¿David y Victoria Beckham son fans de Matute? Jorge D’Alessio destapa la verdad detrás del video viral

El exfutbolista fue captado disfrutando de una presentación en vivo de la banda mexicana

(Especial Infobae: Jovani Pérez)
(Especial Infobae: Jovani Pérez)

En redes sociales se viralizó un video en donde se ve a David Beckham bailando en una presentación en vivo de Matute, banda mexicana conformada por seis músicos y cantantes que ha conquistado al público por más de 15 años con temas originales y covers.

Mientras algunos usuarios reaccionaron con comentarios burlescos, otros pusieron en duda la veracidad del material audiovisual. Y es que consideran muy poco probable que el astro del futbol asistiera a un show de la agrupación mexicana.

No obstante, todo indica que el video es real. Y es que Jorge D’Alessio -hijo de Lupita D’Alessio e integrante de la banda- confirmó el encuentro no solo con David, también con Victoria Beckham, y destapó algunos detalles sobre lo sucedido.

El encuentro ocurrió en la boda de Jimena Longoria y Pepe Bastón |TikTok: @laperete

David y Victoria Beckham tienen el disco de Matute

Jorge D’Alessio asistió como invitado especial al podcast de Melo Montoya, donde se sinceró sobre el origen de su video viral con David Beckham.

De acuerdo con la información que compartió el cantante, todo ocurrió en mayo de 2016 en Valle de Bravo, Estado de México.

Matute fue contratada para tocar en la boda de Eva Longoria y Pepe Bastón, a la cual asistieron personalidades de nivel internacional como Ricky Martin, Melanie Griffith, Mario Lopez y los Beckham, por mencionar algunos.

Eva Longoria junto a Victoria
Eva Longoria junto a Victoria Beckham en su boda en Valle de Bravo. (Instagram IG/davidbeckham)

"Los conozco por separado, eran amigos míos. A Eva ya la había conocido por Jaime Camil y a Pepe, pues lo conocía de Televisa. Y pues nos llevaron a tocar a su boda”, contó D’Alessio.

El cantante confesó que se llevó una gran sorpresa cuando vio a los famosos disfrutando de la presentación de su banda y explicó que el video viral de David Beckham fue grabado por el actor Mario Lopez.

“Empezamos a hacer rolas que conocían muy bien David y Victoria porque son ingleses. Y cuando hicimos las de Rick Astley... hay un video donde hasta el fotógrafo de People está bailando, o sea, ni siquiera toma las fotos”, comentó el cantante entre risas.

(IG: @matutemx)
(IG: @matutemx)

La situación no paró ahí, pues los Beckham quedaron tan sorprendidos con la presentación de Matute que le pidieron su disco a Eva Longoria.

“Unos meses después, me encuentro a Eva y a Pepe en el Sibu de Acapulco cenando y los voy a saludar y me dice Eva: «Güey, a los Beckham les encantó Matute, que me pidieron el disco y se lo regalé y se lo llevaron»”, relató Jorge D’Alessio.

