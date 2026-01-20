Detención del periodista Armando Castilla, uno de varios casos de acoso judicial a la libertad de prensa en México

A 10 días de la liberación de Armando Castilla Galindo, director general de Vanguardia MX, tras una detención ejecutada por supuesto fraude en un conflicto mercantil, organizaciones y periodistas se han pronunciado en torno al caso, al considerarlo una vulneración a la libertad de expresión, más aún, en un contexto donde el acoso judicial a este sector no parece disminuir.

¿Qué pasó?

Un juez de control del Poder Judicial de Nuevo León ordenó el sábado 10 de enero la liberación inmediata de Armando Castilla Galindo, director general del periódico Vanguardia, al determinar que no existían pruebas suficientes para vincularlo a proceso por el presunto delito de fraude.

La audiencia se llevó a cabo en Nuevo León, donde el juez Luis Eduardo Hernández Meza revisó los argumentos presentados tanto por la Fiscalía General de Justicia estatal como por la defensa de Castilla Galindo. Tras evaluar la evidencia, el juzgador consideró que los elementos aportados por la Fiscalía no cumplían con los requisitos legales necesarios para presumir responsabilidad en el caso.

Durante la audiencia de este sábado, la defensa presentó documentos como sellos migratorios del pasaporte del director de Vanguardia, que prueban que se encontraba fuera del país en la fecha en que supuestamente se cometió el hecho que dio origen a la acusación. Con base en ello, se concluyó que no había sustento probatorio para continuar con un proceso penal en su contra.

La decisión del juez implica que el proceso penal no avanzará por ahora y que Castilla Galindo recuperó su libertad tras haber sido detenido el pasado viernes en el Aeropuerto Internacional de Monterrey en un operativo que incluyó la participación de elementos de la Fiscalía estatal y la Guardia Nacional. La detención había generado reacciones de preocupación en diversos sectores, incluyendo organizaciones en defensa de la libertad de prensa, que señalaron posibles irregularidades y riesgos para el ejercicio periodístico.

Al conocer la resolución, Castilla Galindo agradeció el apoyo recibido de colegas, familiares y amigos, y puso de relieve la importancia de respetar el debido proceso y las garantías legales en México.