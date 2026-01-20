Claudia Sheinbaum da bienvenida oficial a Mary Simon, gobernadora general de Canadá, en Palacio Nacional

Con una ceremonia oficial en Palacio Nacional, México recibió a la gobernadora general de Canadá, Mary Simon.

La presidenta Claudia Sheinbaum dio este martes la bienvenida oficial en Palacio Nacional a Mary Simon, gobernadora general de Canadá, en una visita de alto nivel que subraya la importancia de la relación bilateral y coloca en el centro de la agenda el diálogo sobre los derechos de los pueblos indígenas, la cooperación política y el intercambio cultural entre ambas naciones.

Visita oficial fortalece la relación México–Canadá

La recepción de Mary Simon se realizó con el protocolo correspondiente a su investidura como jefa de Estado, dado que en el sistema político canadiense la gobernadora general representa al monarca y cumple funciones de carácter ceremonial y diplomático tanto en territorio nacional como en el exterior.

Con una ceremonia oficial en Palacio Nacional, México recibió a la gobernadora general de Canadá, Mary Simon. Crédito: X/ Claudia Sheinbaum

La visita marca un nuevo capítulo en el fortalecimiento de los vínculos históricos entre México y Canadá, así como en el seguimiento a encuentros previos de alto nivel entre ambos gobiernos.

Tras la ceremonia de bienvenida, Sheinbaum y Simon sostuvieron una reunión privada en Palacio Nacional, en la que abordaron temas de interés común relacionados con la cooperación bilateral, el diálogo político y el fortalecimiento de los lazos culturales.

Mary Simon, primera gobernadora general indígena de Canadá

Mary Simon ocupa la gobernación general desde 2021 y es la primera persona de origen indígena en asumir este cargo en la historia de Canadá.

Su trayectoria ha estado marcada por una agenda enfocada en la reconciliación social, el reconocimiento de los pueblos originarios, la inclusión, la diversidad y el bienestar social, temas que también forman parte de las prioridades del gobierno mexicano.

Mary Simon es la primera persona de origen indígena en ocupar el cargo de gobernadora general de Canadá. REUTERS/Blair Gable

En conferencia de prensa previa al encuentro, la presidenta Sheinbaum destacó la relevancia simbólica y política de la visita, al señalar que ambas mandatarias comparten una visión común en torno a la defensa y promoción de los derechos de los pueblos indígenas.

Agenda centrada en pueblos indígenas y cooperación bilateral

Durante su estancia en México, la gobernadora general de Canadá tiene programados encuentros con autoridades mexicanas, líderes indígenas y representantes de la sociedad civil.

El objetivo es avanzar en el diálogo sobre inclusión, equidad y reconocimiento de los pueblos originarios, así como explorar nuevas áreas de colaboración entre ambos países.

Entre los temas que forman parte de la agenda bilateral se encuentran:

Cooperación internacional y diálogo político

Intercambio cultural y fortalecimiento de vínculos académicos

Inclusión social y diversidad

Reconocimiento y derechos de los pueblos indígenas

Medio ambiente y bienestar social

Recepción diplomática y contexto político canadiense

Mary Simon arribó a México la tarde del lunes y fue recibida en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles por el canciller Juan Ramón de la Fuente, acompañado por el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, y el embajador de Canadá en México, Cameron MacKay. La gobernadora general viaja acompañada por su esposo, Whit Fraser.

El recibimiento oficial se realizó conforme al protocolo diplomático.

Canadá es una monarquía constitucional y una democracia parlamentaria, integrante de la Mancomunidad de Naciones, donde el rey Carlos III es el jefe de Estado y la gobernadora general funge como su representante.

Entre sus atribuciones se encuentran tomar protesta al primer ministro y su gabinete, instalar y disolver el Parlamento y actuar como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.

La visita de Mary Simon reafirma la voluntad de ambos gobiernos de profundizar la cooperación bilateral y de avanzar en una agenda común basada en el respeto, la inclusión y el reconocimiento de la diversidad cultural.