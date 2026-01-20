Máquinas industriales, chalecos tácticos y telas: los objetos encontrados en un taller de uniformes militares apócrifos en Veracruz

Parte de los indicios asegurados en el taller. Crédito: FGR Veracruz

La Fiscalía General de la República (FGR) desmanteló un presunto taller clandestino dedicado a la elaboración de uniformes militares apócrifos en el estado de Veracruz. El aseguramiento se realizó el 19 de enero de 2026, tras un cateo ejecutado en un domicilio de la colonia Malibrán, en el municipio de Veracruz.

De acuerdo con la autoridad federal, la diligencia se llevó a cabo luego de que un juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal autorizara la orden de cateo, como parte de una carpeta de investigación por el delito de falsificación o uso indebido de uniformes e insignias de las Fuerzas Armadas. En el operativo no se reportaron personas detenidas.

Así operaba el taller clandestino

Las imágenes difundidas por la FGR muestran un espacio adaptado como taller textil, equipado para la confección en serie de prendas tácticas. En una de las áreas se observan máquinas de coser industriales, similares a las utilizadas en fábricas de confección a gran escala, así como una máquina cortadora de tela, lo que evidencia una operación con capacidad para producción continua.

Sobre mesas de trabajo se encontraron rollos y tramos de tela camuflada, en tonos verde, café y rojo, patrones comúnmente asociados a uniformes militares. También fue asegurado un tramo de tela bordado con el nombre de una institución de las Fuerzas Armadas, lo que refuerza la hipótesis de una imitación directa de indumentaria oficial.

Las fotografías revelan además herramientas de costura, tijeras, hilos industriales y accesorios utilizados para el ensamblaje de chalecos tácticos, lo que sugiere que el lugar no sólo almacenaba materiales, sino que operaba activamente como centro de fabricación.

Entrada del taller asegurado e indicios. Crédito: FGR Veracruz

Chalecos tácticos e insignias oficiales

Durante el cateo, las autoridades aseguraron seis chalecos verdes camuflados, seis chalecos negros —algunos de ellos con insignias de la Policía Estatal— y un chaleco verde con café camuflado. Varias de estas prendas contaban con bolsillos y compartimentos tácticos, similares a los utilizados por corporaciones de seguridad y fuerzas armadas.

En las imágenes se aprecian chalecos con portacargadores, costuras reforzadas y diseño táctico, características propias de equipamiento operativo. La presencia de insignias oficiales en algunas piezas apunta a un posible intento de suplantación de autoridades, uno de los principales riesgos asociados a este tipo de delitos.

Operativo y seguimiento legal

El operativo fue encabezado por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) y peritos del Centro Federal Pericial Forense (CFPF), ambos adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Contó con el respaldo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y la Policía Estatal, quienes resguardaron el perímetro.

Tras la diligencia, el inmueble y los objetos asegurados quedaron bajo custodia del Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones para determinar responsabilidades y el posible destino de la indumentaria apócrifa.

Chaleco táctico asegurado en el sitio. Crédito: FGR Veracruz

La FGR recordó que la fabricación y uso indebido de uniformes militares es un delito federal que puede castigarse con penas de uno a seis años de prisión, además de sanciones económicas, especialmente si se acredita su uso con fines delictivos.