Trend 2016: ¿Qué telenovelas se veían ese año en las pantallas mexicanas?

La presencia femenina se fortaleció en 2016, destacando personajes empoderados como el de Aracely Arámbula en La Doña y Silvia Navarro en La Candidata. (Jovani Pérez/ Infobae)

El 2016 fue un año clave para las telenovelas en México. Los melodramas, uno de los contenidos más consumidos en la televisión nacional, volvieron a demostrar su capacidad para generar conversación, emoción y fidelidad entre el público. Las historias transmitidas ese año se caracterizaron por tonos más arriesgados, protagonistas complejos y narrativas que se alejaron del molde tradicional.

En un contexto donde hoy resurgen las tendencias de aquella época gracias al trend 2016 recordar las producciones que dominaron la conversación resulta inevitable. No solo fueron éxitos de audiencia, también marcaron estilos, frases y personajes que aún permanecen en la memoria de quienes las siguieron capítulo a capítulo.

Las telenovelas de 2016 reflejaron una industria en transformación, con apuestas que mezclaron drama, suspenso, poder y crítica social, elementos que conectaron con una audiencia ávida de historias más intensas y cercanas a su realidad.

Las telenovelas que dominaron el 2016

Producciones como Rosario Tijeras y El Chema rompieron esquemas tradicionales y capturaron la atención del público con tramas llenas de acción y protagonistas complejos. - (Foto: Rosario tijeras)

Rosario Tijeras

Bárbara de Regil dio vida a un personaje intenso y controversial que rompió esquemas. La combinación de acción, romance y tragedia posicionó a la historia como una de las más populares, además de marcar un estilo fuerte y urbano que se volvió tendencia.

• El Chema

Protagonizada por Mauricio Ochmann, esta historia apostó por un tono oscuro y contundente. Su estética cruda y su protagonista ambiguo la convirtieron en una de las series más comentadas del año, ideal para quienes buscaban adrenalina y drama sin filtros.

• La Doña

Aracely Arámbula regresó a la pantalla con un personaje poderoso y desafiante. La producción destacó por su narrativa de venganza y empoderamiento femenino, con una protagonista que impuso presencia en cada escena.

• El Hotel de los Secretos

Con un elenco encabezado por Irene Azuela y Erick Elías, esta telenovela apostó por el misterio y la estética de época. Su ambientación elegante y su trama llena de intrigas la hicieron lucir sofisticada y diferente.

• La Candidata

Silvia Navarro protagonizó esta historia que mezcló política y drama personal. Fue una propuesta distinta que generó conversación por su temática y por presentar a una mujer fuerte en un entorno dominado por el poder.

El recuerdo que sigue vigente

Las telenovelas de 2016 lograron posicionarse como tendencia, generando conversación entre el público y dejando frases y personajes icónicos en la memoria colectiva. - (Instagram)

A casi una década de distancia, las telenovelas de 2016 continúan siendo referencia cuando se habla de una etapa de cambio en la televisión mexicana. Sus historias siguen apareciendo en conversaciones, recomendaciones y listas de nostalgia.

El regreso de las tendencias de ese año demuestra que el impacto de estos melodramas fue más allá de su transmisión original. Representaron una forma distinta de contar historias y conectar con el público.

Recordarlas no es solo un ejercicio de nostalgia, sino una manera de reconocer cómo el melodrama mexicano supo reinventarse y mantenerse vigente en un momento clave de su historia.

El peso cultural de los melodramas en México

La mezcla de drama, suspenso, poder y crítica social se consolidó como la fórmula ganadora en los melodramas más exitosos de ese año. - (Foto: Twitter@elimparcialcom)

En México, las telenovelas no son solo entretenimiento: forman parte de la identidad televisiva del país. A lo largo de los años han acompañado generaciones completas, convirtiéndose en referentes emocionales y culturales que trascienden la pantalla.

Aunque algunas producciones se diluyen con el paso del tiempo, otras permanecen vigentes por lo que representaron en su momento. Ya sea por sus personajes, su contexto o su impacto mediático, ciertas historias logran quedarse en la conversación colectiva.

El 2016 dejó títulos que no solo fueron vistos, sino comentados, debatidos y recordados. Hoy, al mirar atrás, es claro que esas producciones definieron una etapa específica del melodrama mexicano.