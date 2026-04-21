México

“Nunca habíamos visto algo así”: Gobierno afirma que tiroteo en Teotihuacán fue un hecho aislado, garantiza seguridad en el Mundial 2026

El gobierno federal calificó el tiroteo en Teotihuacán como un hecho sin precedente, vinculado a problemas psicológicos del agresor

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Las autoridades federales han reiterado que el ataque en la zona arqueológica fue calificado como un suceso excepcional, ajeno a actividades ilícitas, y han hecho énfasis en que la seguridad para eventos internacionales permanecerá reforzada. (Infoabe-Itzallana)
Las autoridades federales han reiterado que el ataque en la zona arqueológica fue calificado como un suceso excepcional, ajeno a actividades ilícitas, y han hecho énfasis en que la seguridad para eventos internacionales permanecerá reforzada. (Infoabe-Itzallana)

En la conferencia de prensa matutina, el gobierno de México salió este martes a contener el impacto del tiroteo ocurrido el domingo 20 de abril en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, que dejó una turista canadiense muerta y 13 personas heridas de al menos seis nacionalidades. En la conferencia mañanera, tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, coincidieron en un mensaje: se trató de un hecho aislado, sin vínculos con la delincuencia organizada, y afirmaron que la seguridad del Mundial 2026 no está en riesgo.

“Nunca habíamos presenciado algo así en México”

Las palabras de la presidenta Sheinbaum marcaron el tono de la jornada. “Todos sabemos que no habíamos presenciado algo así en México. Pues la primera vez que ocurre”, afirmó desde Palacio Nacional. La mandataria señaló que, de acuerdo con las autoridades ministeriales, el agresor presentaba problemas psicológicos y estuvo influenciado por episodios ocurridos en el exterior, por lo que descartó cualquier vínculo con grupos criminales.

Sheinbaum fue enfática en que no hay que especular, y llamó a esperar los resultados de la investigación rigurosa que conduce la Fiscalía del Estado de México. El Fiscal, precisó, ha confirmado que el atacante tenía el hecho preparado con anticipación, aunque las pesquisas continúan.

Autoridades mexicanas trabajan en la escena donde un hombre mató a tiros a una mujer canadiense e hirió a varias personas antes de suicidarse, según el Gabinete de Seguridad de México, de acuerdo con información preliminar, en las pirámides de Teotihuacan, un popular sitio turístico y arqueológico en las afueras de la Ciudad de México, México, 20 de abril de 2026. REUTERS/Luis Cortes
Autoridades mexicanas trabajan en la escena donde un hombre mató a tiros a una mujer canadiense e hirió a varias personas antes de suicidarse, según el Gabinete de Seguridad de México, de acuerdo con información preliminar, en las pirámides de Teotihuacan, un popular sitio turístico y arqueológico en las afueras de la Ciudad de México, México, 20 de abril de 2026. REUTERS/Luis Cortes

García Harfuch: seguridad del Mundial “ya está reforzada”

Por su parte, García Harfuch defendió el esquema de seguridad diseñado para la Copa del Mundo. Recordó que el general Villalbazo coordina los operativos junto con autoridades federales, estatales y cuerpos policiales de Nuevo León, Jalisco y Ciudad de México, entre otras entidades.

“Estamos convencidos de que la seguridad del Mundial está garantizada”, afirmó el secretario, quien destacó que dichos protocolos llevan más de un año en construcción y operan con revisiones diarias. A diferencia de las zonas de competencia, aclaró, los sitios arqueológicos no contaban con esos filtros, situación que cambiará.

Zonas arqueológicas, el nuevo frente de seguridad

Uno de los anuncios más concretos de la mañanera fue que, por instrucciones de la presidenta Sheinbaum, se reforzará la seguridad en zonas arqueológicas de todo el país, en coordinación con la Secretaría de Cultura. García Harfuch reconoció que Teotihuacán recibe millones de visitantes al año y que jamás había ocurrido un solo incidente de esta naturaleza en ningún centro arqueológico del país.

El dato subraya la magnitud del golpe simbólico: el sitio que atrajo 1.2 millones de turistas solo en los primeros tres trimestres de 2025 permanece cerrado hasta nuevo aviso, según el INAH, mientras se evalúa instalar detectores de metales en sus accesos.

Teotihuacán
Un hombre de aproximadamente 30 años realizó disparos en la parte alta de la Pirámide de la Luna, en la zona arqueológica de Teotihuacán, dejando un saldo de una mujer muerta y varios turistas heridos. La víctima mortal era de origen canadiense. FOTO: ESPECIALES/CUARTOSCURO.COM

El reto: contener el daño antes del Mundial

El tiroteo llegó en un momento de máxima exposición para México. El país recibió 47.8 millones de turistas internacionales en 2025 y se preparaba para capitalizar el impulso del Mundial 2026, del que es sede en varias ciudades. Las imágenes del ataque, viralizadas en segundos por decenas de visitantes, pusieron en el radar internacional una pregunta que el gobierno busca responder con rapidez: ¿está México preparado para recibir al mundo?

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