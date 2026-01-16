Entre lágrimas, Jorge D’Alessio recuerda que quiso vivir con su mamá a los 13 años, pero Lupita lo mandó a un internado

Jorge D’Alessio enfrentó la decisión de su madre Lupita D’Alessio de enviarlo a un internado en Canadá a los 13 años (IG)

La experiencia de Jorge D’Alessio al ser enviado a un internado en Canadá a los 13 años permaneció durante mucho tiempo como una herida abierta. Con el paso de los años, el integrante de Matute transformó aquel dolor infantil en agradecimiento.

Según contó en entrevista con el podcaster Melo Montoya, hoy ve esa decisión de su madre no solo como un punto de quiebre, sino como el origen de su formación y disciplina musical.

Durante la conversación, Jorge admitió entre lágrimas que, aunque entonces lo vivió como un rechazo, el internado fue el “mejor regalo” que recibió de Lupita D’Alessio.

Al recordar esos días, detalló: “Hoy le agradezco con la vida a mi mamá habernos mandado a Canadá, cambió mi vida por completo. Si algo le puedo agradecer a mi mamá es que haya hecho eso. Es el mejor regalo que nos pudo haber dado”.

La experiencia en Canadá forjó un vínculo fraternal aún más fuerte entre Jorge y Ernesto D’Alessio durante su adolescencia (IG)

Una sensación de abandono ante la propuesta de ‘la Leona Dormida’

En el relato de D’Alessio, el impacto emocional se sintió desde el principio. Cuando emprendió el vuelo hacia Canadá junto a su hermano Ernesto, ambos muy jóvenes —trece y once años respectivamente—, el músico revivió la sensación de abandono al no contar ni siquiera con el acompañamiento de su madre hasta el aeropuerto.

Jorge lo expresó al evocar ese momento: “Cuando nos llevaron al aeropuerto, ni siquiera ella, su asistente, nos lleva y nos sube a un avión, a dos morritos de 13 y de 11 años y nos encargan con la sobrecargo… esas cuatro horas y media en mi mente era ‘tenía razón mi papá’”.

D’Alessio describió la relación con sus padres como marcada por sus ausencias debido a compromisos profesionales. Confesó que tanto él como Ernesto vivían principalmente con su padre, el fallecido Jorge Vargas, aunque sentían la necesidad de compartir el día a día con ‘La Leona Dormida’.

Las ausencias de Lupita D’Alessio y Jorge Vargas por compromisos profesionales dejaron a los hermanos D’Alessio buscando cercanía familiar (Archivo)

El propio Jorge relató: “Por ahí de los 13 hablamos con mi papá y le dijimos ‘queremos irnos a vivir con mi mamá por lo menos un año’”. La respuesta de su madre, lejos de la convivencia esperada, implicó una propuesta inesperada.

Según Jorge, después de solo tres semanas viviendo juntos, Lupita D’Alessio les preguntó si preferían irse a estudiar a Suiza, ante la resistencia de ambos hermanos, ofreció la alternativa de Canadá.

“Y yo por dentro decía ‘hemos esperado toda una vida de niños para estar contigo y ya me quieres mandar al otro lado del planeta a un internado’”.

Una mala época para Lupita D’Alessio

El contexto familiar en ese momento era particularmente complejo. Era 1989 y Lupita D’Alessio transitaba una etapa difícil, preparándose para su cuarto matrimonio con César Gómez, saxofonista y padre de su tercer hijo, César, matrimonio que terminó en divorcio en 1993 y estuvo marcado por excesos y adicciones.

“No era una época muy bonita de mi mamá… no era una buena época”, reconoció Jorge.

Lupita optó por mandarlo a un internado | Crédito: Instagram Melo Montoya

Durante el trayecto a Canadá, el vínculo fraternal se reforzó. Jorge recordó:

“Veía la cara de mi hermano Ernesto porque me volteaba a ver con cara de ‘eres lo único que tengo’ y tenía que ser fuerte y yo lo agarraba de la mano”.

Sentimientos encontrados lo acompañaron durante las 4 horas y media de vuelo: “Tenía razón mi jefe, yo quería estar con ella y estoy en un avión con mi hermano rumbo a otro país”.

El internado en Canadá permitió a Jorge D’Alessio iniciar su formación musical, recibiendo clases de piano y participando en el coro escolar (Foto: Ig/@jorgedalessio)

La experiencia terminó siendo transformadora. Jorge destacó que, más allá de la disciplina adquirida, el internado fue el espacio en el que inició su formación musical, con lecciones de piano y la pertenencia al coro escolar.