel Guardia revela que dejó de apoyar económicamente a José Julián

Una jueza determinó que, luego de 38 días bajo su custodia, el menor fuera devuelto a su madre, Imelda Tuñón. (Fotos: Ventaneando, YouTube / @maribelguardia, Instagram)

“Yo lo que le pido a Dios es volver a ver a ese niño, volverlo a tener cerca de mi vida, sé que Julián hubiera querido eso: que esté obviamente con su mamá, pero que yo también esté presente porque será la representación de Julián en su vida y verlo de una manera digna, no en un cubículo ahí estresado”, expresó Maribel Guardia en un encuentro con la prensa al referirse a su nieto José Julián.

La actriz, reconocida por su trayectoria en el espectáculo mexicano, enfrenta un proceso legal que ha puesto en el centro de la atención pública la custodia y el bienestar del menor, hijo de su fallecido hijo Julián Figueroa y de Imelda Garza Tuñón.

En este contexto, la intérprete confirmó que ha dejado de aportar económicamente a la manutención de su nieto, una decisión que, según explicó, responde a la voluntad de la madre del niño.

¿Qué dijo Maribel Guardia?

Durante el encuentro mediático, Maribel Guardia fue interrogada sobre el apoyo económico que brindaba a su nieto. La actriz aclaró que, por decisión de Imelda Garza Tuñón, ya no realiza aportaciones para la manutención del menor.

No obstante, manifestó su disposición a retomar ese respaldo financiero en cuanto tenga la oportunidad de plantearlo ante las autoridades judiciales.

“Cuando estuve ahí la última vez ella dijo que no y entonces… pero bueno, ya en algún momento que esté yo con el juez decirle que yo estoy dispuesta, como lo hice siempre, a cubrir todos los gastos del niño con todo mi amor”, afirmó la actriz, subrayando su interés en mantener un vínculo cercano y digno con José Julián.

¿Qué ha pasado con el caso?

El conflicto legal entre Maribel Guardia y su exnuera Imelda Garza Tuñón se remonta a enero, cuando la actriz, protagonista de “Lagunilla mi barrio”, inició un procedimiento judicial para solicitar la custodia de José Julián.

En la denuncia, la artista argumentó que temía por el bienestar del menor debido a un presunto consumo de sustancias por parte de la madre. Esta situación derivó en una disputa mediática que se mantiene vigente, mientras ambas partes aguardan la resolución de un juez sobre el régimen de visitas de la abuela con el niño.

Actualmente, la custodia de José Julián permanece en manos de Imelda Garza Tuñón, mientras la decisión sobre las visitas de Maribel Guardia está pendiente de resolución judicial.

La actriz ha reiterado su deseo de convivir con su nieto en condiciones que permitan una relación afectiva y estable, insistiendo en que su intención es representar la memoria de su hijo Julián Figueroa en la vida del menor.