Titular del SAT asegura que no es necesaria la constancia de situación fiscal para recibir el pago

México

Este lunes 19 de enero de 2026, durante la “Mañanera del Pueblo”, el titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dadnino, aseguró que no es necesaria la constancia de situación fiscal para recibir el pago.

“No se tiene que pedir constancia para facturar”, declaró Martínez Dadnino.

Cabe señalar que esta constancia ha sido un requisito necesario para quienes deben validar sus datos ante empresas, instituciones o al realizar trámites fiscales. Emitido por el propio SAT, el documento certifica la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y permite a los usuarios consultar su estatus fiscal actualizado.

Además de certificar la inscripción en el RFC, el comprobante facilita la consulta de información vigente relacionada con el estatus fiscal del contribuyente.

¿Cómo descargar la Constancia de Situación Fiscal?

Recibir la constancia de situación fiscal sin contar con contraseña ni e.firma requiere un dispositivo con cámara, micrófono y la INE escaneada por ambos lados en PDF.

Una opción consiste en utilizar SAT ID: tras seleccionar la solicitud correspondiente, se deben ingresar el RFC, correo electrónico, número de celular y adjuntar la INE. Luego, al aceptar los términos, se recibirá un token por correo para continuar.

El sistema solicitará grabar un video con la frase indicada y firmar digitalmente la solicitud lo más parecido posible a la firma de la INE. Al finalizar, se guarda el folio y se descarga el acuse en PDF. La constancia llegará por correo electrónico entre uno y cinco días hábiles, aunque a veces se recibe en menos de 24 horas.

Esta es la manera en
Esta es la manera en que puedes generar la Constancia de Situación Fiscal sin e.firma Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

¿Cómo tramitar la constancia de situación fiscal en la oficina virtual?

Otra vía es la Oficina Virtual. En este caso, primero se agenda una cita como contribuyente con RFC, seleccionando “Entrega de Constancias” como servicio. Se elige la Oficina Virtual en las opciones de entidad federativa y módulo, y se genera la cita con el token enviado al correo. La confirmación incluirá la información y el enlace para la videollamada. Quince minutos antes del horario reservado, el PDF de la INE debe enviarse por correo electrónico a oficina.virtual@sat.gob.mx, indicando el número de cita en el asunto, e incluyendo nombre y RFC en el cuerpo del mensaje. Durante la videollamada, el personal de SAT validará la identidad y la constancia se enviará en un plazo que puede ir desde dos horas.

¿Cómo realizar el tramite si cuento con contraseña o e.forma?

Para quienes cuentan con contraseña o e.firma, el trámite se realiza directamente en la página del SAT. Tras acceder al servicio correspondiente, se ingresa el RFC junto con la contraseña o e.firma, se captura el captcha y se selecciona la opción para generar la constancia. El sistema proporciona un PDF descargable con la información requerida.

