México

“Pido a Dios volver a verlo”: Maribel Guardia revela que dejó de apoyar económicamente a José Julián

Desde hace varios meses las diferencias entre la costarricense e Imelda Tuñón no ha parado

Por Zurisaddai González

Guardar
Una jueza determinó que, luego
Una jueza determinó que, luego de 38 días bajo su custodia, el menor fuera devuelto a su madre, Imelda Tuñón. (Fotos: Ventaneando, YouTube / @maribelguardia, Instagram)

“Yo lo que le pido a Dios es volver a ver a ese niño, volverlo a tener cerca de mi vida, sé que Julián hubiera querido eso: que esté obviamente con su mamá, pero que yo también esté presente porque será la representación de Julián en su vida y verlo de una manera digna, no en un cubículo ahí estresado”, expresó Maribel Guardia en un encuentro con la prensa al referirse a su nieto José Julián.

La actriz, reconocida por su trayectoria en el espectáculo mexicano, enfrenta un proceso legal que ha puesto en el centro de la atención pública la custodia y el bienestar del menor, hijo de su fallecido hijo Julián Figueroa y de Imelda Garza Tuñón.

En este contexto, la intérprete confirmó que ha dejado de aportar económicamente a la manutención de su nieto, una decisión que, según explicó, responde a la voluntad de la madre del niño.

En entrevista para el matutino
En entrevista para el matutino ‘Sale el Sol’, la cantante expresó que el posible acuerdo no implicaría una reconciliación con su suegra, quien la demandó por presunta violencia familiar. (Foto: Infobae México / Jovani Pérez)

¿Qué dijo Maribel Guardia?

Durante el encuentro mediático, Maribel Guardia fue interrogada sobre el apoyo económico que brindaba a su nieto. La actriz aclaró que, por decisión de Imelda Garza Tuñón, ya no realiza aportaciones para la manutención del menor.

No obstante, manifestó su disposición a retomar ese respaldo financiero en cuanto tenga la oportunidad de plantearlo ante las autoridades judiciales.

“Cuando estuve ahí la última vez ella dijo que no y entonces… pero bueno, ya en algún momento que esté yo con el juez decirle que yo estoy dispuesta, como lo hice siempre, a cubrir todos los gastos del niño con todo mi amor”, afirmó la actriz, subrayando su interés en mantener un vínculo cercano y digno con José Julián.

(IG: @imetunon)
(IG: @imetunon)

¿Qué ha pasado con el caso?

El conflicto legal entre Maribel Guardia y su exnuera Imelda Garza Tuñón se remonta a enero, cuando la actriz, protagonista de “Lagunilla mi barrio”, inició un procedimiento judicial para solicitar la custodia de José Julián.

En la denuncia, la artista argumentó que temía por el bienestar del menor debido a un presunto consumo de sustancias por parte de la madre. Esta situación derivó en una disputa mediática que se mantiene vigente, mientras ambas partes aguardan la resolución de un juez sobre el régimen de visitas de la abuela con el niño.

Se reveló que Julián Figueroa
Se reveló que Julián Figueroa le había sido infiel a Imelda Tuñón y Maribel Guardia lo sabía | Fotos: Cuartoscuro - IG, julian_f_f

Actualmente, la custodia de José Julián permanece en manos de Imelda Garza Tuñón, mientras la decisión sobre las visitas de Maribel Guardia está pendiente de resolución judicial.

La actriz ha reiterado su deseo de convivir con su nieto en condiciones que permitan una relación afectiva y estable, insistiendo en que su intención es representar la memoria de su hijo Julián Figueroa en la vida del menor.

Temas Relacionados

Maribel GuardiaJosé JuliánImelda Tuñónmexico-entretenimiento

Más Noticias

Qué decía Anabel Hernández sobre el catálogo falso de actrices de Televisa al servicio de narcos como Arturo Beltrán Leyva

La televisora logró que la justicia mexicana ordenara a la editorial Penguin Random House la publicación obligatoria de su derecho de réplica, después de desmontar estas imputaciones e identificar errores y datos falsos en la obra

Qué decía Anabel Hernández sobre

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO hoy 19 de agosto: participantes iniciarán este martes la nueva prueba del presupuesto

Entérate del minuto a minuto de lo que sucede en este reality show de Televisa

La Casa de los Famosos

Cotización del dólar canadiense en México hoy 19 de agosto

Este es el comportamiento que mantuvo la moneda canadiense en las últimas horas

Cotización del dólar canadiense en

Fiscalía del Edomex regresó más de 300 predios a sus dueños por la Operación Restitución

Bajo este operativo, la FGJEM aseguró 34 inmuebles en 12 municipios de la entidad

Fiscalía del Edomex regresó más

Pati Chapoy defiende a Christian Nodal tras abucheos en Palacio de los Deportes: “Dejen en paz a este muchacho”

La periodista de espectáculos abordó en Ventaneando la aparición del cantante en Supernova Strikers, en donde el público gritó con fuerza el nombre de “Cazzu” durante su presentación

Pati Chapoy defiende a Christian
MÁS NOTICIAS

NARCO

Qué decía Anabel Hernández sobre

Qué decía Anabel Hernández sobre el catálogo falso de actrices de Televisa al servicio de narcos como Arturo Beltrán Leyva

Sheinbaum niega despliegue de “Operación Portero” de la DEA contra “guardianes” del narco: “No hay ningún acuerdo”

Ocran Leaks reacciona al asesinato de Camilo Ochoa, su rival en las redes sociales

Acuerdo de culpabilidad de ‘El Mayo’ Zambada traslada la guerra interna del Cártel de Sinaloa a las cortes de EEUU

El Mini Lic habría contratado a un hacker para cazar al influencer Camilo Ochoa, según audios revelados por Luis Chaparro

ENTRETENIMIENTO

Pati Chapoy defiende a Christian

Pati Chapoy defiende a Christian Nodal tras abucheos en Palacio de los Deportes: “Dejen en paz a este muchacho”

Sonido La Changa gratis en CDMX: cuándo y dónde ir al emblemático sonidero

“¿Cuál es la diferencia?”: Emiliano Aguilar revienta a Pepe y Ángela por hablar de migrantes ‘legales’ en EEUU

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la madrugada de este 19 de agosto?

Aarón Mercury sorprende a Elaine Haro con un baile sexy por su cumpleaños en La Casa de los Famosos México (videos)

DEPORTES

Inter Miami vs Tigres: ¿A

Inter Miami vs Tigres: ¿A qué hora y dónde ver en México el duelo de los cuartos de final de la Leagues Cup?

Así fue el debut de Mr. Iguana en WWE RAW tras brillar en Triplemanía XXXIII | Video

Alana Flores revela contrato de su pelea con Gala Montes y luego lo borra: sí había peso pactado

Barbie Juárez predijo que Alana le ganaría a Gala Montes en el Supernova Strikers por esta razón

Lizbeth Ovalle dejaría Tigres: la millonaria cifra que pagaría Orlando Pride para fichar a “La Maga”