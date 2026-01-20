México

Fans de BTS advierten por estafas y extorsiones de quienes ofrecen boletos

La presidenta de México habló del fenómeno destacando el peso del fandom juvenil en la cultura nacional y la importancia de garantizar un proceso transparente

Guardar
La banda visitó México en
La banda visitó México en 2014 (Zurisaddai González/Infobae México)

Aunque los fans de BTS se enfocaron en exigir a Profeco la liberación del mapa y precios claros antes de la venta para los conciertos, hay otro tema que preocupa a ARMY —fandom de la banda surcoreana—.

Tanto en México como en otros países, hay adultos que han ofrecido “apoyo económico” para conseguir boletos de BTS, dirigiendo sus propuestas a menores de edad.

Las entradas para los conciertos
Las entradas para los conciertos de BTS en Ciudad de México solo pueden comprarse en línea en plataformas oficiales y con estricta limitación de cuatro boletos por membresía.(Captura de pantalla)

Estas ofertas han sido detectadas en redes sociales como TikTok y la sección Marketplace de Facebook.

A cambio de dicha supuesta ayuda, los adultos piden fotografías íntimas o directamente encuentros sexuales.

Las entradas para los conciertos
Las entradas para los conciertos de BTS en Ciudad de México solo pueden comprarse en línea en plataformas oficiales y con estricta limitación de cuatro boletos por membresía.(Captura de pantalla)

En otras circunstancias, ha habido gente que asegura ser parte de alguna promotora o contar con boletos de tipo cortesía para vender antes de la preventa.

En ese sentido, las fans se organizaron para advertir a las familias y a otros fans sobre todo tipo de estafas y promesas, pues podrían poner en juego la integridad económica y física de las fans de BTS.

Profeco ha recibido más de
Profeco ha recibido más de 4,700 quejas relacionadas con la venta de boletos para los conciertos de BTS, exigiendo protección al consumidor y datos claros.(Captura de pantalla)

Profeco lanzó exhorto a Ticketmaster

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) actuó de forma directa ante la alta demanda y las quejas masivas por la venta de boletos para los conciertos del grupo surcoreano BTS en México, exigiendo a las empresas involucradas que respeten los precios establecidos y garanticen transparencia durante el proceso.

El proceso de registro para prevent se dirigió exclusivamente a miembros registrados del club de fans ARMY, cerró el 18 de enero a las 17:00 horas.

El movimiento organizado por el
El movimiento organizado por el ARMY llegó hasta la conferencia matutina en Palacio Nacional. (Claudia Sheinbaum / Facebook)

Solo quienes asociaron correctamente sus cuentas pueden acceder a la compra anticipada, siendo obligatorio el uso de un código de membresía para habilitar la adquisición de entradas.

En la ronda de venta, cada usuario podrá obtener hasta cuatro boletos por membresía y por evento, exclusivamente a través de plataformas en línea.

Esta disposición busca disminuir el riesgo de acaparamiento y el mercado secundario.

La gira BTS World Tour ‘Arirang’ prevé tres fechas oficiales para los conciertos en Ciudad de México: 7, 9 y 10 de mayo de 2026, según el portal oficial de la banda.

Las principales comunidades de seguidores recomendaron considerar válidas únicamente las fechas comunicadas por Ticketmaster y los organizadores locales.

El titular de la Profeco, Iván Escalante, envió un exhorto formal tanto a Ticketmaster como a Ocesa para asegurar una operación transparente y adecuada a la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Escalante detalló en su cuenta de X, en un video, que el documento demanda a las empresas organizadoras brindar con antelación “información clara sobre los precios, la disponibilidad de zonas y los cargos adicionales antes de la preventa”, enfatizando la necesidad de que el proveedor respete todo lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Hasta el 19 de enero, el organismo ha recibido 4 mil 746 quejas de consumidores, quienes pidieron la intervención estatal para garantizar el acceso a información veraz sobre precios, el mapa del recinto, los paquetes ofrecidos y la protección de datos personales.

Para gestionar las reclamaciones de manera más ágil, Profeco incluyó a Ocesa en el sistema ConciliaExprés, un mecanismo que permite la resolución inmediata de controversias mediante el Teléfono del Consumidor.

La magnitud del fenómeno llegó hasta el nivel político. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, abordó el caso durante la conferencia matutina del 19 de enero. Reconoció la dimensión social del hecho y la influencia del ARMY en la juventud mexicana.

Temas Relacionados

BTSmexico-entretenimiento

Más Noticias

ARMY de México y Sheinbaum aparecen en la TV nacional de Corea por quejas en boletos de BTS

Las fans mexicanas exigen a Ticketmaster y OCESA que haya transparencia en los precios

ARMY de México y Sheinbaum

62 años de cárcel para Fernando Martínez: cometió feminicidio contra su pareja sentimental en el Edomex

La Fiscalía General de Justicia de la entidad informó la sentencia mediante sus canales oficiales

62 años de cárcel para

Lotería Nacional: dónde ver los resultados ganadores del Tris de hoy 19 de enero

El sorteo de Tris se lleva a cabo cinco veces al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Lotería Nacional: dónde ver los

Embajador de EEUU destaca cooperación con México para combatir el crimen y el tráfico de fentanilo

Las declaraciones de Ronald Johnson se dan después de que García Harfuch diera a conocer la captura de Iván Valerio ‘N’, presunto capo de la droga

Infobae

Como el fallecido Yeison Jiménez, José Manuel Figueroa ha soñado su muerte en accidente de avión

El intérprete mexicano confesó haber soñado también con su muerte en accidente aéreo, mostrando empatía ante la partida del cantante colombiano

Como el fallecido Yeison Jiménez,
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen en Guerrero a Jesús

Detienen en Guerrero a Jesús “N”, miembro del Cártel Independiente de Acapulco, por la muerte de tres personas

Aseguran más de 50 mil litros de huachicol y ocho vehículos en Veracruz

“El Cuini” del CJNG pide aplazar, por segunda ocasión, su audiencia en EEUU

Procesan a “El Chito”, objetivo criminal implicado en ataque contra agentes de seguridad en Sonora

Operativos contra el narcomenudeo en Veracruz dejan como saldo 26 personas detenidas

ENTRETENIMIENTO

ARMY de México y Sheinbaum

ARMY de México y Sheinbaum aparecen en la TV nacional de Corea por quejas en boletos de BTS

Como el fallecido Yeison Jiménez, José Manuel Figueroa ha soñado su muerte en accidente de avión

Kenny la de los Eléctricos también fue acosada por Julio Iglesias: “No me gustan los viejitos”

Dirigirla y tener crédito, Alfonso Obregón da ultimátum para doblar Shrek 5: “Merezco una lana”

Pese a críticas por su desempeño, Adal Ramones confirma que estará en La Granja VIP 2 y dio fecha de estreno

DEPORTES

México cae en el ranking

México cae en el ranking FIFA a cinco meses de inaugurar el Mundial 2026: esta es la posición del Tri de Javier Aguirre

Jorge Pietrasanta protagoniza pelea con Mauricio Ymay por el América: “Pídale a Faitelson que conteste”

Tottenham vs Dortmund: a qué hora y dónde ver desde México el partido de la Jornada 7 en la Champions League

Inter vs Arsenal: a qué hora y dónde ver desde México el partido más esperado de la J7 en la Champions League

Crisis en América, suman tres partidos sin anotar gol en el comienzo del Clausura 2026