El consumo de batidos de colágeno responde a la practicidad y complemento proteico, no a un objetivo de incrementar la energía calórica.

La pregunta sobre si los batidos de colágeno hidrolizado contribuyen al aumento de peso es cada vez más frecuente, especialmente entre personas que buscan mejorar su salud sin alterar su composición corporal. Para responderla con claridad, es necesario entender qué es el colágeno, cómo actúa en el organismo y qué aportan realmente estos suplementos.

De acuerdo con información de la Clínica Universidad de Navarra, el colágeno es una proteína fundamental en el cuerpo humano. Cumple funciones estructurales esenciales, ya que da soporte a órganos y tejidos, aporta resistencia y elasticidad a la piel, tendones y ligamentos, y participa en procesos de cicatrización y regeneración tisular. También favorece la cohesión celular y protege órganos internos.

En este contexto, el colágeno hidrolizado surge como una forma de facilitar su absorción. Al fragmentarse en péptidos más pequeños, el organismo puede aprovecharlo con mayor eficiencia, lo que explica su uso extendido en batidos, jugos o smoothies dentro de rutinas de alimentación enfocadas al bienestar.

¿Qué es y para qué sirve el colágeno hidrolizado?

Hombres y mujeres añaden colágeno en polvo a sus bebidas diarias, promoviendo el bienestar y el cuidado de la piel.

Diversas instituciones relacionadas con la salud coinciden en que los suplementos de colágeno hidrolizado ayudan a cubrir los requerimientos de esta proteína, especialmente cuando la producción natural disminuye con la edad. Su forma hidrolizada permite una absorción más rápida y directa.

Este tipo de colágeno beneficia principalmente a la piel, los huesos y las articulaciones. Además, suele combinarse con otros nutrientes como la biotina, con el objetivo de reforzar la salud del cabello, las uñas y la piel, sin que ello implique una carga calórica elevada por sí misma.

El consumo en forma de batido responde más a una cuestión práctica que nutricional. El aporte calórico dependerá de los ingredientes con los que se mezcle, no del colágeno en sí, que funciona como un complemento proteico dentro de la dieta.

¿Los batidos de colágeno engordan o no?

El colágeno hidrolizado es un suplemento popular que contribuye a la salud de la piel, articulaciones y cabello.

La información del Hospital General de Colombia es clara al respecto: el colágeno es una proteína pura que no contiene grasas ni carbohidratos. Por esta razón, no se le atribuye directamente un efecto de aumento de peso. Al contrario, puede ser un aliado en planes de control corporal.

Según esta fuente, el colágeno hidrolizado promueve la sensación de saciedad y contribuye al mantenimiento de la masa muscular, factores importantes para una alimentación equilibrada. Esto significa que, por sí solo, no engorda ni favorece la acumulación de grasa.

Sin embargo, el hospital advierte un punto clave: es fundamental elegir suplementos sin azúcares añadidos. Cuando el colágeno se mezcla con ingredientes altos en calorías, jarabes o endulzantes, el efecto sobre el peso ya no depende del suplemento, sino de la preparación completa.

El papel de los batidos en la dieta diaria

La principal función de los batidos de colágeno hidrolizado es reforzar tejidos, articulaciones y piel, sin impactar negativamente en el control de peso.

Incorporar colágeno hidrolizado en batidos, jugos o smoothies es una práctica común por su facilidad de consumo. Esta forma no altera sus propiedades, siempre que se combine con alimentos acordes a los objetivos nutricionales de cada persona.

Desde el punto de vista de las fuentes consultadas, los batidos de colágeno no están diseñados para aumentar de peso. Su función principal es complementar la dieta con una proteína específica que apoya tejidos, articulaciones y piel.

En conclusión, y con base en la información de la Clínica Universidad de Navarra y el Hospital General de Colombia, los batidos de colágeno hidrolizado no engordan por sí mismos. Su impacto dependerá del tipo de suplemento elegido y de los ingredientes que lo acompañen, lo que refuerza la importancia de un consumo informado y consciente.