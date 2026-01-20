Qué alimentos son saludables y buenos para comer en la calle, según la UNAM

Más del 60% de la población consume comida callejera al menos una vez por semana. Créditos: Cuartoscuro/Graciela López Herrera

Una característica de la Ciudad de México es la gran variedad de las propuestas gastronómicas. Y es que no importa si son puestos fijos o ambulantes, pues en cualquier esquina es posible encontrar algo de comer.

Existe la creencia de que la ‘comida callejera’ es dañina para la salud, ya sea por sus ingredientes o tipo de preparación. No obstante, un estudio realizado por las investigadoras Ana Ortega -profesora en Ciencia de la Nutrición Humana en la Facultad de Medicina de la UNAM- y Louise Guibrunet -investigadora del Instituto de Geografía-, plantea otra visión al respecto.

Quesadillas elaboradas con tortillas de nopal, acompañadas de un guacamole innovador que incorpora frutas dulces, creando un equilibrio único de sabores frescos y saludables. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Definir qué alimento es saludable es sumamente complejo, depende con qué lo combinas, cómo lo cocinas, qué tanto comes”, se lee en un artículo realizado por Laura García y publicado en Ciencia UNAM.

Las investigadoras realizaron un estudio en 700 manzanas de las alcaldías Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, donde concluyeron que la clasificación de la comida callejera como saludable dependió de su origen, los insumos utilizados y su método de preparación. Consideraron que los alimentos elaborados con maíz y frijol al comal -tlacoyos o quesadillas- pueden ser considerados como opciones saludables de ‘comida callejera’, pues son productos regionales preparados sin aceite.

Tlacoyos de masa de maíz rellenos de frijol, cocidos en comal y servidos como un antojito tradicional mexicano. — (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Los alimentos producidos localmente están hechos con ingredientes que provienen del ecosistema local, por lo tanto, tienden a demandar menos fertilizantes y menos agua, lo que los vuelve más sustentables en comparación con aquellos alimentos importados o producidos localmente, pero que son nativos de otras regiones”, se lee en el artículo.

Según comentó la doctora Louise Guibrunet, la comida local está hecha para los locales y se debería de promover su consumo, ya que está elaborada con ingredientes de la región y su impacto es sustentable.

Huarache al estilo Toluca preparado con masa de maíz, frijoles y guarniciones tradicionales, representando la riqueza culinaria mexicana. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

“En cada país, deberíamos fomentar el consumo de las dietas tradicionales porque fueron desarrolladas a lo largo de siglos y son adecuadas para la población local y para el ecosistema local. Lo que dice la literatura internacional es que la dieta globalizada es lo peor que nos puede pasar tanto en términos ambientales como en términos de salud”, añadió.

Así que ya sabes, si vas a comer en un puesto callejero, considera pedir algo preparado con productos locales y sin aceite. De esta manera, no solo cuidarás tu dieta, también fomentarás el consumo local.