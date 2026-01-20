México

En qué trámites te pueden exigir la Constancia de Situación Fiscal

El SAT también aclaró en qué circunstancias ya no se debería soliticar

Instituciones financieras y empresas requieren la constancia principalmente para validar o registrar datos fiscales ante el SAT (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde el 1 de enero de 2026, la Constancia de Situación Fiscal ha dejado de ser obligatoria para la facturación electrónica y la emisión de comprobantes de nómina en México.

Sin embargo, este documento sigue siendo requisito en otros procedimientos:

  • Apertura de cuentas bancarias: Las instituciones financieras suelen solicitar la CSF para verificar la información fiscal de los solicitantes.
  • Trámites laborales: Al iniciar una relación laboral, muchas empresas la requieren para registrar correctamente al trabajador y cumplir con sus obligaciones fiscales.
  • Actualización de datos ante instituciones públicas o privadas: Algunas entidades piden la CSF para corroborar o actualizar la información fiscal de sus clientes o usuarios.
La Constancia de Situación Fiscal sigue siendo obligatoria para la apertura de cuentas bancarias y trámites de registro laboral en México (Cortesía)

Ya que la Constancia de Situación Fiscal es un documento con una función corroboradora de datos, continúa siendo obligatoria para ciertos trámites administrativos no gubernamentales.

Instituciones financieras suelen requerirla al abrir una cuenta bancaria, ya que necesitan validar la información fiscal del solicitante.

En el ámbito laboral, muchas empresas exigen el documento cuando se inicia una relación de trabajo, con la finalidad de registrar correctamente a los empleados ante la autoridad fiscal.

Además, organismos públicos y entidades privadas pueden solicitar la constancia si requieren comprobar o actualizar los datos fiscales de clientes o usuarios.

Qué pasa si me piden mi Constancia de Situación Fiscal para facturar

Solicitar la constancia como condición para emitir una factura electrónica o entregar un recibo de nómina constituye una infracción administrativa sancionada con una multa.

Esta sanción va de 21 mil 420 a 122 mil 440, según el Código Fiscal de la Federación.

Exigir la constancia en estos casos es indebido y puede acarrear sanciones.

Solicitar la Constancia de Situación Fiscal para emitir factura o recibo de nómina puede implicar multas de hasta $122.440 según el Código Fiscal de la Federación Crédito: Cuartoscuro

Para la emisión de facturas electrónicas y comprobantes de nómina, únicamente son necesarios cuatro datos:

  • la clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
  • el nombre o razón social
  • el código postal
  • el régimen fiscal correspondiente

La Ley no exige la presentación de la constancia para estos trámites.

Qué datos contiene la Constancia de Situación Fiscal

La constancia es un documento que expide el Servicio de Administración Tributaria (SAT), e incluye datos como:

  • el RFC
  • el domicilio fiscal
  • el régimen fiscal
  • las actividades económicas del contribuyente
Para realizar la facturación electrónica y la emisión de comprobantes de nómina solo se necesitan RFC, nombre, código postal y régimen fiscal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo sacar la Constancia de Situación Fiscal

Puede obtenerse gratuitamente mediante el portal del SAT, la aplicación SAT Móvil, el servicio SAT ID, en la Oficina Virtual o de forma presencial con identificación oficial vigente.

Este documento no tiene vigencia definida y solo debe actualizarse cuando algún dato del contribuyente se modifique, como el domicilio fiscal o el régimen fiscal registrado.

El SAT reitera que todos sus trámites son gratuitos y aconseja a los contribuyentes proteger sus datos personales, para evitar fraudes relacionados con la gestión de información fiscal.

  • Entra al portal del SAT: https://www.sat.gob.mx/
  • Ve a la sección “Trámites”, elige “Mi RFC” y después “Constancia de Situación Fiscal”
  • Inicia sesión con tu RFC y Contraseña o e.firma
  • Selecciona “Generar Constancia” y descarga el documento en PDF

Otras opciones:

El SAT recuerda que todos sus trámites son gratuitos y recomienda a los contribuyentes proteger sus datos personales para evitar fraudes (Foto: X/@SATMX)
  • Descarga la app SAT Móvil, inicia sesión y sigue el menú para obtener y descargar la constancia
  • Ingresa a SAT ID, sigue el proceso de validación y recibe la constancia por correo
  • Solicítala por chat en http://chat.sat.gob.mx/, un asesor te enviará el enlace de descarga
  • Agenda cita para Oficina Virtual en https://citas.sat.gob.mx/ y atiende la videollamada
  • Acude a una oficina del SAT con identificación oficial, no necesitas cita y te entregan la constancia en el momento

