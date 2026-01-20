Fans de BTS advierten por estafas y extorsiones de quienes ofrecen boletos

La banda visitó México en 2014 (Zurisaddai González/Infobae México)

Aunque los fans de BTS se enfocaron en exigir a Profeco la liberación del mapa y precios claros antes de la venta para los conciertos, hay otro tema que preocupa a ARMY —fandom de la banda surcoreana—.

Tanto en México como en otros países, hay adultos que han ofrecido “apoyo económico” para conseguir boletos de BTS, dirigiendo sus propuestas a menores de edad.

Las entradas para los conciertos de BTS en Ciudad de México solo pueden comprarse en línea en plataformas oficiales y con estricta limitación de cuatro boletos por membresía.(Captura de pantalla)

Estas ofertas han sido detectadas en redes sociales como TikTok y la sección Marketplace de Facebook.

A cambio de dicha supuesta ayuda, los adultos piden fotografías íntimas o directamente encuentros sexuales.

En otras circunstancias, ha habido gente que asegura ser parte de alguna promotora o contar con boletos de tipo cortesía para vender antes de la preventa.

En ese sentido, las fans se organizaron para advertir a las familias y a otros fans sobre todo tipo de estafas y promesas, pues podrían poner en juego la integridad económica y física de las fans de BTS.

Profeco ha recibido más de 4,700 quejas relacionadas con la venta de boletos para los conciertos de BTS, exigiendo protección al consumidor y datos claros.(Captura de pantalla)

Profeco lanzó exhorto a Ticketmaster

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) actuó de forma directa ante la alta demanda y las quejas masivas por la venta de boletos para los conciertos del grupo surcoreano BTS en México, exigiendo a las empresas involucradas que respeten los precios establecidos y garanticen transparencia durante el proceso.

El proceso de registro para prevent se dirigió exclusivamente a miembros registrados del club de fans ARMY, cerró el 18 de enero a las 17:00 horas.

El movimiento organizado por el ARMY llegó hasta la conferencia matutina en Palacio Nacional. (Claudia Sheinbaum / Facebook)

Solo quienes asociaron correctamente sus cuentas pueden acceder a la compra anticipada, siendo obligatorio el uso de un código de membresía para habilitar la adquisición de entradas.

En la ronda de venta, cada usuario podrá obtener hasta cuatro boletos por membresía y por evento, exclusivamente a través de plataformas en línea.

Esta disposición busca disminuir el riesgo de acaparamiento y el mercado secundario.

La gira BTS World Tour ‘Arirang’ prevé tres fechas oficiales para los conciertos en Ciudad de México: 7, 9 y 10 de mayo de 2026, según el portal oficial de la banda.

Las principales comunidades de seguidores recomendaron considerar válidas únicamente las fechas comunicadas por Ticketmaster y los organizadores locales.

El titular de la Profeco, Iván Escalante, envió un exhorto formal tanto a Ticketmaster como a Ocesa para asegurar una operación transparente y adecuada a la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Escalante detalló en su cuenta de X, en un video, que el documento demanda a las empresas organizadoras brindar con antelación “información clara sobre los precios, la disponibilidad de zonas y los cargos adicionales antes de la preventa”, enfatizando la necesidad de que el proveedor respete todo lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Hasta el 19 de enero, el organismo ha recibido 4 mil 746 quejas de consumidores, quienes pidieron la intervención estatal para garantizar el acceso a información veraz sobre precios, el mapa del recinto, los paquetes ofrecidos y la protección de datos personales.

Para gestionar las reclamaciones de manera más ágil, Profeco incluyó a Ocesa en el sistema ConciliaExprés, un mecanismo que permite la resolución inmediata de controversias mediante el Teléfono del Consumidor.

La magnitud del fenómeno llegó hasta el nivel político. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, abordó el caso durante la conferencia matutina del 19 de enero. Reconoció la dimensión social del hecho y la influencia del ARMY en la juventud mexicana.